Retiran un artículo médico sobre la ‘excitación delirante’, trabajo citado en casos de uso excesivo de la fuerza policial

Las consecuencias del polémico artículo de 2009 han resonado en juicios y prácticas policiales durante años

(HealthDay News) - El Colegio Americano de Médicos de Emergencias (ACEP por sus siglas en inglés), un destacado grupo de médicos, retiró el jueves un artículo utilizado en casos judiciales para justificar el uso excesivo de la fuerza policial.

El artículo, publicado en 2009, trataba sobre una condición conocida como “excitación delirante”. ”Esto (la retirada) significa que si alguien muere mientras está bajo custodia y siendo restringido. Las personas no pueden señalar la excitación delirante como la razón y no pueden citar el ACEP al concepto para respaldar su caso”, dijo el Dr. Brooks Walsh, un médico de emergencias de Connecticut que presionó a la organización para que fortaleciera su postura, en declaraciones a la agencia de noticias Associated Press.

Walsh dijo que el artículo de 2009 reforzó estereotipos. Decía que los síntomas de la condición incluían una fuerza inusual, una tolerancia al dolor y un comportamiento extraño.

Durante casi una década y media, ese documento ha desempeñado un papel en la formación policial y en las muertes bajo custodia, informó la agencia de noticias AP. Muchos de esos incidentes han involucrado a hombres afroamericanos que murieron mientras estaban bajo restricción policial.

Uno de los casos más destacados fue el juicio del oficial de policía Derek Chauvin por la muerte de George Floyd en 2020 en Minneapolis, informó la agencia de noticias.

También se ha mencionado durante los juicios de agentes de policía acusados de matar a Manuel Ellis en el estado de Washington, a Elijah McCain en Colorado y a Daniel Prude en Nueva York, según AP.

Joanna Naples-Mitchell, abogada y asesora de investigación de la organización “Médicos por los Derechos Humanos” dijo a agencia AP que los abogados que defienden a los agentes han citado el artículo para admitir testimonios sobre la excitación delirante.

La retirada del artículo ocurrió después de una votación de los directores de ACEP. En adelante, el término "excitación delirante" no debe ser utilizado en testimonios judiciales por miembros de ACEP, según el comunicado del grupo.

El Colegio Americano de Médicos de Emergencias, ACEP, ha intentado anteriormente distanciarse del término, pero hasta ahora no lo había refutado.

"Por eso presionamos para emitir una declaración más fuerte que no avale explícitamente ese artículo", dijo Naples-Mitchell. "Es una oportunidad para que ACEP realmente rompa con el pasado".

Otras organizaciones médicas también han rechazado el término, incluyendo la Asociación Médica Americana y la Asociación Nacional de Examinadores Médicos.

California acaba de prohibir su uso en autopsias y en informes policiales, después de que el gobernador Gavin Newsom firmara una legislación en ese sentido el domingo, informó AP.

Más información. Physicians for Human Rights tiene más información sobre el término “excitación delirante” y las muertes bajo custodia policial.

FUENTE: American College of Emergency Physicians, comunicado, 12 de octubre de 2023; Associated Press

* Cara Murez. Health Day Reporters © The New York Times 2023