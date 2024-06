Los CDC recomiendan una vacuna actualizada contra el COVID para todas las personas mayores de 6 meses de edad

VIERNES, 28 de junio de 2024 (HealthDay News) -- A medida que una ola de infecciones por la COVID en el verano avanza por todo el país, las autoridades de salud de EE. UU. han recomendado que todos los estadounidenses mayores de 6 meses reciban una de las vacunas actualizadas contra la COVID cuando estén disponibles este otoño.

La recomendación fue emitida el jueves por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU., después de que su panel asesor de vacunas opinara sobre quién debería recibir las inyecciones. El panel hizo la misma recomendación para las vacunas contra la gripe este otoño, con raras excepciones.

"Nuestra principal recomendación para protegerse a sí mismo y a sus seres queridos de las enfermedades respiratorias es vacunarse", dijo la directora de los CDC, la Dra. Mandy Cohen , en un comunicado. "Haga un plan ahora para que usted y su familia reciban las vacunas actualizadas contra la gripe y el COVID este otoño, antes de la temporada de virus respiratorios".

A estas alturas, casi todos los estadounidenses han tenido una infección con la COVID, se han vacunado contra la COVID o ambas, pero las vacunas actualizadas ofrecen un impulso oportuno a medida que la inmunidad disminuye y el virus sigue evolucionando, dijeron los CDC.

"Los profesionales y el público en general no comprenden cuánto ha mutado este virus", dijo Carol Hayes, enlace del comité asesor de vacunas de los CDC con el Colegio Americano de Enfermeras y Parteras (American College of Nurse-Midwives), reportó el New York Times .

"La COVID sigue existiendo, y no creo que vaya a desaparecer nunca", dijo al Times el Dr. Steven Furr, presidente de la Academia Americana de Médicos de Familia (American Academy of Family Physicians).

Para los estadounidenses que decidan recibir las últimas vacunas contra el COVID, habrá una opción entre las vacunas de este año: la vacuna de Novavax se dirigirá a la JN.1, la variante que prevaleció durante el invierno, mientras que las vacunas de Pfizer y Moderna apuntarán a la KP.2, que hasta hace poco parecía estar a punto de convertirse en la variante dominante.

Pero dos variantes relacionadas, KP.3 y LB.1, ahora representan más de la mitad de los casos nuevos. Las tres variantes son descendientes de JN.1.

Aunque se cree que las mutaciones ayudan a las variantes a evadir las defensas inmunitarias y propagarse más rápido, no hay evidencia de que provoquen una enfermedad más grave, han dicho los CDC.

El mayor factor de riesgo de enfermedad grave es la edad. Los estadounidenses a partir de los 65 años representan dos tercios de las hospitalizaciones por COVID y el 82 por ciento de las muertes hospitalarias, según los CDC. Pero apenas alrededor del 40 por ciento de los estadounidenses de ese grupo de edad estaban inmunizados con las vacunas contra la COVID que se ofrecieron el otoño pasado, reportó el Times .

"Esta es un área en la que hay mucho margen de mejora y podría prevenir muchas hospitalizaciones", dijo la Dra. Fiona Havers, investigadora de los CDC que presentó los datos de hospitalización, reportó el Times .

Los niños, sobre todo los menores de 5 años, también son vulnerables, pero apenas alrededor del 14 por ciento se vacunaron contra la COVID el otoño pasado, reportó el Times .

Incluso si los niños no se enferman, pueden alimentar la circulación del virus, sobre todo una vez que regresen a la escuela este otoño, dijo Furr.

"Son los que, si están expuestos, son más propensos a llevarlo a casa con sus padres y sus abuelos", dijo. "Al inmunizar a todos los grupos, es más probable que se prevenga la propagación".

También es "fundamental que las personas embarazadas se vacunen, no solo para protegerse a sí mismas, sino también para proteger a sus bebés hasta que tengan la edad suficiente para vacunarse", dijo al Times la panelista Dra. Denise Jamieson, decana del Colegio de Medicina Carver de la Universidad de Iowa.

Durante la reunión del panel asesor, los investigadores de los CDC dijeron que habían detectado que la vacuna contra el COVID de Pfizer podría desencadenar cuatro casos más por cada millón de inyecciones de una rara afección neurológica conocida como síndrome de Guillain-Barré.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) ofrecen más información sobre las vacunas contra el COVID.

FUENTE: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., comunicado de prensa, 28 de junio de 2024; Tiempos de Nueva York