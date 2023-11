Los mexicanooamericanos enfrentan mayores probabilidades de cáncer de hígado con cada nueva generación

Puntos claveLos mexicanoamericanos nacidos y criados en Estados Unidos tienen mayores probabilidades de padecer cáncer de hígado que aquellos que naciero en México

Este aumento en el riesgo está creciendo con cada generación, muestra una nueva investigación

Factores de estilo de vida, como la obesidad, el consumo de alcohol y el tabaquismo, son en parte culpables, pero otros problemas también pueden desempeñar un papel

MIÉRCOLES, 22 de noviembre de 2023 (HealthDay News) -- El riesgo de desarrollar cáncer de hígado parece estar aumentando con cada generación sucesiva de mexicanoamericanos, especialmente en hombres, según un nuevo informe."El cáncer de hígado se está convirtiendo en una preocupación creciente entre los latinos, subrayando la importancia de comprender los factores que impulsan esta tendencia", dijo la autora principal del estudio, V. Wendy Setiawan, de la Universidad del Sur de California.Según la Sociedad Americana del Cáncer, más de 41,000 estadounidenses serán diagnosticados con cáncer de hígado en 2023, y más de 29,000 morirán a causa de la enfermedad. El cáncer de hígado aparece con más frecuencia en hombres que en mujeres, y los factores de riesgo incluyen infección crónica por hepatitis, cirrosis (cicatrización del tejido hepático), consumo excesivo de alcohol, tabaquismo, obesidad y diabetes tipo 2.Los hallazgos fueron publicados el 20 de noviembre en la revista Cancer. En su estudio, Setiawan y sus colegas rastrearon la salud de más de 31,000 mexicoamericanos durante casi 20 años. Durante ese tiempo, se reportaron 213 nuevos casos de cáncer de hígado.En comparación con los mexicanoamericanos de primera generación (nacidos en México), los mexicanoamericanos de segunda generación tenían un 37% más de probabilidades de cáncer de hígado, mientras que los de tercera generación tenían un riesgo 66% mayor, según el estudio.Este aumento constante en el riesgo a lo largo de las generaciones se observó principalmente entre los hombres, señaló el equipo.Señalan que, en general, los latinos nacidos en Estados Unidos tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de hígado en comparación con los latinos nacidos en el extranjero."Un posible contribuyente puede estar relacionado con la adopción de diferentes comportamientos de estilo de vida, normas culturales y valores en Estados Unidos", según un comunicado de prensa de Cancer.Pero si bien ciertos factores de riesgo, como un mayor consumo de alcohol, tabaquismo y tasas crecientes de obesidad, pueden desempeñar un papel en los riesgos de cáncer de hígado para los mexicanoamericanos, "estos factores por sí solos no explican completamente el aumento del riesgo de cáncer de hígado a medida que avanzan las generaciones", dijo el comunicado de prensa."Aunque actualmente carecemos de una comprensión precisa de por qué los mexicoamericanos de segunda y tercera generación tienen un mayor riesgo de cáncer de hígado, hemos destacado la importancia de priorizar la investigación en estas poblaciones", dijo Setiawan.Más informaciónEncuentre más información sobre el cáncer de hígado en la Sociedad Americana del Cáncer.FUENTE: Cancer, comunicado de prensa, 20 de noviembre de 2023

Qué significa para ti El riesgo de cáncer de hígado en los mexicanoamericanos parece estar aumentando con cada generación sucesiva, y los factores de estilo de vida pueden ser en parte culpables.

Mexican-Americans born and raised in the United States have higher odds for liver cancer than those born in Mexico

This uptick in risk is increasing with each successive generation, new research shows

Lifestyle factors -- obesity, drinking, smoking -- are partly to blame, but other issues may play a role

WEDNESDAY, Nov. 22, 2023 (HealthDay News) -- The risk of developing liver cancer appears to be rising with each successive generation of Mexican-Americans, especially men, a new report finds.

"Liver cancer is becoming a growing concern among Latinos, underscoring the importance of comprehending the factors driving this trend," said study lead author V. Wendy Setiawan, of the University of Southern California.

According to the American Cancer Society, over 41,000 Americans will be diagnosed with liver cancer in 2023, and more than 29,000 will die of the disease. Liver cancer appears more frequently in men than women, and risk factors include chronic hepatitis infection, cirrhosis (scarring of liver tissue), heavy drinking, smoking, obesity and type 2 diabetes.

The findings were published Nov. 20 in the journal Cancer. In their study, Setiawan and colleagues tracked the health of over 31,000 Mexican-Americans over the course of nearly 20 years. During that time, 213 new cases of liver cancer were reported.

Compared to first generation Mexican-Americans (born in Mexico), second-generation Mexican-Americans had a 37% higher odds for liver cancer, while third-generation Mexican-Americans had a 66% higher risk, the study found.

This steady increase in risk over generations was mostly observed among men, the team noted.

They note that, generally, Latinos born in the United States have a higher risk of developing liver cancer compared to foreign-born Latinos.

"A possible contributor may relate to the adoption of different lifestyle behaviors, cultural norms and values in the United States," according to a Cancer news release.

But while certain risk factors -- heavier drinking, smoking and rising obesity rates -- may play a role in liver cancer risks for Mexican-Americans, "these factors alone do not entirely account for the increased risk of liver cancer as generations progress," the news release said.

"Although we currently lack a precise understanding of why second- and third-generation Mexican Americans are at a heightened risk of liver cancer, we have highlighted the importance of prioritizing research on these populations," Setiawan said.

More information

Find out more about liver cancer at the American Cancer Society.

SOURCE: Cancer, news release, Nov. 20, 2023

What This Means For YouMexican-Americans' risk for liver cancer appears to be rising with each successive generation, and lifestyle factors may be partly to blame.