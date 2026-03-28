Qué come en un día un experto en microbioma intestinal y la clave detrás de sus elecciones

La alimentación diaria impacta directamente en el equilibrio del microbioma intestinal y la salud digestiva, según expertos en nutrición (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre la alimentación diaria y el equilibrio del microbioma intestinal se ha convertido en un tema central de la investigación médica moderna.

Diversos estudios han demostrado que los hábitos alimentarios impactan directamente en la salud digestiva, el metabolismo y el bienestar integral. En este contexto, Chris Damman, gastroenterólogo del Centro Médico de la Universidad de Washington en Seattle, se ha consolidado como una de las principales voces internacionales en el estudio de la interacción entre nutrición y microbiota.

Damman explica que su enfoque parte de una premisa clara: “Mi filosofía se basa en el equilibrio”, y advierte sobre los riesgos de las afirmaciones categóricas: “Es fácil generalizar sobre nutrición y decir: ‘Esto es malo y esto es bueno’. Pero no comparto esa visión”.

Según el especialista, el secreto radica en compensar los nutrientes y evitar los extremos, ya que “lo que a menudo falta en nuestra dieta son los factores que contrarrestan cada uno de estos elementos: potasio por sodio, fibra por azúcar y otros carbohidratos, y grasas insaturadas por grasas saturadas”.

Una dieta basada en alimentos frescos, ricos en fibra, fermentados y grasas saludables beneficia la microbiota intestinal y el bienestar integral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respaldado por la evidencia científica, Damman promueve una alimentación que prioriza alimentos frescos, ricos en fibra, fermentados y grasas insaturadas, al tiempo que recomienda limitar al máximo los ultraprocesados. A su juicio, la clave para una salud intestinal sostenible está en mantener la variedad y la moderación en cada comida, adaptando siempre la dieta a las necesidades individuales y familiares.

Qué come un experto en microbioma intestinal a diario

La rutina matutina de Damman comienza con café a primera hora y un desayuno después de un período de ayuno prolongado. Prefiere dos tipos de desayuno: “Uno es avena, que por sí sola es bastante saludable. La avena tiene mucha fibra. Pero es importante equilibrarla con lo que le falta… Le añado frutos secos, semillas y un poco de leche entera. Tampoco tengo reparos en añadirle un poco de chocolate negro”, explicó.

El segundo desayuno favorito del especialista es el yogur: “El otro es el yogur. Me encanta el yogur. Es un alimento fermentado. Suelo preparar yogur griego bajo en grasa y le añado un poco de granola. Y luego le añado algunos frutos secos y fruta para equilibrarlo”.

La rutina alimentaria saludable del especialista incluye avena con frutos secos, yogur fermentado, ensaladas y cenas planificadas para la familia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al mediodía, opta por la practicidad de las sobras saludables: “No tengo tiempo para preparar una comida completa, así que suelo comer las sobras de la cena. Las cenas, si las preparas en casa, suelen ser de las más saludables”. Ensaladas con base proteica, vegetales frescos, semillas y aceite de oliva forman parte habitual del menú.

Las cenas familiares están planificadas por categorías y se adaptan a los horarios de sus hijas. “Tenemos un día de ensaladas (una ensalada abundante, claro), un día de sopas, un día de salteados, un día de pasta, un día de comida mexicana y un día de carnes. El día de ensaladas puede seguir al de carnes porque así tienes guarniciones extra”, contó.

Respecto a los postres o antojos, Damman apuesta por la moderación: “Si me apetece algo dulce, me como un tazón pequeño de helado de chocolate negro. O frutos secos cubiertos de chocolate. Es mi opción favorita”. Señala que estos alimentos, consumidos con medida, resultan satisfactorios y pueden formar parte de una rutina saludable.

Ejercicio y bienestar en la rutina de un especialista

Además de la dieta, Chris Damman resalta el papel del ejercicio físico para la salud intestinal. “Intento salir a correr al menos tres días a la semana, y corro entre tres y seis millas cada vez”, comentó a The Washington Post.

El especialista integra también otras disciplinas: “He empezado a practicar Pilates para fortalecer mi zona central y equilibrar mis músculos. Descubrí el yoga, el Pilates y todo ese mundo del ejercicio cuando estudiaba medicina. Fue increíble cómo mejoró mi rendimiento al correr”, precisó.

El ejercicio físico regular, como correr, Pilates y yoga, complementa la dieta equilibrada y mejora el bienestar digestivo y general (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta combinación de ejercicio aeróbico, fuerza y prácticas cuerpo-mente contribuye al bienestar digestivo y físico, aunque reconoce los desafíos que implican las responsabilidades familiares y profesionales.

Herramientas y consejos prácticos para una mejor alimentación

Para ayudar a sus pacientes a tomar mejores decisiones alimentarias, Damman recomienda prestar atención a la información nutricional de los productos y comparar opciones dentro de cada categoría en el supermercado. El especialista sugiere elegir alimentos frescos, integrales y mínimamente procesados, privilegiando aquellos que aportan fibra, grasas saludables y compuestos fermentados.

Damman aconseja leer información nutricional y elegir alimentos ricos en fibra, grasas insaturadas y compuestos fermentados para una salud intestinal sostenible (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al seleccionar su alimentación diaria, Damman prioriza la variedad vegetal, productos ricos en fibra, grasas insaturadas, fermentados y opciones placenteras, adaptando siempre el menú a las necesidades y preferencias familiares. Con un enfoque sencillo, sostiene que la clave para una salud intestinal duradera está en apostar por plantas, moderación y equilibrio en cada comida.