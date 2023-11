El eczema tiene un gran impacto en la salud mental

Puntos Clave

Te puede interesar: Cada vez más hay adolescentes que conducen con somnolencia en Estados Unidos

.El eczema puede llevar a las personas a la depresión y la ansiedad, reporta un nuevo estudio..Casi tres cuartas partes de las personas con eczema tuvieron una mala salud mental durante 10 días previos, según una encuesta..Pero solo alrededor de la mitad había sido referida por su alergólogo a un consejero.

JUEVES, 9 de noviembre de 2023 (HealthDay News) -- El eczema puede ser una carga para la mente así como para el cuerpo, muestra una nueva encuesta.Las personas con eczema tienen más probabilidades de experimentar depresión y ansiedad, y empeora cuando ocurren síntomas alérgicos adicionales, según un estudio que se presentará el jueves en la reunión anual del Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología (ACAAI) en Anaheim, California.Casi tres de cada cuatro (72%) pacientes con dermatitis atópica (DA) --el término médico para el eczema-- informan haber tenido síntomas de mala salud mental durante hasta 10 días durante el mes anterior, muestran los resultados.Alrededor de uno de cada cinco (17%) dijo que tuvo síntomas de mala salud mental durante 11 días o más."Las personas que no tienen DA no entienden lo debilitante que puede ser", dijo la autora principal del estudio, Allison Loiselle, gerente senior de ciencia de datos e investigación de la Asociación Nacional de Eczema."Además del terrible picor y la piel seca y agrietada, a menudo hay interrupciones en el sueño y efectos más amplios en la calidad de vida y el bienestar general", dijo Loiselle en un comunicado de prensa de la ACAAI. "La depresión y la ansiedad están entre los síntomas de aquellos que tienen DA y lidian con la naturaleza crónica e impredecible de esta condición."Para el estudio, los investigadores encuestaron a casi 1,000 personas con eczema. Alrededor de un tercio de los pacientes (36%) reportó que su eczema actual era leve.A pesar del impacto que el eczema tuvo en su salud mental, un tercio (35%) de los pacientes dijo que nunca habían discutido la salud mental con su alergólogo y el 57% dijo que nunca se les había preguntado al respecto.Sin embargo, casi la mitad (45%) dijo que su alergólogo los había referido a servicios de salud mental."Puede ser extremadamente difícil vivir con DA", dijo Tamara Hubbard, una consejera profesional clínica con licencia y miembro de la ACAAI. "El picor puede ser implacable y muchos también temen que la DA afecte negativamente su apariencia."Las personas con eczema han reportado sufrir de deterioro social, problemas emocionales y de comportamiento, y problemas psicológicos significativos como depresión, ansiedad y pensamientos suicidas."Trabajar con un alergólogo para buscar tratamientos que reduzcan los efectos de la DA, junto con un profesional de la salud mental, puede ayudar a abordar los efectos emocionales y psicológicos de la DA", dijo Hubbard, quien no formó parte del estudio.Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.Más informaciónLa Clínica Cleveland tiene más información sobre el eczema.FUENTE: Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología, comunicado de prensa, 9 de noviembre de 2023