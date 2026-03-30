De la UBA a la NASA: Astar, el satélite argentino que viaja a la Luna

El satélite argentino Astar, desarrollado por la UBA, integra por primera vez una misión lunar de la NASA y posiciona a Argentina como referente espacial latinoamericano

En una entrevista exclusiva en Infobae al Mediodía, Alejandro Martínez, decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA, y Franco Spadachini, estudiante y subdirector del proyecto ASTAR, revelaron que el satélite argentino desarrollado en la UBA será parte de la nueva misión lunar de la NASA.

Durante una charla con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Martínez y Spadachini detallaron la magnitud del desafío. “Es un orgullo formar parte de este proyecto, que si bien ahora la máxima expresión está siendo esta participación en Atenea, también hay muchos proyectos en marcha y tenemos una planificación a largo plazo bastante grande”, destacó Spadachini al describir el recorrido del proyecto ASTAR y la relevancia de su inserción en la agenda espacial internacional.

El satélite Astar y la misión lunar: cómo llegó la UBA a la NASA

Martínez explicó los orígenes del vínculo: “La universidad tiene historia de trabajar con la CONAE y con organismos científicos para proyectos específicos espaciales. Eso porque la universidad tiene investigación y desarrollo, básicamente, porque es probar materiales, ensayar motores. Eso es histórico. La novedad, quizá en esta etapa, es que generamos proyectos para que los estudiantes se involucren. No son investigadores, científicos: son estudiantes que los sumamos a un proyecto con docentes, justamente para que se institucionalice, porque queremos que ellos se reciban y vengan otros, pero que el proyecto continúe”.

Al referirse al proceso que permitió a la UBA sumarse a la misión Artemis, Martínez precisó: “En el año 2023, el director de la NASA vino a nuestra facultad. El director de la NASA vino con el embajador norteamericano y con todo el entorno. Nosotros a esa altura teníamos una historia de relación. De hecho, tenemos dos posgrados de sistemas espaciales con la CONAE, con el INVAP, brindando eso ya hace unos años”.

El satélite Astar orbitará la Luna a una distancia récord de 72 mil kilómetros, superando ampliamente a los satélites geoestacionarios tradicionales (Infobae en Vivo)

Sobre la selección internacional, agregó: “La NASA invitó a los países que firmaron el convenio Artemis a presentar proyectos. En un momento había catorce países, quedaron cinco. Y después al final quedamos cuatro, porque cuando usted sube una electrónica o un hardware a una nave de estas, el riesgo es humano. Entonces, la NASA empezó a verificar riesgos y situaciones. Argentina es el único país latinoamericano que entra; el resto es Corea del Sur, Alemania y Arabia Saudita”.

Astar: tecnología, tamaño y desafíos técnicos en la órbita lunar

Spadachini detalló: “El satélite es un CubeSat. Los CubeSats son satélites compactos de cierta cantidad de unidades. Cada unidad implica un cubo de 10x10x10 centímetros, que después se van encastrando como si fuese Legos para escalar a satélites más grandes. En este caso son doce unidades, por lo tanto, son 20x20x30 centímetros. Muy parecido a una caja de zapatos”.

Martínez aportó el dato diferencial de la misión: “Lo novedoso es que está volando a 72 mil kilómetros, cosa que no es lo normal. Piensen que los satélites geoestacionarios, que son los fijos, están a 36 mil. Esa es la altura máxima de satélites conocidos y que están funcionando. Esto va a estar a 72 mil”.

En cuanto a los objetivos científicos, Martínez precisó: “Ahí se está probando qué pasa en el espacio a esa altura, sobre todo con la radiación, que afecta a los humanos, pero también afecta fundamentalmente a la electrónica. Se va a medir el sistema GPS por sobre la constelación GPS, que está a 20 mil kilómetros; esto va a estar muy por arriba. ¿Qué pasa con el sistema de posicionamiento a esa altura? Se está probando la tecnología, básicamente”.

Astar es un CubeSat de 20x20x30 centímetros, resultado de investigación y desarrollo conjunto entre la UBA, la CONAE e INVAP (Infobae en Vivo)

Spadachini remarcó: “Hace falta transmitir toda la información que el satélite pueda recabar casi en tiempo real. Los satélites estos tienen-- pasan por lugares donde se hace un downlink de la información. Ahí va a estar la Comisión de Actividades Espaciales atenta a que, cuando pase el satélite, se baje la información”.

El valor de la universidad pública, financiamiento y futuro

Sobre el financiamiento, Martínez fue directo: “Nosotros somos la universidad pública y en esa misma problemática, excepto este caso, que por ejemplo algunos componentes y varios insumos los financió CONAE con algún presupuesto que CONAE tenía o tiene, y nosotros también, porque hemos puesto insumos y máquinas y laboratorios, pero cuando tenemos proyectos propios tenemos que buscar financiamiento. El presupuesto oficial de la universidad no alcanza para eso, porque no alcanza ni para mantener el edificio”.

En relación al esfuerzo para sostener la investigación, agregó: “Eso se hace con privados, con fondos de terceros o fondos extraordinarios que a veces el gobierno o algún gobierno puede poner. Se hace muy, muy a pulmón”.

El miércoles se realizará un evento en el C3, con presentaciones y transmisión en vivo del lanzamiento, abierto a la comunidad. Spadachini aclaró: “Cabe mencionar que el evento queda sujeto a la disponibilidad de lanzamiento. Si hay algún problema meteorológico en Cabo Cañaveral, quizás el despegue se postergue y el evento puede que sea postergado también. Si hay alguna novedad al respecto, lo vamos a estar comunicando en nuestro Instagram, que es @astar_aeroespacial”.

Martínez concluyó: “Estos son los momentos para tomar conciencia del valor de lo público y de los resultados de nuestros estudiantes. Hace poco salieron los ranking QS, que miden ciertos parámetros de las universidades a nivel internacional. La UBA tiene cinco carreras entre las primeras 50. Pero el tema de los salarios de nuestros docentes y de los no docentes es lo que está poniendo más en riesgo la continuidad. Hemos tenido casi 200 renuncias en estos últimos años, fundamentalmente de investigadores que viven de esto exclusivamente”.

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