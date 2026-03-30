Wall Street cerró con pérdidas debido a un nuevo aumento del petróleo por la guerra en Oriente Medio

Un operador trabaja en la sala de la Bolsa de Nueva York. REUTERS/Brendan McDermid

Wall Street cerró el lunes con resultados mixtos, en una jornada marcada por la volatilidad derivada de la escalada en Medio Oriente y el impacto sobre los precios del petróleo. El índice S&P 500 perdió 25,52 puntos, un 0,40%, hasta 6.343,33 unidades, mientras que el Nasdaq cayó 153,16 puntos, el 0,73%, situándose en 20.795,20 puntos. El Dow Jones, en contraste, subió 53,27 puntos, equivalente al 0,12%, hasta alcanzar los 45.219,91 puntos. En el mercado energético, el petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró por encima de los 100 dólares el barril por primera vez desde julio de 2022, con una subida del 3,25%. El barril se ubicó en 102,88 dólares, impulsado por el agravamiento del conflicto en Medio Oriente, mientras que el Brent para entrega en mayo avanzó hasta los 112,78 dólares en Londres.

La sesión estuvo condicionada por las declaraciones de Donald Trump, quien advirtió a Irán sobre la posibilidad de ataques estadounidenses a pozos petroleros y centrales eléctricas si no se reabría el estrecho de Ormuz. Trump aseguró que Estados Unidos mantenía conversaciones “serias” con un “régimen más razonable” para poner fin a la guerra, aunque reiteró la amenaza de represalias militares en caso de bloqueo. Estas declaraciones se produjeron después de que la milicia hutí de Yemen, respaldada por Irán, se involucrara en el conflicto durante el fin de semana, intensificando la tensión internacional.

Desde el inicio de la guerra, los principales índices de Wall Street han experimentado caídas significativas. El S&P 500, el Dow Jones y el Russell 2000 se encuentran en territorio de corrección, con descensos superiores al 10% respecto a sus máximos históricos recientes. El optimismo inicial generado por los comentarios de Trump sobre avances en las negociaciones de paz fue rápidamente contrarrestado por la incertidumbre sobre una posible resolución próxima del conflicto y la evolución de los precios energéticos.

La guerra, que comenzó hace cinco semanas con bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán, ha provocado un alza del 46% en el precio del WTI en el último mes. La amenaza de ataques a infraestructuras clave, como la isla de Kharg, y la interrupción parcial del tráfico por el estrecho de Ormuz, donde circula una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural, han avivado el temor a nuevas alzas y desabastecimientos. El presidente estadounidense insistió en que Irán debería permitir el paso de otros veinte buques petroleros por esta vía estratégica, mientras los hutíes de Yemen anunciaron la intensificación de sus operaciones hasta que Israel cese sus acciones militares en la región.

Tanques de almacenamiento de petróleo crudo en Cushing, Oklahoma. REUTERS/Nick Oxford

El repunte de los precios del crudo se matizó por las señales de contactos diplomáticos y la expectativa de una posible desescalada, aunque el riesgo de interrupción del suministro energético sigue latente. En Europa, el crudo Brent mantuvo precios elevados, tras haber rozado los 120 dólares al inicio del conflicto, y los mercados financieros reflejaron la inquietud global: mientras los índices bursátiles europeos repuntaron, Asia registró fuertes caídas.

En el plano estadounidense, las palabras del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ofrecieron cierto alivio. Powell señaló que las expectativas de inflación a largo plazo se mantienen pese a la crisis energética, y que la Fed aún no ha decidido cómo responder a la situación actual. El índice S&P 500 Energy mostró una leve baja, mientras que el financiero avanzó tras la publicación de directrices del Departamento del Trabajo sobre la inclusión de activos alternativos en planes de jubilación.

El mercado de deuda también se vio influido por la coyuntura: el rendimiento del bono del Tesoro a diez años descendió a 4,35%, un retroceso desde el 4,44% del viernes, aunque permanece por encima del 3,97% previo al estallido del conflicto.

Algunas empresas destacaron por sus movimientos individuales. Las gestoras de activos Blackstone y KKR cerraron con alzas, mientras que Sysco cayó un 15,3% tras anunciar la compra de Jetro Restaurant Depot por $21.600 millones en efectivo y acciones, y Alcoa subió un 8,2% ante la posibilidad de beneficiarse tras ataques a instalaciones rivales en Medio Oriente.

En síntesis, la jornada bursátil evidenció la tensión entre la esperanza de un acuerdo diplomático y el temor persistente a una extensión del conflicto, reflejándose en la volatilidad de las acciones y el encarecimiento del petróleo, factores que continúan condicionando las perspectivas económicas internacionales.

(Con información de Reuters, AP y EFE)