Economía

Un petrolera de EEUU se prepara para anunciar una inversión de USD 6.000 millones en Vaca Muerta e ingresar el RIGI

Se trata de Phoenix Global Resources productor petrolero respaldado por Mercuria Energy Group, de la que es socio minoritario José Luis Manzano

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Phoenix Global Resources
Mercuria fundó Phoenix hace casi una década y posee cerca del 90% de la empresa (Bloomberg)

Phoenix Global Resources, el productor de petróleo respaldado por la firma de trading Mercuria Energy Group, prepara una expansión de USD 6.000 millones en Vaca Muerta, después de que el presidente Javier Milei incluyera la perforación petrolífera en su programa de incentivos a inversores.

Phoenix solicitará en los próximos días la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para desarrollar áreas en el lado oriental de los yacimientos de shale de la Patagonia, además de un nuevo activo en otra zona de la cuenca que está cerca de adquirir, según adelantó en una entrevista su director ejecutivo, Pablo Bizzotto.

Milei ha utilizado el RIGI para atraer proyectos energéticos y mineros por decenas de miles de millones de dólares, ofreciendo beneficios fiscales que mejoran directamente la economía del shale y garantías legales que protegen a las empresas de intervenciones políticas que eran frecuentes en Argentina antes de su llegada al poder en 2023.

“Lo que hace el RIGI es virtualmente trasladarte a un país desarrollado en tu activo”, dijo Bizzotto.

Obviamente hay una ventaja financiera y económica que mejora la rentabilidad. Pero para mí es mucho más fuerte el mensaje de que no van a cambiar las reglas del juego”, agregó.

Phoenix Global Resources
Bloomberg

La decisión de Milei de ampliar el alcance del RIGI a los pozos petroleros de Vaca Muerta promete acelerar el crecimiento del shale. Para Phoenix, el programa ha ayudado a impulsar sus conversaciones de adquisición y el análisis para sumar un tercer equipo de perforación.

Mientras tanto, sus rivales Tecpetrol y Pampa Energía han anunciado que presentarán propuestas multimillonarias, a medida que avanza la construcción de un oleoducto clave que comenzará a enviar crudo en alrededor de un año. Phoenix, por su parte, planea seguir transportando a través del oleoducto ya ampliado de Oldelval.

Mercuria fundó Phoenix hace casi una década y posee cerca del 90% de la empresa, que retiró de bolsa en 2022. Ha mantenido su apuesta por Argentina incluso cuando otras compañías internacionales como Exxon Mobil, TotalEnergies y Equinor se desprendieron de activos, ya sea por frustraciones con los controles de capital o para obtener ganancias rápidas.

La apuesta de la firma por la producción de petróleo en Argentina —Phoenix podría lograr un crecimiento de 260% hacia el final de la década desde los actuales 22.000 barriles diarios— demuestra cómo Milei comienza a atraer capital internacional hacia el shale del país tras años de desarrollo principalmente local.

La perseverancia de Mercuria puede atribuirse a contar con un socio minoritario local, el empresario José Luis Manzano, que demostró habilidad para sortear las crisis económicas argentinas. La solicitud de USD 6.000 millones bajo el RIGI abarcará una estrategia de inversión de capital a varios años. Dado que el total de la inversión debe remontarse a la fecha en que entró en vigor el RIGI, en 2024, ya se han desembolsado cerca de USD 1.000 millones.

El crecimiento de Vaca Muerta coincide con el fuerte aumento de los precios del petróleo en medio de la guerra en Irán, lo que los líderes del shale argentino ven como una oportunidad para posicionarse como nuevos proveedores confiables capaces de cubrir parte de la demanda global. La producción diaria de crudo superó recientemente un récord de comienzos de siglo y ahora ronda los 900.000 barriles, en su mayoría shale, con un tercio destinado a exportaciones.

Para los ejecutivos del sector, el reciente salto del Brent por encima de USD 110 es la primera prueba real de si Milei puede evitar el error de sus predecesores. Estos solían intervenir fijando precios internos del petróleo y restringiendo exportaciones para contener la inflación, lo que terminaba afectando el atractivo de invertir en Vaca Muerta.

Milei prohibió por ley ese tipo de intervenciones directas. Hasta ahora, el mandatario libertario recurre a otros mecanismos —como postergar impuestos a los combustibles y permitir una mayor mezcla de biocombustibles en la gasolina— para mitigar los aumentos en los surtidores.

“El mercado argentino está funcionando con export parity”, dijo Bizzotto, ex vicepresidente de upstream de la estatal YPF, en referencia a la alineación entre precios locales y globales.

Es el gesto más contundente de la era Milei de respetar las condiciones de mercado e importantísimo para mí que tengo un accionista de afuera”, cerró.

Con información de Bloomberg

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