Llegó la temporada del estrés, revela una nueva encuesta

Puntos claveLos eventos mundiales y la economía están añadiendo estrés a las tensiones normales de las festividades, muestra un nuevo estudio

Las personas que buscan una experiencia festiva perfecta podrían estar preparándose para el estrés

La gente puede evitar el estrés manejando las cosas que pueden controlar

LUNES, 20 de noviembre de 2023 (HealthDay News) -- La canción dice que 'es la temporada para estar alegres, pero muchos estadounidenses la encuentran más como una temporada de estrés y preocupación, según informa una nueva encuesta.La tensión de la inflación y los asuntos mundiales de este año se suman a otros factores estresantes de la época festiva para crear un cóctel tóxico de salud mental, según los hallazgos del Centro Médico Wexner y la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Ohio.Los resultados de la encuesta muestran que:

El 81% de los estadounidenses están estresados por cuestiones nacionales y asuntos mundiales

El 75% está estresado por el aumento de precios y el gasto en las festividades

El 53% está estresado por el aumento de casos de gripe, COVID y otras enfermedades respiratorias

El 44% está estresado por los recuerdos del colapso de los viajes durante las festividades del año pasado

Estos hallazgos van en contra de la noción de que las festividades deben ser un momento para que las familias y amigos se conecten, recarguen y comiencen el nuevo año con una perspectiva fresca, dijo la investigadora Nicole Hollingshead, psicóloga del Departamento de Psiquiatría y Salud del Comportamiento del Centro Médico Wexner."Las festividades suelen traer este sentimiento de tristeza y lucha cuando realmente queremos que sea más un momento alegre", dijo Hollingshead en un comunicado de prensa de la universidad. "Animo a las personas a reflexionar sobre lo que significaban para ti las festividades cuando eras joven. Y la mayoría de las veces no escucho a la gente reflexionar sobre, 'Me encantaba tener todos los regalos, o recuerdo cada cosa que alguien me dio'. En cambio, es más el sentimiento de las festividades".Las personas pueden resistir el estrés festivo tomando un paso atrás y tomando el control de lo que pueden controlar, en lugar de centrarse en cosas que no pueden, dijo Hollingshead.Por ejemplo, las personas pueden:

Planificar su presupuesto festivo y tomar medidas para reducir el gasto en respuesta a la ansiedad por los altos precios

Limitar el tiempo dedicado a ver noticias en la televisión y desplazarse por las noticias y redes sociales en línea, para manejar el estrés por asuntos nacionales y mundiales

Ponerse al día con las vacunas recomendadas y protegerse contra la infección usando una máscara cuando salga, lavándose las manos y manteniendo la distancia social, para manejar el estrés durante la temporada de gripe y resfriados

Estar atento a los retrasos en los vuelos o atascos de tráfico, y siempre tener un plan B en caso de que las cosas salgan mal, para controlar el estrés por planes de viaje poco fiables.Hollingshead también alienta a las personas a evitar el gasto emocional impulsado por la publicidad que aprovecha el deseo nostálgico de unas festividades perfectas, al estilo de la "Navidad familiar, antigua y divertida" de Clark Griswold."Se acercan las festividades, y me preocupo: '¿Compré lo suficiente para mi familia? ¿Hice lo suficiente?' Y así podemos perder de vista la importancia de tener demasiados regalos o asegurarnos de que todos tengan suficiente para desenvolver", dijo Hollingshead. "Entonces perdemos de vista el panorama general, que es ese tiempo juntos".La encuesta se realizó entre el 20 y el 23 de octubre entre una muestra de 1.007 encuestados. El margen de error para los encuestados totales es de +/-3.6 puntos porcentuales con un nivel de confianza del 95%.Más informaciónLa Clínica Mayo tiene más información sobre el estrés festivo.FUENTE: Universidad Estatal de Ohio, comunicado de prensa, 20 de noviembre de 2023

Qué significa para tiEl estrés festivo es normal, pero se puede manejar si las personas toman medidas para manejar los factores de estrés dentro de su control