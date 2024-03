Oprah Winfrey reveló que los medicamentos inyectables para bajar de peso cambiaron su visión sobre la obesidad

Oprah Winfrey ha destacado en un especial de ABC cómo los medicamentos para la pérdida de peso han transformado su entendimiento sobre la obesidad, pasando de verla como una elección personal a reconocerla como una enfermedad REUTERS/Mario Anzuoni

Los fármacos como Ozempic, Wegovy y Zepbound han ganado gran popularidad en el último tiempo. Celebridades de Hollywood y personalidades destacadas como el empresario Elon Musk, generaron interés por la droga diseñada para controlar la diabetes tipo 2, que también demostró eficacia como opción farmacológica para tratar la obesidad.

Se estima que para 2030, cerca del 10% de la población de Estados Unidos estará utilizando alguno de estos medicamentos. En este contexto, una nueva protagonista irrumpió para hacer oir su voz con respecto a la semaglutida.

Se trata de Oprah Winfrey quien ha contribuido a este auge cultural al compartir su experiencia con estos medicamentos en un especial de ABC, destacando cómo le han cambiado la perspectiva sobre la obesidad, de considerarla una elección personal a entenderla como una enfermedad.

Los agonistas de GLP-1, que imitan una hormona que suprime el apetito, contribuyen en permitir a los pacientes perder aproximadamente el 20% de su peso corporal REUTERS/Tom Little/File Photo

“Todos estos años, pensé que todas las personas que nunca tuvieron que hacer dieta simplemente estaban usando su fuerza de voluntad y, por alguna razón, eran más fuertes que yo”, dijo Winfrey.

Casi el 75% de los ciudadanos estadounidenses están al tanto de la existencia de estos medicamentos, de acuerdo a los últimos datos proporcionados por el Pew Research Center, cifra que se anticipa incrementará tras el especial de Winfrey.

Durante el programa, Winfrey dialogó con individuos que han experimentado notables pérdidas de peso gracias a los fármacos GLP-1, así como con ejecutivos y asesores médicos de las farmacéuticas productoras de estos.

En el programa -llamado “La vergüenza, la culpa y la revolución de la pérdida de peso”- se enfatizó la importancia de los agonistas de GLP-1, medicamentos que imitan una hormona que reduce el apetito y ayuda a controlar el azúcar en sangre, que en algunos casos permite a los pacientes perder alrededor del 20% de su peso corporal.

A pesar del respaldo de figuras públicas y la amplia cobertura mediática, existe escepticismo sobre el uso generalizado de los medicamentos GLP-1, en especial por preocupaciones sobre efectos secundarios como malestar gastrointestinal y riesgos de pancreatitis REUTERS/Hannah Beier/File Photo

A pesar de la popularidad de estos medicamentos, respaldada por celebridades y una amplia cobertura mediática, algunos sectores permanecen escépticos sobre su uso extensivo, especialmente para personas que buscan perder solo unos pocos kilos.

Estos medicamentos han causado polémica en relación no solo al uso, sino a los efectos secundarios asociados a los agonistas de GLP-1, como malestar gastrointestinal y riesgos más graves como pancreatitis y posibles obstrucciones del sistema digestivo.

Aunque algunos expertos minimizan estos efectos, calificándolos de leves a moderados, estudios indican que son lo suficientemente severos como para llevar a algunos pacientes a discontinuar su uso, resultando en la recuperación del peso perdido.

En el programa de Winfrey, la doctora Amanda Velázquez, especializada en pérdida de peso del Centro Médico Cedars-Sinai y asesora de farmacéuticas, minimizó la importancia de los efectos secundarios de los medicamentos GLP-1, describiéndolos como “leves” a “moderados” según investigaciones.

En todo el mundo, 650 millones de personas sufren obesidad, una enfermedad que, desde 1980, ha triplicado su prevalencia. Asimismo, las proyecciones indican que 1 de cada 4 individuos podría ser obeso para 2035

Sin embargo, otros estudios indican que estos efectos pueden ser lo suficientemente intensos como para motivar a un número significativo de pacientes a abandonar el tratamiento, lo que conlleva a la recuperación del peso perdido. Velázquez admitió que podría ser necesario el uso continuo de estos fármacos para mantener el peso a largo plazo.

Winfrey concluyó su especial destacando que estos medicamentos no son adecuados para todas las personas y reconoció que algunas pueden preferir no perder peso o hacerlo a través de la dieta y el ejercicio. No obstante, para aquellos que buscan en estos tratamientos una ayuda substancial que les ha sido esquiva, les extendió un mensaje de bendición.

