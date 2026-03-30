Economía

Vuelven las 20 cuotas sin interés: qué se puede comprar con la promoción por tiempo limitado que anunció un banco

Más de una decena de comercios participan en la iniciativa, que abarca rubros de tecnología, decoración, movilidad y materiales para la construcción

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La promoción se extiende hasta el 31 de mayo de 2026 e incluye compras online y en tiendas físicas (Canva)

El Banco Nación lanzó una nueva promoción que permite financiar compras en hasta 20 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la entidad. La propuesta incluye compras tanto en tiendas físicas como en plataformas de comercio electrónico y la aplicación “BNA+”. Esta campaña comenzó el 27 de marzo de 2026 y continuará vigente hasta el 31 de mayo de 2026. La iniciativa apunta a facilitar el acceso a productos esenciales y a ofrecer opciones de pago flexibles para los consumidores de toda la República Argentina.

La promoción está disponible todos los días del período vigente y abarca distintos segmentos de consumo, entre los que se destacan tecnología y artículos para el hogar, decoración, materiales para la construcción, colchonería y movilidad, incluyendo bicicletas y motocicletas. Según la información oficial, la tasa nominal anual (TNA), la tasa efectiva anual (TEA) y el costo financiero total efectivo anual (CFTEA) son del 0,00%. El banco no asume responsabilidad por la calidad de los productos adquiridos en el marco de la promoción, ya que su intervención se limita a la financiación.

El listado de comercios adheridos a esta campaña es amplio y diverso. Entre los locales que permiten acceder a hasta 20 cuotas sin interés se encuentran Casa del Audio, Castillo, Radio Sapienza, Hendel Hogar, Novogar, Oscar Barbieri, Habitar, Megatone, Tecno-Compro, Motorola, Homedics, Frávega, On City, Naldo y Fava. También se suman Simmons y Pintecord, que ofrecen la misma cantidad máxima de cuotas sin interés. En el caso de Servitech, la financiación aplica para 12 o 20 cuotas, según el producto o la categoría.

Algunos comercios disponen de un límite menor en la cantidad de cuotas. Rodo permite hasta 18 cuotas sin interés. Establecimientos como Samsung, Pardo, Grupo Marquez, Bringeri, JBL, D’Ricco, Coloshop, Easy, Samaco, Iguazú Hogar, Cañada Pinturerías y Santa Fe Pinturas ofrecen hasta 12 cuotas sin interés. En ciertos casos, como el de Coloshop, Easy, Samaco e Iguazú Hogar, existe un monto mínimo de compra para acceder al beneficio.

La propuesta también incluye opciones para quienes buscan financiar sus compras en menor cantidad de pagos. Arredo permite hasta 6 cuotas sin interés, mientras que Rex ofrece la posibilidad de pagar en 3 o 6 cuotas. Cada comercio establece sus propias condiciones en cuanto a la cantidad máxima de cuotas, el rango de productos incluidos y el mínimo requerido para acceder a la financiación.

El evento digital más relevante del país limitará sus campañas a mitad y fin de año, con expectativas de incrementar la oferta y mejorar la experiencia de los usuarios en el comercio electrónico|
Tecnología, materiales para la construcción y movilidad, entre los rubros destacados con financiación sin interés (Canva)

El acceso a esta promoción requiere el uso de tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por Banco Nación. Las operaciones pueden realizarse tanto de manera presencial en los comercios adheridos como a través de canales digitales, incluyendo sitios de e-commerce y la aplicación “BNA+”. La campaña se encuentra disponible en toda la República Argentina y alcanza a la cartera de consumo de la entidad.

El banco informa que los clientes pueden consultr el listado completo de comercios adheridos y las nuevas incorporaciones ingresando en el sitio web oficial de la promoción: https://semananacion.com.ar/semananacion/mascuotas26. En ese portal es posible verificar los acuerdos vigentes, las condiciones específicas de cada comercio y los montos mínimos de compra cuando corresponda.

Las bases y condiciones de la promoción detallan que la financiación aplica exclusivamente a compras abonadas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco Nación en comercios adheridos. El banco no se responsabiliza por la calidad de los productos adquiridos. La tasa nominal anual (TNA), la tasa efectiva anual (TEA) y el costo financiero total efectivo anual (CFTEA) son del 0,00%. El domicilio legal de la entidad es Bartolomé Mitre 326, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y su CUIT es 30-50001091-2.

Esta acción forma parte de una estrategia que busca facilitar el acceso a productos de primera necesidad y equipamiento del hogar a través de financiamiento sin costos adicionales. Los consumidores cuentan así con una alternativa concreta para distribuir el pago de sus compras en plazos extendidos, sin cargos financieros ni recargos por intereses.

El canal presencial incluye la totalidad de los puntos de venta físicos adheridos, mientras que la modalidad online comprende tanto los sitios de los propios comercios como la plataforma BNA+. El sistema permite seleccionar la cantidad de cuotas al momento de realizar la compra, de acuerdo a la oferta disponible en cada comercio y producto.

La promoción está dirigida a la cartera de consumo y no incluye operaciones comerciales, mayoristas ni a empresas. La vigencia de la campaña se extiende hasta el 31 de mayo de 2026, fecha hasta la cual los consumidores podrán aprovechar la financiación sin interés en los comercios participantes.

Para acceder al beneficio, los usuarios deben identificar los comercios adheridos y verificar las condiciones de cada uno antes de concretar la compra. El sitio web de la promoción ofrece información actualizada sobre la cantidad de cuotas, los montos mínimos y las categorías de productos incluidos en cada caso.

Algunos comercios, como Megatone y Frávega, presentan una oferta de hasta 20 cuotas sin interés, lo que permite financiar productos de tecnología, electrodomésticos y artículos para el hogar en plazos extendidos. Otros, como Samsung y JBL, ofrecen hasta 12 cuotas, ampliando las opciones para quienes buscan equipar sus viviendas o renovar dispositivos electrónicos.

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