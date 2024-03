Peste bubónica, sarampión y cólera: cómo evitar que resurjan, según los expertos

Argentina desde el año 2000 no presenta brotes de sarampión y solo casos aislados

Sarampión, peste bubónica y cólera. Tres males que alguna vez fueron epidemia y que gracias a la vacunación masiva mundial y un mayor alerta sanitario han sido casi erradicadas de la faz de la Tierra.

¿Casi? Sí, casi. Porque como buenos patógenos sobreviven en aquellos huéspedes no vacunados o con malas condiciones higiénicas en medio de una gran pobreza y están listos para saltar a un nuevo organismo en un masivo proceso de contagio.

Casi, también porque esta semana fue titular en muchos diarios estadounidenses un nuevo brote de sarampión, haciendo que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EEUU emitiera un alerta en un comunicado publicado el viernes resaltando la importancia de la vacunación para frenar la enfermedad potencialmente mortal.

La gravedad del sarampión puede llegar hasta el fallecimiento del contagiado ( Andina)

“El sarampión se propaga tan fácilmente que si una persona lo tiene, el 90% de las personas cercanas a esa persona que no están vacunadas o que no son inmunes también se infectarán. Comienza con fiebre, tos, secreción nasal, ojos rojos y dolor de garganta. Poco después, aparece una erupción de pequeñas manchas rojas la erupción comienza en la cabeza y se extiende al resto del cuerpo”, añadió la entidad sanitaria gubernamental.

Los expertos de la FDA advirtieron que aunque estaba en vías de eliminación, la patología resurgió debido a la caída en las coberturas vacunales.

“Las vacunas aprobadas por la FDA pueden prevenir la infección y son seguras y altamente efectivas. Su historial es estelar: en 1963, antes del lanzamiento de los programas generalizados de inmunización contra el sarampión, hasta 4 millones de estadounidenses se enfermaban de la enfermedad anualmente”, dijo la FDA.

La baja tasa de vacunación en el mundo genera los elevados casos de sarampión (OMS)

Y completó: “De ellas, entre 400 y 500 personas murieron, 48,000 fueron hospitalizadas y 1,000 desarrollaron encefalitis [inflamación del cerebro] debido al sarampión cada año”. La vacunación ha cambiado eso, lo que ha llevado a una disminución del 99% en los casos desde que comenzaron los programas de inmunización.

Europa también vive la amenaza del sarampión. En enero, fue noticia que el Viejo Continente está experimentando un “alarmante aumento” de los casos de sarampión, según advirtió la Organización Mundial de la Salud, con un incremento de más de 30 veces en toda la región. En 2023 se registraron 42.200 casos de sarampión en 41 Estados, frente a los 941 casos notificados en todo 2022.

El aumento de los casos se ha acelerado en los últimos meses, y se espera que la tendencia al alza continúe si no se toman medidas urgentes en todo el mundo para evitar una mayor propagación.

No vacunar a menores de edad contra el sarampión puede llevar a los niños a sufrir graves consecuencias en su salud. (Foto: Composición - Infobae/Renato SIlva)

“La vacunación es la única manera de proteger a los niños de esta enfermedad potencialmente peligrosa. Se necesitan esfuerzos urgentes de vacunación para detener la transmisión y evitar una mayor propagación”, explicó el doctor Hans Henri Kluge, director regional de la OMS para Europa.

Uno de los países más afectados es el Reino Unido, que en 2017 había logrado la eliminación de la circulación endémica del virus que causa el sarampión. Pero Zsuzsanna Jakab, entonces directora regional de la OMS para Europa, había advertido que la cobertura de la vacunación sistemática estaba disminuyendo. Menos de dos años después, el Reino Unido perdió su estatus libre y hoy se encuentra en medio de una emergencia por sarampión, ya que cientos de niños han enfermado en las últimas semanas.

La doctora Mariam Molokhia, Clinical Reader en Epidemiología y Atención Primaria del King’s College de Londres, consideró que “el sarampión es una enfermedad potencialmente grave, pero prevenible, y estamos asistiendo a un aumento de los brotes de la enfermedad en los lugares donde la tasa de vacunación triple viral puede ser baja”.

El sarampión es más contagioso que el COVID-19, coinciden los expertos.

En Argentina la enfermedad fue noticia el mes pasado. Primero, por un bebé de 19 meses de la ciudad de Salta que no había viajado a otros países y no estaba vacunado. Y también por un doble caso en la Ciudad de Buenos Aires.

