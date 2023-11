Las radiografías dentales son más seguras que nunca

Puntos Clave. Un grupo líder de radiología dice que los delantales de plomo y los protectores de tiroides ya no son necesarios al realizar radiografías dentales.. Aún así, la mayoría de los estados requieren equipo de protección, por lo que no usarlos no es una opción hasta que cambien las regulaciones.. Pero a medida que los estados actualicen las políticas, los dentistas deben comunicarse claramente con sus pacientes sobre la justificación del cambio.

JUEVES, 2 de noviembre de 2023 (HealthDay News) - Ese pesado delantal de plomo que usas en el consultorio del dentista cuando te hacen radiografías puede ya no ser necesario.Aunque estaba destinado a proteger a los pacientes de la exposición a la radiación en partes que no sean la mandíbula, el equipo de rayos X utilizado en los consultorios dentales hoy en día es bastante seguro en comparación con los del pasado.La cantidad de dispersión de radiación externa de la tecnología moderna de rayos X representa poco o ningún riesgo para los pacientes, según la Academia Americana de Radiología Oral y Maxilofacial (AAOMR, por sus siglas en inglés).En un artículo publicado en el Journal of the American Dental Association, la AAOMR ahora ha recomendado que los delantales de plomo y los protectores de tiroides no necesitan ser utilizados de manera rutinaria para las radiografías dentales."Hay suficiente evidencia en la literatura científica que muestra que el delantal y el collar de tiroides no proporcionan ningún beneficio adicional", dijo Aruna Ramesh, decana asociada de asuntos académicos en la Escuela de Medicina Dental de la Universidad de Tufts, en Boston.Ramesh es especialista en radiología dental y coautora del artículo que describe las nuevas recomendaciones de la AAOMR.Un paciente dental recibe una exposición a la radiación insignificante a través de la "dispersión interna"."La dispersión interna que expone los órganos debajo de la mandíbula no se puede prevenir con un delantal", dijo Ramesh en un comunicado de prensa de la AAOMR.Es posible que un delantal o collar interfiera con la obtención de una imagen clara de la mandíbula, lo que hace necesario intentarlo una segunda vez, duplicando la dosis total, dijo Ramesh."Preservar la calidad de las imágenes es la mejor manera que tenemos de proteger a nuestros pacientes", dijo Hugo Campos, profesor asociado y director de radiología oral y maxilofacial en Tufts.Sin embargo, la mayoría de los estados aún requieren equipo de protección durante las radiografías dentales, por lo que no usarlo no es una opción a menos que cambien las regulaciones.A medida que los estados actualicen las políticas, el enfoque para los dentistas debe ser encontrar formas de comunicarse claramente con sus pacientes sobre la justificación del cambio y los datos que lo respaldan, dijo Ramesh.Para algunos pacientes, ese pesado delantal les proporciona confort físico o mental."El delantal de plomo juega un papel muy importante en la psicología de nuestros pacientes", dijo Campos. "Sienten que los estás protegiendo".Las personas embarazadas y los padres de pacientes pediátricos parecen particularmente preocupados. En ambos casos, Campos dijo: "se recibe la misma dosis con el protector que sin el protector, y esa es extremadamente baja".La dosis de exposición a la radiación de las radiografías dentales a un feto en desarrollo tendría que ser de 10,000 a 30,000 veces más alta de lo que es para arriesgarse a causar condiciones como microcefalia, retraso del crecimiento o discapacidad intelectual."Sin embargo, sabemos que algunos pacientes embarazadas se van a sentir más cómodas y protegidas cuando tienen el delantal de plomo", dijo Campos.Más informaciónLos Institutos Nacionales de Salud tienen más información sobre cómo funcionan los rayos X.FUENTE: Universidad de Tufts, comunicado de prensa, 26 de octubre de 2023.