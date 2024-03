Episodios lúcidos: por qué es importante tomar en cuenta el potencial cognitivo de las personas con demencia

Los episodios lúcidos se definen como momentos de comunicación inesperada, espontánea y coherente, ya sea verbal o mediante gestos, en personas consideradas incapaces de una interacción significativa debido a la demencia (Imagen ilustrativa Infobae)

Un reciente estudio de la Clínica Mayo, publicado en Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, investigó los episodios lúcidos en personas que viven con etapas avanzadas de demencia, ofreciendo perspectivas sobre cómo se manifiestan.

Los hallazgos mostraron que el 75% de las personas con episodios lúcidos fueron reportadas de tener la enfermedad de Alzheimer en comparación con otras formas de demencia.

Los investigadores definen episodios lúcidos como comunicaciones inesperadas, espontáneas, significativas y relevantes de una persona a la que se asume que ha perdido permanentemente la capacidad para interacciones coherentes, ya sean verbalmente o a través de gestos y acciones.

Los cuidadores familiares de personas que viven con demencia fueron encuestados y se les preguntó sobre los episodios lúcidos. Los investigadores luego los clasificaron en distintos tipos.

Contra investigaciones previas, este estudio sugiere que los episodios lúcidos no indican necesariamente una muerte inminente, ampliando la comprensión de su naturaleza y circunstancias

El estudio tuvo como objetivo determinar si existen patrones o tipos distintos de episodios lúcidos que se podrían usar para entender por qué o cuándo suceden.

“Identificamos los tipos basados en las circunstancias que rodean el episodio, la calidad de la comunicación durante el evento, cuánto duró, el nivel de cognición de la persona con demencia antes del episodio y la proximidad a la muerte”, dijo el doctor Joan Griffin, autor principal del estudio. Los hallazgos revelaron que de aquellos que tuvieron episodios lúcidos, el 61% eran mujeres, con un 31% viviendo en el mismo hogar que el cuidador que respondió a la encuesta.

“Sabemos que estos episodios lúcidos suceden, pero no conocíamos si existen diferentes tipos de episodios que ocurren en distintos momentos o circunstancias”, dijo el doctor Griffin. “Este estudio ayudó a aclarar que probablemente existen diferentes tipos de episodios”, agregó.

Al contrario de los hallazgos de investigaciones previas, las conclusiones de este estudio desafían la idea de que los episodios lúcidos puedan señalar una muerte inminente.

Los investigadores clasificaron los episodios lúcidos según circunstancias específicas, calidad de comunicación, duración, nivel de cognición previo al episodio y cercanía a la muerte del individuo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Es importante para las personas saber que estos no son necesariamente presagios de muerte”, señaló el doctor Griffin. “Creo que la gente puede ponerse ansiosa cuando suceden, así que es bueno saber que hay diferentes tipos de episodios que no necesariamente significan que la muerte es inminente”, añadió.

El doctor Griffin señaló que los investigadores ahora están llevando a cabo un estudio longitudinal para comprender mejor los episodios lúcidos y cómo los cuidadores reaccionan a ellos y les encuentran significado.

Los estudios longitudinales permiten a los investigadores rastrear cambios o comportamientos a lo largo del tiempo e identificar cualquier relación entre estos cambios. “Con este nuevo estudio, podremos comprender mejor qué patrones existen y determinar las consecuencias del episodio a lo largo del tiempo”, explicó el doctor Griffin.

Compasión por los cuidadores y sus seres queridos

El doctor Griffin subrayó la necesidad de entender estos episodios para ayudar a los cuidadores en su trabajo y recordarles el potencial cognitivo y emocional de las personas que viven con demencia.

La investigación resalta la importancia de entender estos episodios para apoyar a los cuidadores, sugiriendo que el conocimiento de los mismos puede aliviar parte de la carga emocional y cognitiva involucrada en el cuidado de personas con demencia (Getty)

“Los cuidadores de personas que viven con demencia deben manejar una larga lista de desafíos y puede ser abrumador”, dijo el doctor Griffin y agregó: “Tal vez entender estos episodios puede ayudar a aligerar esa carga”.

“Hemos encontrado en nuestra investigación y las historias de los cuidadores que estos tipos de episodios cambian la forma en que interactúan y apoyan a sus seres queridos, generalmente para mejor”, añadió. “Estos episodios pueden servir como recordatorios de que cuidar es desafiante, pero siempre podemos intentar cuidar con un poco más de humanidad y gracia”, destacó.

*El Centro Robert D. y Patricia E. Kern para la Ciencia de la Entrega de Atención Médica de la Clínica Mayo apoyó esta investigación. El centro colabora con áreas clínicas en toda la Clínica Mayo para crear y evaluar soluciones impulsadas por datos para transformar la experiencia de la salud y la atención médica para pacientes, personal y comunidades. Impulsa la mejora continua de la Clínica Mayo como un sistema de salud de aprendizaje, habilitando siempre una atención segura, basada en evidencia y de alta calidad.