“Ante la confirmación de un nuevo caso de sarampión en un paciente de 13 meses de edad, hermano del caso importado de seis años, notificado el 8 de febrero, también residente de Barcelona-España, el Ministerio de Salud de la Nación y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, emiten el presente alerta con el objetivo de actualizar la situación epidemiológica e instar a los equipos de salud a fortalecer la vigilancia de enfermedad febril exantemática (EFE), verificar y completar esquemas de vacunación y sensibilizar a la población sobre la importancia de la consulta temprana ante la aparición de fiebre y exantema”, explicó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el 23 de febrero último.

Y recordó: “Disponemos de las vacunas triple viral (que protege contra los virus de sarampión, rubeola y parotiditis) y doble viral (protege contra sarampión y rubeola). La vacuna triple viral es una vacuna muy eficaz, obligatoria, que está incluida en el calendario nacional de vacunación a los 12 meses de edad y al ingreso escolar 5 años”.

La triple viral MMR (sarampión, rubéola y paperas) es una vacuna gratuita en Argentina ( EFE/ José Jácome)

Todas las personas desde el año de vida deben tener esquema de vacunación completo contra el sarampión y la rubéola, según Calendario Nacional de Vacunación:

De 12 meses a 4 años deben acreditar una dosis de vacuna triple viral.

Mayores de 5 años, adolescentes y personas adultas deben acreditar al menos dos dosis de vacuna con componente contra sarampión y rubéola aplicada después del año de vida (doble o triple viral) o contar con serología IgG positiva para sarampión y rubéola.

Las personas nacidas antes de 1965 se consideran inmunes y no necesitan vacunarse.

“La Argentina está entre los tres países con mayor riesgo de brotes por sarampión en América Latina. Los otros dos son Venezuela y Haití”, dijo a Infobae días atrás la doctora Silvia González Ayala, presidenta de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica. “Se deberían lograr coberturas vacunales iguales o mayores al 95% con la primera y la segunda dosis. Esas coberturas de 95% también deben ser alcanzadas cuando se realizan las Campañas Nacionales”, destacó.

Los recientes casos de sarampión generaron un comunicado del Ministerio de Salud fechado el 9 de febrero último en donde resaltan que “Todas las personas desde el año de vida deben tener esquema de vacunación contra el sarampión adecuado a la edad, para protección individual y con el objetivo de reducir la cantidad de personas susceptibles a la enfermedad y evitar posibles brotes”.

Además de dar información y recomendaciones sobre la enfermedad, la cartera sanitaria nacional recordó que Argentina interrumpió la circulación endémica del sarampión en el año 2000. Desde entonces se registraron brotes cortos, sin pérdida del status de eliminación.

Qué es el sarampión

El sarampión tiene una tasa de contagio superior al 90% (Imagen composición de Infobae Perú)

El sarampión es una enfermedad viral que afecta sobre todo a los niños y puede causar severos problemas de salud, incluyendo diarrea intensa, infecciones de oído, ceguera, neumonía y encefalitis (inflamación del cerebro). Algunas de estas complicaciones pueden llevar a la muerte.

En diálogo con Infobae, la doctora Daniela Hozbor, investigadora en inmunología y vacunas del Instituto de Biotecnología y Biología Molecular, del Conicet y la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina comentó: “Cuando hay brotes de sarampión en cualquier región del mundo, hay que tenerlo presente porque estamos en la era de la globalización y puede propagarse a otras regiones fácilmente. Obliga a revisar las coberturas de vacunación”.

“Antes de la pandemia, ya había caído la inmunización contra el sarampión en América Latina y el Caribe. Con la crisis por la emergencia, la reducción fue mayor. Es necesario que las familias se ocupen de acompañar a los niños a recibir las dosis que les corresponden. Si hay brote de sarampión en Europa, los niños que no están vacunados hoy podrían ser susceptibles a contraer la infección en el futuro”, enfatizó Hozbor.

Peste bubónica o negra

La peste causó miles de muertos también en América (Fotos: Andina / Grado Cero Prensa)

Hace un mes, el temor por una enfermedad olvidada fue titular en los principales diarios del mundo: “Volvió la Peste Negra”.

La peste bubónica, también llamada peste negra, fue una de las enfermedades más letales de la Edad Media. Pero otra vez es noticia en pleno Siglo XXI, al conocerse un caso reciente en Estados Unidos.

La infección bacteriana (Yersinia pestis) poco frecuente, pero grave transmitida por roedores y pulgas, fue detectada en un gato y su dueño en el condado de Deschutes, estado de Óregon. El paciente se habría contagiado al interactuar con su gato doméstico después de que el animal desarrollase síntomas.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC,por sus siglas en inglés), la forma más habitual de contagio de la peste bubónica en los seres humanos es a través de las mordeduras de pulgas transportadas por animales.

