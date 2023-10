No confíes en TikTok para obtener información fiable sobre autismo

LUNES, 30 de octubre de 2023 (HealthDay News) -- TikTok puede ser excelente para ver videos divertidos de gatos y aprender trucos de maquillaje, pero una nueva investigación sugiere que esta plataforma no debería ser considerada confiable cuando se trata de información sobre el autismo."La mayoría de la información era claramente falsa o demasiado generalizada", dijo la autora del estudio, Elisabeth Sheridan, directora del núcleo clínico del Instituto de Autismo A.J. Drexel y profesora asociada en la Universidad de Drexel en Filadelfia."TikTok puede sesgar la comprensión sobre el autismo al proporcionar información errónea, como afirmar que un producto específico cura el autismo, o al generalizar demasiado las experiencias individuales a todo el espectro del autismo", explicó Sheridan.El autismo es un trastorno del desarrollo caracterizado por una variedad de dificultades con la comunicación y la interacción social. En los Estados Unidos, afecta a aproximadamente 1 de cada 36 niños, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.Para el estudio, los investigadores calificaron los 133 videos más populares de TikTok con el hashtag #Autism a fecha del 29 de julio de 2022. Se centraron en videos que afirmaban proporcionar información educativa sobre el autismo, como sus causas o cómo identificarlo. Estos videos tuvieron un gran alcance, acumulando 198.7 millones de vistas y 25.2 millones de "me gusta" en total.Los videos fueron calificados como "precisos", "inexactos" o "demasiado generalizados" según cuánto se alineara la información con la evidencia actual sobre el autismo. Afirmaciones como "la marihuana medicinal puede curar el autismo" serían calificadas como inexactas. Por el contrario, afirmaciones como "la marihuana medicinal tiene el potencial de ser beneficiosa para algunos individuos en el espectro autista", serían calificadas como precisas.Mientras tanto, se aplicaría un código de generalización excesiva para una afirmación como "a los niños en el espectro autista no les gusta ser abrazados", pero no para "a algunos niños en el espectro autista no les gusta ser abrazados". Este estudio no incluyó videos sobre experiencias personales de las personas con autismo.Aproximadamente el 27% de los videos se clasificaron como precisos, mientras que el 41% se clasificó como inexacto y el 32% como demasiado generalizado, según el informe. En general, los videos creados por profesionales de la salud tenían más probabilidades de ofrecer información precisa sobre el autismo.La interacción con los videos de TikTok, incluidos los "me gusta", fue la misma para todos los videos, independientemente de si eran precisos, inexactos o demasiado generalizados."La información precisa y la información engañosa coexisten en TikTok con niveles similares de autoridad", señaló Sheridan.Recientemente, TikTok agregó un mensaje a la búsqueda de #autism que recuerda a los usuarios que TikTok no es un sustituto del asesoramiento médico. "Este es un mensaje importante para recordarles a los niños y adolescentes que interactúan con la plataforma", dijo.El nuevo estudio fue publicado recientemente en el Journal of Autism and Developmental Disorders.Los defensores del autismo que no participaron en la investigación instaron a la precaución al considerar los consejos o la información proporcionada en TikTok y otros canales de redes sociales."Aunque TikTok ha hecho que la información sobre una variedad de temas sea más accesible para personas de todo el mundo, y ha jugado un papel en la concientización sobre el autismo, este recurso también tiene el potencial de difundir información errónea", dijo Eileen Lamb. Ella es la directora de redes sociales y marketing de influencia social en Autism Speaks y madre de tres hijos, dos de los cuales tienen autismo.Ejemplos de información perjudicial que se ha difundido en TikTok incluyen afirmaciones de autodefensores que dicen que el autismo profundo, que se refiere a aquellos con autismo que necesitan ayuda con las tareas diarias y que a menudo son no verbales, no es real y afirmaciones de que todos son igualmente autistas, dijo Lamb."Puedo afirmar con firmeza esto como una persona autista y madre de dos hijos autistas con niveles drásticamente diferentes de necesidades", dijo.Como parte de su trabajo, Lamb monitorea regularmente las publicaciones para mantenerse actualizada sobre las noticias de autismo y corregir la información errónea."Siempre refuerzo la importancia de contrastar el contenido de las redes sociales con información de fuentes confiables, como profesionales, los CDC y el sitio web de Autism Speaks o su equipo de respuesta al autismo", dijo Lamb. (Los miembros del equipo de respuesta al autismo de Autism Speaks están capacitados para conectar a las personas con autismo, sus familias y cuidadores con información, herramientas y recursos).Hay riesgos inherentes al tomar los videos de TikTok sobre el autismo como hechos, coincidió Alycia Halladay, directora científica de la Autism Science Foundation en la ciudad de Nueva York."Si ves un video de TikTok que recomienda un tratamiento específico, como la leche cruda de camello, que no ha sido probado, o un apoyo o intervención que no es apropiado en absoluto, puede ser peligroso", dijo.Generalizar demasiado el autismo también es engañoso, ya que el autismo es un trastorno del espectro, con una gravedad que varía ampliamente, agregó Halladay."TikTok es una plataforma divertida y la gente es bienvenida a compartir sus propias experiencias con el autismo en ella, pero ahí es donde debería terminar", enfatizó.Más informaciónLos Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre el autismo.FUENTES: Elisabeth Sheridan, PhD, directora, núcleo clínico, Instituto de Autismo A.J. Drexel, y profesora asociada, Universidad de Drexel, Filadelfia; Alycia Halladay, PhD, directora científica, Autism Science Foundation, Ciudad de Nueva York; Eileen Lamb, directora, redes sociales y marketing de influencia social, Autism Speaks; Journal of Autism and Developmental Disorders, 6 de agosto de 2023