Los antibióticos después de tener relaciones sexuales redujeron drásticamente las tasas de ETS en un estudio

MARTES, 5 de marzo de 2024 (HealthDay News) -- Solo una dosis del antibiótico doxiciclina tomada después de tener relaciones sexuales redujo a la mitad el número de casos de clamidia y sífilis en San Francisco, muestra una nueva investigación prometedora.

En el estudio, a los hombres homosexuales y bisexuales y a las mujeres transgénero que tenían antecedentes de infecciones de transmisión sexual o de múltiples parejas sexuales se les dio un suministro del antibiótico y se les pidió que tomaran dos pastillas de 100 miligramos en un plazo de 72 horas después de tener relaciones sexuales sin protección. La estrategia se conoce como doxy-PEP.

¿¿Qué pasó?

En los resultados presentados el lunes en la Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas en Denver, los nuevos casos de clamidia y sífilis temprana, pero no de gonorrea, se redujeron drásticamente en el transcurso de un año.

"No es sutil, es muy rápido y estamos viendo el principio, no el final", dijo al New York Times el investigador Dr. Hyman Scott, director médico del Departamento de Salud Pública de San Francisco. "Esto es lo que queremos para la prevención de las ITS".

Los casos de sífilis han alcanzado su tasa más alta desde 1950, informaron los CDC en enero. Si no se trata, la sífilis daña el corazón y el cerebro y puede causar ceguera, sordera y parálisis. Mientras tanto, las tasas de infección por clamidia se estabilizaron en todo el país en 2022, pero todavía había casi 1.7 millones de casos.

"Estos datos simplemente observan el número de casos de ITS en diferentes momentos, pero me hacen sentir esperanzada de que el doxy-PEP pueda reducir las ITS a nivel poblacional", dijo al Times la Dra. Ina Park, experta en ITS de la Universidad de California, en San Francisco . Ella no participó en el estudio.

Hasta ahora, la evidencia respalda el caso del uso de doxiciclina solo en hombres homosexuales y bisexuales y mujeres transgénero.

Pero "la mayoría de las ITS en Estados Unidos ocurren en mujeres cisgénero", dijo al Times el Dr. Jonathan Mermin, director del Centro Nacional para la Prevención del VIH, la Hepatitis Viral, las ETS y la Tuberculosis de los CDC.

"Los estudios sobre si el doxy-PEP funciona en mujeres cisgénero deben implementarse lo más rápido posible", subrayó.

Tras publicar el borrador de las directrices para el doxy-PEP en octubre, los CDC planean emitir sus recomendaciones finales en los próximos meses, anotó Mermin.

El Departamento de Salud Pública de San Francisco ya había comenzado a recomendar el doxy-PEP para hombres homosexuales y bisexuales y mujeres transgénero un año antes de que se publicaran las directrices preliminares de la agencia.

En la investigación más reciente, los funcionarios de la ciudad rastrearon las tasas mensuales de clamidia, gonorrea y sífilis temprana antes y después de la introducción de la doxi-PEP en noviembre de 2022. También compararon las cifras con la tasa de infecciones de ITS en mujeres cisgénero.

Durante un período de 13 meses, los nuevos casos de clamidia y sífilis temprana en toda la ciudad se redujeron en un 50 por ciento, en comparación con las cifras esperadas.

Desafortunadamente, los casos de clamidia en mujeres cisgénero aumentaron constantemente.

"El hecho de que no observáramos declives en las ITS en otras poblaciones no recomendadas para la doxy, específicamente en las mujeres cis, refuerza la conclusión de que la disminución en los casos de clamidia y sífilis temprana se relaciona con [la] implementación de la doxi-PEP", señaló la investigadora Madeline Sankaran, epidemióloga del Departamento de Salud Pública de San Francisco que presentó los hallazgos. reportó el Times .

Aunque los resultados son prometedores, Mermin advirtió que pueden haber estado sesgados por el brote de viruela símica de 2022, durante el cual los grupos de alto riesgo redujeron su actividad sexual.