Plaga en Londres del libro Historical Cabinet, publicado en New Haven, 1834, donde se retrata a la peste negra en Europa (VARIOUS)

Las mascotas también pueden contagiarse al adquirir las pulgas tras entrar en contacto con animales salvajes, como los roedores que el gato del paciente ha podido cazar.

Si el animal enferma por la picadura del insecto, podrá transmitir la enfermedad a sus dueños por el contacto con tejidos o fluidos corporales, como las gotículas exhaladas al estornudar. Estados Unidos registra anualmente siete casos de peste cada año, recordaron las autoridades sanitarias, concentrados principalmente en las zonas rurales del oeste.

“La razón por la que no se ha eliminado es porque hay un reservorio animal. La bacteria puede infectar a los animales y, como no podemos tratar a todos los animales en la naturaleza, persiste en la naturaleza y, por lo tanto, ocasionalmente causa un número limitado de casos en humanos”, precisó el doctor Dan Barouch, director del Centro de Virología e Investigación de Vacunas en el Centro Médico Beth Israel Deaconess, que no está involucrado en el caso de Oregon.

Esta infección, que se origina a raíz de la bacteria yersinia pestis, afectaba tanto a ratas negras como a diversos tipos de roedores. (Composición Infobae Peru)

Según explican expertos de Mayo Clinic, la peste bubónica causa hinchazón de los ganglios linfáticos, pequeños filtros en forma de frijol en el sistema inmunitario. A un ganglio linfático hinchado se lo llama un bubón. La palabra “bubónica” hace referencia a esta característica de la enfermedad.

Cuando una persona tiene peste bubónica, aparecen bubones en las axilas, la ingle o el cuello. Los bubones pueden ser dolorosos o no causar ningún dolor. Su tamaño varía de algo menos de media pulgada (1 centímetro) a unas 4 pulgadas (10 centímetros).

Los síntomas, como fiebre alta repentina, dolor de cabeza, cansancio, debilidad y dolor muscular, suelen aparecer en los seres humanos entre dos y ocho días después de la exposición. Si la afección no se diagnostica a tiempo y se trata con antibióticos, puede progresar a infecciones del torrente sanguíneo o de los pulmones.

Cólera

Un hombre sostiene información en un cartel sobre el cólera afuera de una tienda de campaña en un policlínico en Harare, Zimbabue. ( REUTERS/Philimon Bulawayo)

El cólera es una enfermedad bacteriana que, por lo general, se propaga a través del agua contaminada. El cólera provoca diarrea intensa y deshidratación. Si no se trata, el cólera puede ser mortal en cuestión de horas, incluso en personas previamente sanas.

El tratamiento moderno del agua y de las aguas residuales prácticamente ha eliminado el cólera en los países industrializados. Pero el cólera todavía existe en África, el sudeste de Asia y Haití. El riesgo de una epidemia de cólera es mayor cuando la pobreza, la guerra o los desastres naturales obligan a las personas a vivir en condiciones de hacinamiento sin una higiene adecuada.

En 2023 se registraron más de 4.000 muertes y más de 667.000 casos de cólera a nivel global, unas cifras que superan con creces las del año anterior, en el que se confirmaron 2.350 decesos y 472.000 positivos, según indicó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Una persona recibe una dosis de vacuna oral contra el cólera en África (EFE/ Orlando Barría)

Las cifras del pasado año son incompletas (se trata de los casos contabilizados hasta el 15 de diciembre), y según la OMS las comparaciones directas con las de otros años se ven dificultadas por el diferente desarrollo de los sistemas de vigilancia en cada país.

Según la OMS, en 2023 se registraron brotes en una treintena de países, una cifra similar a la del ejercicio anterior.

Ante la incidencia de los casos, la OMS mantiene en “muy alto” el riesgo que plantea el cólera a nivel global, dado el gran número de brotes, su extensión geográfica y los problemas de suministro de vacunas y otros recursos.

Sanitaristas relevan una población en Malawi en medio de un brote de cólera reciente (Europa Press/Contacto/Peng Lijun)

El cambio climático es un factor que empeora la situación, según la OMS, ya que muchos de estos brotes surgen tras catástrofes naturales tales como inundaciones, ciclones y sequías, debido a la reducción del acceso a agua potable que se suele producir en esas circunstancias.

En casos de cólera, el tratamiento debe ser inmediato ya que la enfermedad puede causar la muerte en pocas horas. El cólera se trata fácilmente. La muerte por deshidratación grave puede prevenirse con una solución de rehidratación simple y económica. Sin rehidratación, aproximadamente la mitad de las personas con cólera muere. Con el tratamiento, las muertes disminuyen a menos del 1 %.