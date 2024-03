Cómo es la tecnología que combate la fatiga y el estado de ánimo en pacientes con cáncer

ILUSTRACIÓN - Las pausas entre actividades son esenciales en la planificación diaria de quienes padecen de fatiga crónica. Foto: Christin Klose/dpa

La adopción de herramientas digitales está demostrando ser cada vez más beneficiosa para el cuidado de pacientes con cáncer, especialmente para abordar un síntoma tan común y desafiante como la fatiga.

Esta última afecta a un amplio porcentaje de quienes padecen esta enfermedad, persistiendo incluso años después de haber finalizado los tratamientos en muchos casos.

En este contexto digital emergente, la aplicación Untire Now se ha lanzado en Argentina gracias a la iniciativa de ‘Tired Cancer’ y el apoyo del laboratorio Takeda. Disponible sin costo en App Store y Google Play, esta herramienta brinda acceso a información de confianza, así como una amplia selección de recursos, técnicas y actividades pensadas para ayudar a los pacientes a manejar y minimizar su fatiga de forma amigable y sencilla.

Con más de 40 mil usuarios a nivel global y disponible en varios idiomas, Untire Now se destaca por ofrecer contenido educativo sobre la fatiga y sus causas, ejercitaciones físicas y de relajación, videos instructivos y un sistema de seguimiento que anima a los usuarios a establecer y cumplir metas personales, reforzando su bienestar físico y emocional a través de un enfoque de autogestión.

“La App invita al usuario a ponerse metas concretas e ir comparando la energía que necesitaría para lograrlas con la energía real que posee. Con el objetivo de ayudar a que las personas cumplan con sus metas, Untire propone técnicas sencillas y claras sobre cómo aumentar su energía y sobre cómo evitar situaciones que consuman su energía en forma negativa, como discutir o estresarse por asuntos por los cuales no debería hacerlo. También ofrece ejercicios de reducción del estrés como respiración, visualización y meditación, además de consejos de psicología positiva que contribuyen a generar bienestar”, afirmó el Ing. Francisco Ferrero, Project Manager para Latin America de Tired of Cancer.

Tal como refirió Door Vonk, cofundadora y encargada de comunicaciones de Tired of Cancer, la empresa desarrolladora de la aplicación, “Untire Now cuenta con importantes respaldos institucionales, como las aprobaciones del Instituto ORCHA como una de las 5 mejores aplicaciones oncológicas del mundo (entre 3.200), del Servicio de Salud del Reino Unido (NHS) y del Instituto Federal de Medicamentos y Productos Sanitarios de Alemania (BfArM), entre otras”.

Se desarrolló partiendo de métodos terapéuticos basados en evidencia científica y se contó con el asesoramiento de pacientes, médicos, enfermeras, psicólogos e investigadores.

Entre otras investigaciones, respalda sus beneficios un estudio clínico aleatorizado de la Universidad de Groninga, Países Bajos, que incluyó 799 pacientes con fatiga relacionada con el cáncer. Este demostró que aquellos pacientes que utilizaron la aplicación Untire Now durante 20 minutos tres veces por semana, evidenciaron una disminución importante y clínicamente relevante en los niveles de fatiga y un aumento significativo en la calidad de vida luego de 12 semanas, frente a un grupo de control que solo recibió atención estándar.

Respecto de la fatiga, la Dra. Carolina Mahuad, médica hematóloga del Hospital Alemán, afirmó que “es una sensación de cansancio extremo, que no guarda proporción con la actividad que se ha realizado; puede ocurrir en forma súbita e imposibilitar la dinámica de la vida cotidiana”, En ocasiones, agregó, “la fatiga se confunde con cuestiones anímicas. Ciertamente, recibir un diagnóstico de cáncer impacta en las emociones, pero el tratamiento también puede desencadenar un cuadro de fatiga que afecte negativamente la situación emocional que la persona ya viene atravesando”.

“Lamentablemente los médicos y el personal de salud involucrado en la atención del paciente no siempre disponemos del tiempo suficiente para indagar sobre su estado de ánimo y contenerlo y ayudarlo. Este tipo de herramientas son un verdadero aliado y una importantísima compañía para el individuo, y cuentan con el respaldo de investigaciones que demostraron los beneficios concretos que perciben los pacientes”, concluyó la Dra. Mahuad.

Testimonio de una paciente

María tiene 64 años y trabaja en relaciones públicas realizando actividades culturales para extranjeros; fue diagnosticada en 2020, en plena pandemia, con ‘macroglobulinemia de waldenström’ (una enfermedad poco frecuente). El único síntoma que la llevó a la consulta era la intensa fatiga.

La Dra. Carolina Mahuad, especialista en hematología del Hospital Alemán, describió la fatiga como "un agotamiento severo, desproporcionado respecto a la actividad física realizada, que puede manifestarse de manera repentina y obstaculizar las actividades diarias" (Freepik)

“Sacar a pasear a mi perro unas 15 cuadras era todo un esfuerzo. Al año exactamente, debido a un blastoma que se había formado en mi corazón, comencé un tratamiento oncológico de 8 meses de duración que a los pocos meses me dejó sin fuerzas. Aun así, seguí trabajando a pesar de la fatiga, hasta que tuve que pedir licencia: caminar una cuadra me agotaba. Aun hoy, como parte de mi enfermedad, convivo día a día con la fatiga, lo que me llevó a tomar las cosas con más calma”, sostuvo.

“Más allá del apoyo de la doctora Mahuad, qué siempre lo tuve presente y cercano, la fatiga es algo con lo que tiene que lidiar uno solo como síntoma de mi enfermedad, que no tiene cura, y cualquier herramienta que contribuya a proponerse objetivos e ir cumpliéndolos en el tiempo, creo que es de mucha utilidad y representa un buen aliado para aquellas personas que deban transitar una enfermedad, un tratamiento y la vuelta a la vida, como fue en mi caso”, manifestó María.