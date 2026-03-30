La risa puede fortalecer el corazón y reducir el estrés, afirman expertos

Especialistas de HelpGuide.org afirman que la risa contribuye a bajar la presión arterial, mejorar el flujo sanguíneo y prevenir problemas cardiovasculares graves - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La risa, además de ser fuente de placer cotidiano, posee efectos fisiológicos medibles: diversos estudios científicos han demostrado que un simple minuto de risa puede equivaler a diez minutos de ejercicio cardiovascular, contribuir a la reducción de hormonas del estrés y, en ciertos contextos, prolongar la esperanza de vida.

Los beneficios no solo se manifiestan a nivel individual, sino también en las dinámicas sociales, donde la risa y el humor, tanto por investigaciones recientes como por la tradición clínica, posicionan a la risa como una herramienta valiosa en la prevención y el tratamiento de numerosos trastornos físicos y mentales, según el portal de salud estadounidense HelpGuide.org y el medio británico BBC Mundo.

La evidencia médica revela la amplitud del impacto fisiológico del humor. De acuerdo con datos citados por BBC Mundo, un estudio determinó que un minuto de risa equivale, en términos de ejercicio cardiovascular, a diez minutos en una máquina de remar. Otros estudios identificaron que reír reduce la secreción de cortisol, la principal hormona del estrés, mientras incrementa la producción de anticuerpos y células inmunitarias, lo que se traduce en una mejora de la resistencia frente a enfermedades.

Investigaciones adicionales destacadas por HelpGuide.org, una organización internacional de salud mental que trabaja en colaboración estratégica con la Harvard Health Publishing, confirman que la risa permite un descenso de la presión arterial, mejora la función de los vasos sanguíneos y estimula el flujo sanguíneo. Estos mecanismos fisiológicos resultan protectores frente a infartos y diversos problemas cardiovasculares. La risa, además, favorece la liberación de endorfinas, compuestos que generan placer y bienestar general y que contribuyen a disminuir de manera temporal la sensación de dolor.

Reír diariamente entre 10 y 15 minutos consume hasta 40 calorías, una práctica que puede contribuir a la pérdida de más de un kilo al año - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aspecto adicional es el efecto energético de la risa: una investigación halló que reír entre 10 y 15 minutos al día puede consumir unas 40 calorías, lo que, en un año, podría equivaler a la pérdida de entre tres y cuatro libras (alrededor de 1,3 a 1,8 kilogramos).

Aplicaciones clínicas y mentales de la risa

Las aplicaciones clínicas de la risa en el ámbito médico son cada vez más frecuentes. El uso de la terapia de la risa ha mostrado resultados efectivos, especialmente en pediatría. BBC Mundo describe ensayos donde la presencia de payasos antes de cirugías en niños redujo significativamente su ansiedad.

La catedrática Margaret Stuber, de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), comprobó que ver videos humorísticos permitía a los niños tolerar mejor situaciones dolorosas, como la inmersión de las manos en agua fría, y reducir los niveles hormonales de estrés.

En el campo de la salud mental, la risa incide directamente en la regulación emocional. HelpGuide.org señala que el buen humor y la risa contribuyen a mejorar el estado de ánimo, disminuir el dolor, fomentar la esperanza y reducir el resentimiento.

Sus efectos se observan tanto en la atenuación de emociones negativas —el cuerpo no puede permanecer ansioso ni triste durante la risa genuina— como en la activación de respuestas biológicas de relajación muscular, que pueden prolongarse hasta 45 minutos: “El cuerpo no puede permanecer ansioso ni triste durante la risa genuina”.

Reír a diario mejora la función de los vasos sanguíneos y el ánimo general (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos estudios clínicos incluso asocian los hábitos de risa sostenida con una mayor longevidad. Una investigación en Noruega citada por HelpGuide.org concluyó que las personas con mayor sentido del humor viven más años, diferencia especialmente notable en quienes enfrentan enfermedades graves como el cáncer.

Función social, riesgos y estrategias cotidianas

La risa cumple un papel social esencial, actuando como catalizador de la conexión humana. Robert Provine, neurobiólogo del comportamiento en la Universidad de Maryland, constató tras estudiar 1.200 episodios de risa que las mujeres ríen más que los hombres y que la gente se ríe aproximadamente 30 veces más cuando está acompañada, según BBC Mundo.

El investigador sostiene que “evidencia multicultural limitada indica que los hombres son los principales productores de humor y las mujeres las principales productoras de risa”. “Las mujeres ríen más que los hombres y la gente se ríe aproximadamente 30 veces más cuando está acompañada”, agregó.

Las observaciones empíricas muestran que los hablantes se ríen un 46% más que los oyentes; el humor se disemina en interacción grupal, sosteniendo la hipótesis de que el propósito primario de la risa es promover sentimientos positivos entre los miembros de un grupo y fortalecer el sentido de pertenencia.

La risa, según HelpGuide.org, mejora la regulación emocional, eleva el estado de ánimo y reduce emociones negativas como el resentimiento y la tristeza - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la historia evolutiva, este mecanismo social habría favorecido la supervivencia colectiva, ya que la risa —cuyo origen cerebral es más antiguo que el habla— surge espontáneamente incluso en personas sordas y ciegas.

Respecto al impacto en las relaciones personales, HelpGuide.org subraya que compartir risas refuerza la confianza, reduce conflictos y ayuda a superar resentimientos. El humor y la comunicación lúdica funcionan como amortiguadores frente al estrés y la decepción, facilitando un entorno emocional más flexible y resiliente.

Aunque la risa ofrece amplios beneficios, sus efectos no son universalmente positivos. Según advierte BBC Mundo, la falta de control sobre el impulso de la risa puede provocar complicaciones como ataques de asma, incontinencia o agravar afecciones como hernias y úlceras.

Existen antecedentes históricos y etnográficos: los romanos y chinos utilizaron las cosquillas como método de tortura, y en 1962, en Bukoba (Tanzania), una epidemia de risa contagiosa obligó al cierre temporal de 14 escuelas.

El manejo adecuado del humor contribuye a reducir significativamente los niveles de estrés y favorece el equilibrio emocional en diferentes etapas de la vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito de la neurobiología, la risa se considera una capacidad innata, presente desde la infancia. Los estudios demuestran que los infantes comienzan a sonreír durante sus primeras semanas de vida y a reír en voz alta pocos meses después. Incluso personas con discapacidades sensoriales congénitas ríen, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de una respuesta biológica primaria.

Convertir la risa en un hábito es posible y recomendable. HelpGuide.org sostiene que, aunque la seriedad suele imponerse con la edad, buscar momentos para reír tiene repercusiones directas y sostenidas en la felicidad personal y colectiva. Recomienda establecer periodos diarios dedicados al humor, rodearse de personas alegres y compartir anécdotas graciosas.

Existen prácticas como el yoga de la risa o la risa simulada que han demostrado mejorar la salud mental y la resistencia física en adultos mayores. La conclusión de la evidencia reunida por HelpGuide.org y BBC Mundo es que la risa puede incorporarse a la vida cotidiana a través del juego, la autoaceptación y el cultivo deliberado del buen humor, actuando como un remedio gratuito y accesible para afrontar el estrés, fortalecer el cuerpo y promover la cohesión social.

La integración sistemática de la risa y el humor en las interacciones sociales y rutinas diarias se traduce en relaciones más sólidas, bienestar físico y emocional, y mayor adaptabilidad ante los desafíos vitales.