MARTES, 10 de octubre de 2023 (HealthDay News) -- Hasta 1 de cada 4 adolescentes con autismo podría no estar diagnosticado, sugiere una nueva investigación.

"El autismo es mucho más prevalente de lo que la gente supone", dijo el investigador principal, Walter Zahorodny, profesor asociado en la Escuela Médica Rutgers de Nueva Jersey en Newark.El nuevo estudio es significativo, dijo, porque es la primera mirada desde la salud pública basada en la población sobre la prevalencia del autismo en adolescentes.Para el estudio, su equipo revisó registros escolares y de salud de cerca de 4.900 jóvenes de 16 años que vivían en cuatro condados del norte de Nueva Jersey en 2014. La revisión inicial encontró 1.365 casos que merecían un análisis más detallado.De estos, se confirmó un diagnóstico de trastorno del espectro autista (TEA) en 560, según el estudio.De los casos elegidos, 384 habían sido diagnosticados a los 8 años y 176 cumplían los criterios de diagnóstico para el autismo a los 16.Dicho de otra manera, 1 de cada 55 niños en los cuatro condados de Nueva Jersey tenía autismo, pero una cuarta parte no fue diagnosticada hasta que se realizó este estudio.De aquellos con autismo, 3 de cada 5 también tenían otro trastorno neuropsiquiátrico, con mayor frecuencia el trastorno por déficit de atención/hiperactividad (TDAH), según el estudio.Aunque este estudio se centró solo en una parte de Nueva Jersey, Zahorodny dijo que los hallazgos probablemente serían similares en otras regiones."Estoy seguro de que si miráramos con atención en California, el Medio Oeste y todas partes de los Estados Unidos, encontraríamos altas tasas de autismo, no sólo entre niños, sino también entre adolescentes", dijo.Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. indican que el número de niños con autismo varía considerablemente de un estado a otro. El Dr. Andrew Adesman, jefe de pediatría del desarrollo y conductual del Centro Médico Infantil Cohen de Nueva York, revisó los hallazgos. Dijo que las cifras podrían ser aún mayores ahora."Nueva Jersey siempre ha sido reconocido por identificar y proporcionar servicios a niños y adolescentes con TEA", dijo. "Y si miras la prevalencia de TEA en Nueva Jersey en comparación con otras partes del país por cualquier motivo —y no entendemos completamente las razones— es hasta el doble".Adesman señaló que la prevalencia del autismo ha aumentado considerablemente desde 2014, el año que los investigadores utilizaron en su estudio."Por lo tanto, las cifras que se citan aquí pueden ser una subestimación del número de individuos con TEA y adolescentes en la actualidad", dijo.Las tasas de autismo también varían según el género, la etnia y el estado económico, según este y otros estudios.Uno de cada 55 niños y 1 de cada 172 niñas en el grupo fueron identificados con TEA, y se encontró que el autismo era dos veces más común en adolescentes de hogares con ingresos más altos en comparación con los de ingresos bajos.El autismo también fue más prevalente en adolescentes blancos en comparación con adolescentes negros e hispanos. No había suficientes adolescentes asiáticos en el grupo para comparar las tasas.Sin embargo, un estudio nacional publicado en marzo encontró que las tasas de autismo aumentaron de 1 en 44 en 2018 a 1 en 36 en 2020, con autismo siendo diagnosticado más frecuentemente por primera vez entre niños negros y niños hispanos que entre niños blancos. Los autores atribuyeron esto a una mejor detección y servicios de autismo para todos los niños.Zahorodny dijo que él y sus colegas planean continuar su estudio de este grupo."Nuestra próxima esperanza sería ver si podríamos hacer un seguimiento con este grupo de individuos porque todavía podemos aprender mucho", dijo. "De hecho, se sabe muy poco sobre la expresión del autismo en adultos jóvenes y hacer un seguimiento con este grupo sería ideal porque podríamos estar rastreando los cambios en el autismo con el tiempo y, por lo tanto, también reflejar qué tipo de atención o intervención podría ser adecuada para las personas afectadas".Los hallazgos fueron publicados recientemente en línea en el Journal of Autism and Developmental Disorders.Más informaciónPara más información sobre el autismo, visite el Instituto Nacional de Salud Mental de EE.UU.FUENTES: Walter Zahorodny, PhD, profesor asociado de investigación, departamento de pediatría, y director, NJ Autism Study, Escuela Médica Rutgers de Nueva Jersey, Newark; Andrew Robert Adesman, MD, profesor, Donald y Barbara Zucker School of Medicine en Hofstra/Northwell, Uniondale, N.Y., y jefe, pediatría del desarrollo y conductual, Centro Médico Infantil Cohen de Nueva York, New Hyde Park, N.Y.; Journal of Autism and Developmental Disorders, 29 de agosto de 2023.