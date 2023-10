Seis sociedades científicas cardiológicas alertan que es grave la falta de insumos médicos indispensables

Las seis entidades científicas del área de la cardiología más prestigiosas de la Argentina sentaron su posición en torno de la falta de insumos médicos

El sistema de salud —público y privado— de Argentina está enfermo y en crisis. La falta de insumos médicos se ha convertido en un problema grave que afecta a diversas especialidades. La situación económica del país es protagonista en este estado de cosas, a raíz de las dificultades para importar los materiales necesarios. Seis sociedades médicas de las más prestigiosas de la Argentina, pertenecientes al área de la cardiología, se expresaron hoy acerca del delicado trance que está atravesando el sector, a través de un comunicado que adelantaron a Infobae y en el que sentaron su posición.

“Las sociedades científicas responsables de esta comunicación están extremadamente preocupadas por la escasez de insumos médicos y material de contraste que ya genera graves dificultades en la realización de estudios de diagnóstico y procedimientos cardiovasculares, sin medidas de solución hasta el momento”, dijeron los firmantes, en representación de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC); la Federación Argentina de Cardiología (FAC), la Fundación Cardiológica Argentina (FCA), el Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI), el Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares (CACCV) y el Colegio Argentino de Cardiología (CAC).

“Es de destacar que esta situación ya hoy, no solo afecta la realización de intervenciones programadas, sino también a las de urgencia como las angioplastias primarias en el tratamiento del infarto de miocardio o neurointervencionismo en el manejo de los accidentes cerebrovasculares, cuya inadecuada o imposible realización determinará un aumento inmediato de la mortalidad y/o discapacidad”, dijeron.

Otras áreas médicas afectadas son la del diagnóstico y la gastroenterología, aunque también se levantaron voces desde la odontología y la oftalmología (iStock)

El comunicado lleva las firmas del doctor Claudio Majul, Presidente de la SAC; el doctor Gerardo Zapata, Presidente de la FAC; la doctora Ana María Salvati, Presidente de la FCA; el doctor Martín Cisneros, Presidente del CACI; el doctor Jorge E. Valdecantos, Presidente del CACCV y la doctora Silvina Trujillo, Presidente del CAC.

“Nuestro objetivo es alertar a las autoridades sanitarias y políticas correspondientes acerca de esta crítica situación y priorizar el cuidado de la salud de nuestra población”, cerraron los seis expertos en cardiología en representación de las entidades que presiden.

Las voces se fueron sumando en los últimos días para alertar sobre la profundidad del problema que atraviesan los hospitales, clínicas, sanatorios y centros de diagnóstico y tratamiento a causa de la escasez de insumos básicos para prácticas que van desde las más complejas hasta las más simples.

Esta grave crisis, no sólo está trayendo consecuencias a la especialidad cardiológica, sino que también está impactando en la gran mayoría de los sectores de la salud, desde odontología y oftalmología hasta tomografías indicadas para pacientes oncológicos. Sí es cierto que los primeros coletazos los sintió la cardiología que hoy por hoy es una de las más afectadas, lo que se profundiza teniendo en cuenta la cantidad de personas que deben someterse, por ejemplo, a angioplastias y colocación de stents.

Gabriel Giovanetti, director del sector compras del Centro Médico Gedyt, especialista en Gastroenterología y Endoscopía, explicó a Infobae el martes último la preocupación por la falta de insumos y repuestos desde hace ya varios meses.

“Estamos con mucha incertidumbre. Se observa en faltantes de insumos y hasta entregas en cuotas. Somos testigos de negociaciones que se caen de un día para el otro, cuando antes teníamos acuerdos anuales o semestrales, ahora muchas veces se buscan sustitutos según la especialidad médica, lo cual genera costos extra que debemos absorber. Intentamos cubrir al paciente que tiene una situación grave de salud y no podemos dejarlo solo”, sostuvo Giovanetti.

También destacó el problema con el instrumental médico: “Hoy, ese instrumental que se rompe o tiene una falla no se puede arreglar. Hay mucho instrumental que está al límite del uso. Si se rompe un endoscopio o un gastrocheck, para determinar si una persona es celíaca o tiene intolerancia a la lactosa, tenemos un grave problema. Hoy en día no hay repuestos y un equipo nuevo no pude entrar desde aduana. Estamos esperando desde hace más de seis meses un repuesto de una lavadora de endoscopio que aguarda todavía una aprobación SIRA en aduana”, señaló en referencia al actual sistema de importación. Y concluyó: “Hoy todos estamos trabajando mal. Tanto el personal médico, que tiene que buscar insumos en todos lados, y también el paciente, que llama preocupado para ver cuándo se repone el faltante”.

La situación económica del país es protagonista en este estado de cosas, a raíz de las dificultades para importar los materiales necesarios (Gettyimages)

Al mismo tiempo, ante la consulta de Infobae, desde la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME) precisaron: “Nos enfrentamos una situación crítica debido a la escasez de insumos médicos esenciales, para llevar adelante las prácticas que brindamos en nuestras instituciones. Es el caso del contraste para resonancia y tomografía, lo que afecta directamente la realización de esos estudios, así como la calidad de atención de los pacientes”.

También señalaron que “prestadores asociados a CADIME informan que distintos proveedores manifestaron que no tienen stock hasta abril o mayo de 2024 de un determinado producto de contraste endovenoso para tomografía, y hasta diciembre próximo para el resto de los contrastes”.

Finalmente, advirtieron que, “con relación a los precios, los aumentos en insumos y en reactivos de diagnóstico que utilizan los laboratorios de análisis clínicos para llevar adelante sus prácticas van desde 50% a 400%, sin perjuicio de que varios proveedores están vendiendo con limitaciones o con precios que rigen al momento de hacer el pedido abonando con transferencia inmediata”.