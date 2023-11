Qué hacer para que el trabajo nos haga felices y evitar el estrés y la ansiedad

“Es importante que la interacción entre jefes y empleados no sea tan estricta o lineal. Es primordial la convivencia entre ambos. El empleador debe dar el primer paso para generar confianza en el ambiente laboral. Un consejo es organizar reuniones que no se hablen de cuestiones de trabajo, sino de temas variados”, mencionó la especialista (Gettyimages)

El estrés laboral extremo y continuo puede produce diversos efectos en el comportamiento como el abuso de alcohol, el incremento del tabaquismo, el sedentarismo, y los trastornos de sueño, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Te puede interesar: Autoexigencia: por qué tiene consecuencias para la salud cuando es excesiva y cómo evitarla

De acuerdo con la psicóloga peruana Geraldine Brigitte Morales Mautino, en declaraciones a Infobae, hay cuatro señales para detectar si el lugar donde se trabaja es “tóxico”.

Descanso

Según la especialista, uno de los indicios es que los líderes no respetan los horarios de entrada y salida, por lo que en ocasiones solicitan a sus colaboradores quedarse un poco más del tiempo pactado para terminar o apoyar en algunas actividades pendientes.

Te puede interesar: La mitad de los jóvenes siente estrés y ansiedad en el trabajo, según un informe internacional

“Te piden que des horas extras por el bienestar de la empresa y demostrar que estás comprometido. Te llaman de madrugada o envían correos fuera de tu horario. Esto puede llevar a descuidar otras áreas en nuestras vidas como la familia o académica”, mencionó.

El estrés y la ansiedad afectan al trabajador (Getty)

Sobrecarga laboral

Morales Mautino recalca que este problema ocurre cuando los superiores llenan de trabajos a un integrante de su equipo, debido, por ejemplo, a la falta de personal en una empresa. Sin embargo, esto puede abrumar al colaborador.

Te puede interesar: Uno de cada cuatro adultos en el mundo se siente solo, según un informe internacional

“Algunos jefes te llenan de proyectos o informes constantes, por lo que no tienes descanso. Llevamos el trabajo a casa, por lo que no nos relajamos como deberíamos, ya que estamos pensando en terminar los pendientes”, señaló a Infobae.

Identificación con la misión

La psicóloga también mencionó que si un colaborador no se siente identificado con los objetivos de la empresa, se sentirá aburrido. “En la pandemia, la mayoría aceptaron trabajos donde no estaban comprometidos y eso generaba muchos problemas”, declaró.

De acuerdo con una investigación de la Universidad de Guangzhou, China, publicada por la revista International Journal of Environmental Research and Public Health, un ambiente laboral tóxico está correlacionado directamente con el compromiso de los empleados, pues se propagan sentimientos negativos y posiblemente generando estrés, agotamiento, depresión y ansiedad.

La sobrecarga laboral afecta en el rendimiento del empleado (Imagen Ilustrativa de Infobae)

Reconocimiento

La psicóloga indicó que la falta de halago y reconocimiento por parte de los jefes provocan que el colaborador sienta que su trabajo no está siendo valorado de forma correcta.

“Cualquier tipo de reconocimiento lleva a que tú te sientas motivado y te sentirás más identificado con la empresa. Esto va ligado a inadecuados canales de comunicación, pues si no me siento en la confianza de hablar con mi jefe para hablar sobre los problemas de la empresa, no se encontrarán las soluciones adecuadas”, mencionó.

¿Cómo afecta en la salud?

En coincidencia con el estudio de los científicos chinos, Morales Mautino dijo que un mal clima laboral va a estar relacionado con un estrés que deja consecuencias físicas como problemas cardiovasculares. “Se empiezan a activar los aspectos cognitivos, pues tampoco te puedes concentrar cuando estás comiendo, por lo que puedes sentir ansiedad e irritabilidad”, explicó.

“Reduce el nivel de producción del trabajar, te distancias socialmente y evitas hablar con tus compañeros, hablar con la familia o incluso, salir temprano”, precisó.

En la misma línea, cuatro de diez empleados en América Latina se sienten estresados a diario, así lo reveló Mercer Marsh Beneficios, consultora en salud y bienestar, en su informe Health on Demand 2023. Los principales factores son las presiones laborales (54 %) y liderazgo deficiente (39 %).

El estrés laboral genera estrés, por lo que el rendimiento disminuye (Imagen Ilustrativa Infobe)

Si se revierten estos puntos clave se evitará que el lugar de trabajo sea incómodo para desempeñarse y los colaboradores se sienten cómodos. Incluso, según la encuesta aplicada 4.000 empleados en Latinoamérica y El Caribe, el 55 % indicó que durante el año anterior trabajó sin sentirse bien mentalmente.

Estar en un sitio que es tóxico puede generar entre los colaboradores el síndrome de burnout. Es un estado de agotamiento provocado por el estrés que nace del exceso de tensiones en el trabajo, emerge de forma progresiva, no solo induce desinterés y falta de energía, sino que también aumenta la vulnerabilidad a las dolencias que afectan a nuestro organismo.

Cómo solucionar los problemas en un trabajo tóxico

Morales Mautino mencionó que, en este caso, la comunicación es la solución a todos los problemas, por lo que eso ayudará a encontrar soluciones en el trabajo.

“Es importante que la interacción entre jefes y empleados no sea tan estricta o lineal. Es primordial la convivencia entre ambos. El empleador debe dar el primer paso para generar confianza en el ambiente laboral. Un consejo es organizar reuniones que no se hablen de cuestiones de trabajo, sino de temas variados”, mencionó la especialista.