Sin embargo, señaló que para quienes buscan un soporte adicional en su lucha contra la obesidad, estos fármacos podrían representar una valiosa ayuda.

¿El medicamento que combate también las enfermedades del corazón?

La FDA destacó la importancia semaglutida, no solo en la reducción de peso sino también en la disminución de eventos clínicos críticos como infartos y accidentes cerebrovasculares, basado en resultados de estudios clínicos

La droga semaglutida fue diseñada originalmente para el tratamiento de la diabetes tipo 2, comercializada bajo el nombre Ozempic™ (en dosis inyectables de 0,25; 0,5 y 1 miligramo).

Luego también fue aprobada para el tratamiento de la obesidad, comercializada bajo el nombre Wegovy™ (semaglutida inyectable de 2,4 mg) en Estados Unidos, Europa y varios países de Asia.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) autorizó hace unas semanas el uso de Wegovy para contribuir a la disminución del riesgo cardiovascular en adultos con exceso de peso.

Este avance, que emplea el mismo ingrediente activo que Ozempic —previamente aprobado para la obesidad y el manejo del sobrepeso—, posiciona a Wegovy como el primer tratamiento de su clase que también se enfoca en la prevención de complicaciones cardíacas serias en pacientes con sobrepeso u obesidad y enfermedad cardíaca establecida.

Aproximadamente el 75% de los ciudadanos estadounidenses están al tanto de la existencia de medicamentos para la pérdida de peso, según datos del Pew Research Center, una cifra que se espera aumente tras la divulgación del especial de Oprah Winfrey REUTERS/George Frey

John Sharretts, a cargo del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA, destacó la importancia de esta nueva aprobación en la prevención de eventos cardiovasculares adversos graves. Por su parte, Doug Langa de Novo Nordisk en América del Norte, señaló el compromiso de la compañía en seguir ofreciendo opciones terapéuticas que respondan a las necesidades de este grupo poblacional.

Este logro de Wegovy se basa en evidencia de un estudio de cinco años, el cual registró una reducción del 20% en el riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares y otras complicaciones cardiovasculares en adultos con sobrepeso y antecedentes de enfermedades cardíacas.

Consultado por Infobae, Pablo Lamelas, profesor de Epidemiología Clínica de la Universidad de McMaster en Canada, y cardiólogo intervencionista de la Fundación Favaloro, sostuvo a Infobae en una nota reciente: “El Wegovy es un medicamento inyectable llamado Semaglutida, que ya se utilizaba para reducción de peso en pacientes con sobrepeso y factores de riesgo cardiovascular, como tener diabetes por ejemplo. Hoy en día lo que sucedió es que a través de los resultados de un estudio clínico que incluyó más de 17 mil personas, demostró que no solamente reduce peso, sino también reduce eventos clínicos como el riesgo de infarto o un accidente cerebrovascular, aproximadamente un 20%”.

Fármacos como Ozempic, Wegovy y Zepbound han experimentado un auge en popularidad recientemente, impulsados por el interés de celebridades de Hollywood. Ahora Oprah Winfrey comentó los resultados y el cambio en la forma de pensar a la obesidad como una enfermedad

El médico deportólogo y cardiólogo Jorge Franchella, director del Consejo de Cardiología del Ejercicio de la Sociedad Argentina de Cardiología, analizaba por su parte a Infobae: “Desde el punto de vista médico, me parece excelente la semaglutida, realmente es una oportunidad histórica y genial. Forma parte de una serie de nuevas drogas que se están utilizando por este nuevo mecanismo que es inhibir a la GLP1. Y yo agregaría que en todo el mundo se recomienda que junto con la administración de la GLP, que es esencial, tiene que ir acompañado, y lo dice la mismo empresa que lo ha descubierto por un plan de actividad física que es indispensable y está descripto dentro de la mecánica de acción”.

Hace unas semanas, otro estudio, en este caso del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EEUU, sugirió que el medicamento podría reducir la grasa hepática en pacientes VIH positivos.

Seis meses de inyecciones semanales de Ozempic (semaglutida) resultaron en una reducción promedio del 31 por ciento de una acumulación dañina de grasa en el hígado de los pacientes VIH positivos, encontró el estudio.

Se anticipa que para el año 2030, aproximadamente el 10% de la población de Estados Unidos estará utilizando medicamentos como Ozempic, Wegovy y Zepbound, según estimaciones basadas en la creciente popularidad de estos tratamientos

Otro estudio reciente encontró que estos medicamentos, como la semaglutida encontrada en fármacos bajo la denominación comercial Wegovy™ y Ozempic™, tienen el potencial de actuar en el cerebro y disminuir la inflamación en todo el cuerpo.