Fernán Quirós habló del aumento de casos de COVID y llamó a vacunarse

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, aseguró hoy que el aumento de casos de COVID-19 ya es “algo frecuente” que se produce cada año en determinadas épocas, y aseguró que “hemos salido del drama” que causó esta enfermedad durante la pandemia, pero llamó a la población a aplicarse la vacuna, que sigue disponible de manera gratuita.

“Hemos salido del drama del COVID hace tiempo ya y hoy ha quedado como una enfermedad infectocontagiosa o viral más”, dijo el ministro porteño esta mañana. “Tiene algún ciclo de aumento de casos en el otoño invierno y frecuentemente hace al menos algún ciclo más de aumento, que se suele relacionar con los encuentros sociales en Navidad, Año Nuevo y las primeras semanas de enero todos los años, desde el 2020 a esta parte”.

Por lo tanto, llamó a “no preocuparse, simplemente hay que mantener la campaña de vacunación, como se hace todo el mundo con la gripe, con la neumonía” y que “cada uno sepa que, al menos una vez al año, hay que mantener la vacuna actualizada”.

Quirós agregó que la vacuna contra el COVID puede aplicarse el mismo día que la antigripal, incluso recomendó que para tener presente la necesidad de inmunización anual, las personas pueden tener prevista una fecha en el calendario cada año para recibir las dosis y mantener la protección contra los dos virus respiratorios, el SARS-CoV-2 y el de la influenza.

“Nosotros estamos vacunando en todos los hospitales públicos de la ciudad, en todos los centros ambulatorios, los que se llaman los CeSAC de la ciudad y en el Centro Islámico. La forma es a través de pedir un turno en la página o presentarse directamente en forma presencial, porque como hay poca gente que se está vacunando, siempre hay turnos libres”, manifestó. Por el momento, en la Ciudad se están aplicando dosis de la vacuna bivalente de Pfizer y la de Moderna, precisó.

Quirós aclaró que ahora ya no hay que tener en cuenta qué número de dosis se ha recibido, sino cuánto tiempo ha transcurrido desde la última aplicación. “El fenómeno de la vacuna ya no cuenta por número de dosis de vacuna, es igual que la gripe, vos no contás la cantidad de vacunas de gripe que te diste, sino la última vez que fuiste vacunado”, subrayó.

“Es importante que se la den al menos una vez al año, especialmente los grupos de mayor riesgo: mayores de 50 años y personas con enfermedades preexistentes”, dijo.

Respecto de los casos de mayor gravedad que se están atendiendo en la Ciudad, dijo que “hasta ayer teníamos cuatro pacientes en terapia intensiva y cerca de 18 en sala general en todos los hospitales públicos de la Ciudad. Estamos transitando una de las famosas olas, pero que es mucho menos fuerte que antes” y remarcó que “el hisopado masivo en hospitales ya no es necesario, solo para los grupos de riesgo y los que se internan”. Los cuadros graves, destacó se producen “sobre todo en aquellos que no están protegidos por la vacuna”.

El aumento en el número de enfermos quedó demostrado en todo el país cuando en la semana del 18 de diciembre de 2023 se registraron 84 casos confirmados diarios, según la fecha de inicio de los síntomas como promedio semanal y dos semanas después (la del 1 de enero), se notificaron 212 casos confirmados diarios. Es decir, hubo un aumento de 152% de los enfermos diarios considerando el promedio semanal.