Dengue: Quirós explicó cómo actúa el mosquito “mascota” y qué hacer para prevenir el contagio

Durante los tres primeros meses del año se registró un gran aumento en los contagios de dengue en todo el país (Getty Images)

Los casos de dengue están en creciemiento en todo el país. Esto preocupa a las autoridades sanitarias nacionales, provinciales y en cada municipio donde el mosquito mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad, tiene una presencia activa.

En Argentina, el último Boletín Epidemiológico Nacional indicó que en la actual temporada de dengue, que empezó a princípios de agosto de 2023, hasta la semana 10 de 2024, “se registraron 120.007 casos de dengue: 109.313 sin antecedentes de viaje (autóctonos), 3.917 importados y 6.777 en investigación”.

Sobre el grado de incertidumbre y desconocimiento que existe sobre esta enfermedad transmitida por el vector Aedes aegypti, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, salió a aclarar los hábitos de este insecto al que nombró como “mosquito mascotero”.

“El mosquito Aedes aegypti que transmite el dengue pica fundamentalmente durante el día y vive en las zonas urbanas, en las casas y en sus alrededores. El Aedes aegypti es un mosquito que se llama ´mosquito mascota´ porque típicamente vive alrededor nuestro, alrededor de nuestra casa o alrededor de nuestro trabajo”, detalló Quirós.

¿Sirve fumigar para prevenir el dengue?

El funcionario dijo que es necesario diferenciarlo de otros insectos y saber cómo se comporta para poder prevenir las picaduras: “No es el mosquito que uno ve en la plaza, en lugar público, en el parque abierto, en el lago de Palermo o en un gran charco de agua. Ahí no está el Aedes aegypti, el mosquito que te pica y transmite el dengue. Y esto es importante porque la gente a veces se concentra en plantear fumigaciones en espacios públicos que no modifican en nada la realidad”, precisó el ministro de salud porteño en declaraciones a Radio La Red.

Es importante quitar el agua acumulada por la lluvia en distintos recipientes a fin de evitar la expansión del mosquito vector de la enfermedad

Justamente por sus características, el ministro dijo la fumigación no es la estrategia más adecuada para combatirlo ni prevenir aumento de casos, ya que es un método que no elimina ni limita la dinámica de reproducción del mosquito vector de la enfermedad viral.

“En relación a los huevos que deja este mosquito, hay que saber que pone entre 300 y 500 huevos en su vida, que son tres semanas. Entonces, vos te la agarras con el mosquito adulto, pero hay 300 huevos en el mismo lugar donde estaba ese simple mosquito. Así que primero hay que recordar siempre que cuando uno quiere poner energía para prevenir el dengue, la acción más importante es la búsqueda de los criaderos de larvas”, apuntó Quirós.

Y agregó: “Si bien la gente se cansa del mensaje, es muy importante tenerlo presente. Necesitamos que la sociedad, dedique su energía a combatir al mosquito y los lugares donde pueda poner sus huevos. Cada uno de nosotros debe hacerlo en el lugar donde vive, donde trabaja. Lo primero que veo en el mostrador cuando me reciben en un lugar es un frasquito con agua y un potus adentro. Y cuando lo miro encuentro larvas”.

La Ciudad de Buenos Aires también vive un brote histórico de dengue, por lo que ha incrementado la campaña contra el mosquito

“Entonces es de todos los días. No lo vemos porque estamos acostumbrados a verlo, pero en el techo, en nuestro balcón, en nuestro fondo, en el trabajo, adentro de la casa, en el agua del perro, del gato, o en cualquier lugar se acumula agua cuando llueve. Ahí es donde están los huevos, que es lo más, digamos. Es el lugar donde tenemos que ir, sacar el agua o tirarle agua hirviendo. El mosquito no va a poner los huevos en la pileta, lo va a poner en una tapita de gaseosa, en una cubierta de auto, en una maceta o en su plato y que retenga el agua después de que la riegas”, señaló.

Quirós mencionó cómo a veces no nos damos cuenta del peligro del mosquito mascotero. “Cuando voy a correr a la tarde y me lleno de repelente lo hago para que no contagiarme el dengue. Pero en mi casa por ahí me baño y estoy sin repelente pensando que el mosquito no está en mi casa. Pero sí está en las casas porque es un mosquito mascotero”.

Las macetas y platos en el jardín son lugares ideales para poner las larvas (REUTERS/Amanda Perobelli)

El titular de la cartera sanitaria porteña explicó que el mosquito que transmite el dengue “vuela siempre poco” y cuando pica “lo hace muy cerca del lugar donde va a dejar los huevos, con lo cual ya tiene identificado el criadero. Es decir, que si te pica en tu casa seguramente ya identificó el criadero donde bajar los huevos”, afirmó el funcionario.

“Se trata de un mosquito diferente al habitual, no anda de noche, no zumba en la oreja. Eso lo hacen los mosquitos más comunes. El mosquito del dengue suele andar por abajo, abajo de la cama. Pasa cuando estás comiendo y te pican los tobillos, no lo ves y no lo encontrás”, sostuvo.

Las medidas preventivas ante el dengue

Vista de la larva del mosquito Aedes aegypti, responsable de la transmisión del dengue (EFE/Andre Borges)

Según el Ministerio de Salud de la Nación de Argentina las recomendaciones son:

Eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (como latas, botellas, neumáticos).

Si los recipientes no pueden eliminarse porque se usan de modo frecuente, debe evitarse el acceso del mosquito a su interior. Para eso se recomienda: tapar tanques, aljibes y/o cisternas; dar vuelta baldes, palanganas, tambores, etc.; vaciar y cepillar frecuentemente objetos que puedan acumular agua y poner al resguardo bajo techo recipientes (por ejemplo, botellas retornables).

Cambiar el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa, cada 3 días. Se deben frotar las paredes de los recipientes con una esponja o cepillo para desprender los huevos del mosquito que puedan estar adheridos.

Un mosquito en sus 21 días de vida puede dejar de 300 a 500 larvas (Imagen ilustrativa Infobae)