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Ranking ATP: un argentino hizo historia, otro logró su mejor marca y hubo cambios en el Top 10

El ascenso de Horacio Zeballos a la cima del dobles marcó la semana del tenis nacional. Además, Román Burruchaga alcanzó el puesto 77 en individuales y hubo movimientos entre los mejores del mundo

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Horacio Zeballos, número 1 del mundo en dobles (Fuente: REUTERS/Mike Segar)
Horacio Zeballos, número 1 del mundo en dobles (Fuente: REUTERS/Mike Segar)

El ranking mundial volvió a ofrecer novedades significativas para el tenis argentino: una combinación de hitos históricos y progresos individuales dejó su huella en la última actualización de los listados de la ATP.

El gran protagonista de la semana fue Horacio Zeballos, quien alcanzó nuevamente el número 1 del mundo en dobles, pero esta vez con un matiz muy especial: lo hizo en soledad.

El marplatense se aseguró la cima del escalafón tras alcanzar las semifinales del Masters 1000 de Miami junto al español Marcel Granollers. A sus 40 años y 337 días, Zeballos no solo reafirmó su vigencia en la élite, sino que dejó su marca indeleble en la historia del tenis: se convirtió en el tercer jugador más longevo en llegar al número 1 del ranking de dobles.

En ese selecto listado, solo es superado por el estadounidense Mike Bryan, quien alcanzó la cima con 41 años y 76 días en 2019; y por el indio Rohan Bopanna, que lo logró en 2024 con 44 años y 35 días. Zeballos, además, superó la marca del canadiense Daniel Nestor, quien había sido número 1 con 40 años y 5 días.

Para el argentino, se trata de la tercera vez en la cima del ranking, aunque con una diferencia sustancial respecto a las anteriores: en esta oportunidad no comparte el primer puesto, un detalle que potencia el valor de la conquista.

Con esta nueva consagración, Zebolla suma 23 semanas como líder mundial y se posiciona como el cuarto sudamericano con mayor permanencia en la cúspide, por detrás de los colombianos Robert Farah (68 semanas) y Juan Sebastián Cabal (29), y del brasileño Marcelo Melo (56).

En el ranking de singles también hubo movimientos relevantes para los argentinos. Francisco Cerúndolo continúa siendo el mejor ubicado del país, aunque esta semana descendió una posición y se ubica en el puesto 20 del mundo.

Francisco Cerúndolo cayó ante Alex Zverev en los cuartos de final del Miami Open
Francisco Cerúndolo cayó ante Alex Zverev en los cuartos de final del Miami Open

El porteño defendió los 200 puntos que había logrado en la pasada edición del Masters 1000 de Miami, donde también había alcanzado los cuartos de final. Con momentos de gran juego, eliminó al ruso Daniil Medvedev, actual Top 10 y ex número 1 del mundo, y llevó su marca de esta temporada a 14 triunfos y 6 derrotas.

Detrás suyo, el resto de los argentinos dentro del Top 100 también experimentó variaciones, en una dinámica habitual en esta etapa de la temporada, marcada por los torneos sobre superficie dura en los Estados Unidos.

El dato más destacado en este apartado lo protagonizó Román Burruchaga. El joven bonaerense, flamante campeón del Challenger 100 de San Pablo, dio un salto de 25 lugares en la clasificación y alcanzó el puesto 77 del ranking ATP, el mejor de su carrera profesional.

Burru continúa consolidando su crecimiento y se afirma definitivamente en el grupo de los 100 mejores del planeta, tras un ingreso fugaz (salió la semana siguiente) el mes pasado. Luego de su cuarto trofeo en el nivel Challenger, el tenista de 24 años se aseguró continuidad dentro del ATP Tour justo en el inicio de la gira europea de polvo de ladrillo, su superficie predilecta y que le permite alimentar sus expectativas de seguir escalando posiciones.

Román Burruchaga campeón del Challenger de Buenos Aires 2
Román Burruchaga, el argentino de mayor ascenso en la última actualización del ranking ATP

En paralelo, la lucha en la cima del ranking mundial también presentó cambios. El español Carlos Alcaraz se mantiene como número 1 del mundo, seguido por el italiano Jannik Sinner, flamante campeón del Miami Open al derrotar al checo Jiri Lehecka por 6-4 y 6-4 en la final de este domingo.

El alemán Alexander Zverev -semifinalista y verdugo de Francisco Cerúndolo en cuartos de final- escaló al tercer lugar tras subir una posición, desplazando al serbio Novak Djokovic al cuarto puesto.

El Top 10 lo completan -en orden- el italiano Lorenzo Musetti, el australiano Alex de Miñaur, el canadiense Felix Auger-Aliassime, los estadounidenses Taylor Fritz y Ben Shelton, y el ruso Daniil Medvedev.

Ranking ATP: los 9 argentinos en el Top 100

  • 20° (-1) Francisco Cerúndolo
  • 31° (+1) Tomás Etcheverry
  • 50° (+2) Sebastián Báez
  • 60° (+1) Mariano Navone
  • 67° (-1) Camilo Ugo Carabelli
  • 69° (+2) Juan Manuel Cerúndolo
  • 77° (+25) Román Burruchaga
  • 83° (-2) Thiago Tirante
  • 87° (-5) Francisco Comesaña

Ranking ATP: así está el Top 10

  • 1° Carlos Alcaraz (ESP)
  • 2° Jannik Sinner (ITA)
  • 3° (+1) Alexander Zverev (ALE)
  • 4° (-1) Novak Djokovic (SER)
  • 5° Lorenzo Musetti (ITA)
  • 6° Alex de Miñaur (AUS)
  • 7° (+1) Felix Auger-Aliassime (CAN)
  • 8° (-1) Taylor Fritz (USA)
  • 9° Ben Shelton (USA)
  • 10° Daniil Medvedev (RUS)
Jannik Sinner, campeón del Miami Open, acecha a Carlos Alcaraz en el primer puesto (Fuente: Reuters)
Jannik Sinner, campeón del Miami Open, acecha a Carlos Alcaraz en el primer puesto (Fuente: Reuters)

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