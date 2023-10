La planificación financiera a largo plazo puede mejorar la salud y alargar la vida, según un estudio científico

“No se puede decir necesariamente que A es igual a B, siendo A la planificación financiera a largo plazo y B el riesgo reducido de muerte”, dijo John

(HealthDay News) — Planificar tu futuro financiero a largo plazo no solo tiene sentido económico: también podría salvarte la vida.

Las personas en Estados Unidos y el Reino Unido tienen un mayor riesgo de morir prematuramente si no participan en la planificación financiera a largo plazo, según un informe publicado en línea el 27 de septiembre en PLOS One. De hecho, los investigadores descubrieron que cuanto más corto es el horizonte de planificación financiera de una persona, mayor es su riesgo de morir.

“Las personas que viven más tiempo son las que miran años hacia el futuro”, dijo el investigador principal Joe Gladstone, profesor asistente de marketing en la Universidad de Colorado Boulder, en una sesión de preguntas y respuestas de la universidad.

“Es muy aterrador cuántas personas viven a la semana, al mes, de cheque en cheque”, agregó Gladstone. “La mayoría de las personas tienen una visión financiera menor a un mes. ”El estudio también reveló que la planificación financiera a largo plazo es más importante para la salud de aquellos con menos recursos. Los incrementos en la planificación financiera estaban significativamente asociados con una mejor salud entre los hogares que ganaban menos de 80.000 dólares al año y con una riqueza total inferior a 450.000 dólares, mostraron los resultados.

“La planificación beneficia la salud para las personas económicamente desfavorecidas más que para las favorecidas, porque aquellos con mayor riqueza e ingresos tienen un colchón financiero frente a los shocks de ingresos o gastos, protegiéndolos de experimentar dificultades financieras”, explicaron los autores en su artículo. “Estos resultados son consistentes con la idea de que planificar con anticipación representa un recurso importante para aquellos con pocos recursos financieros, posiblemente porque no tienen el colchón para enfrentar shocks”, concluyeron los investigadores.

Para el estudio, los investigadores accedieron a dos grandes conjuntos de datos, uno en Estados Unidos y otro en el Reino Unido. Los datos de EE.UU. siguieron a casi 11.500 personas durante un período de 22 años, entre 1992 y 2014, mientras que los datos del Reino Unido cubrieron a unas 11.300 personas durante una década, de 2002 a 2012. Los planificadores a corto plazo en el estudio de EE.UU. tenían un riesgo relativo de muerte prematura aproximadamente un 20% mayor en comparación con los planificadores a largo plazo, mostraron los resultados.

Los resultados fueron aún más sorprendentes en el Reino Unido, donde la planificación financiera a corto plazo se asoció con un riesgo relativo de muerte prematura casi un 50% mayor en comparación con la planificación a largo plazo. “Creo que esto realmente muestra la importancia de lo que nos gusta decir: tu salud es tu riqueza y tu riqueza es tu salud”, dijo Genevieve Waterman, directora de seguridad económica y financiera del Consejo Nacional sobre el Envejecimiento. El estrés causado por la incertidumbre financiera es probablemente el principal culpable detrás de este aumento en el riesgo de muerte prematura, dijo David John, asesor principal de políticas del Instituto de Política Pública de AARP.

“Sabemos que el estrés perjudica la salud y que el estrés puede matar, y tener un plan financiero a largo plazo es una forma de que las personas reduzcan ese estrés”, dijo John. “Cuando se pregunta a las personas cuáles son algunos de los grandes factores estresantes en la vida, y AARP investiga parte de esto, uno que siempre surge es tener suficiente dinero para la jubilación o tener suficiente dinero para pagar mis facturas”, añadió John.

“Tiene sentido que tener una planificación financiera a largo plazo como parte de tu vida vaya a reducir el riesgo”.Los investigadores también postularon que las personas con un plan a largo plazo también pueden permitirse contar con cuidados preventivos que contribuyan a evitar problemas de salud crónicos. Sin embargo, John señaló que este era un estudio observacional que no puede descartar otros factores que podrían influir en la relación entre la salud y la planificación financiera. Por ejemplo, las personas que planifican activamente sus finanzas también podrían llevar un estilo de vida más saludable, dijo John.

“No se puede decir necesariamente que A es igual a B, siendo A la planificación financiera a largo plazo y B el riesgo reducido de muerte”, dijo John. “Lo que se puede decir es que si tienes un conjunto de características mentales o físicas que te llevan naturalmente a hacer una planificación financiera a largo plazo, las probabilidades son muy altas de que haya un riesgo reducido de muerte en ese punto”.

Desafortunadamente, las personas de bajos y medianos ingresos que más se beneficiarían de la planificación financiera son las menos probables de poder acceder a ella, dijo Waterman.“Me encantaría ver más oportunidades para proporcionar acceso universal a la planificación financiera y la gestión de la riqueza en general, y también proporcionar alfabetización financiera universal para entender los conceptos básicos de las finanzas”, dijo.

John recomienda que las personas que intentan reducir su estrés financiero comiencen anotando sus compras y gastos durante un par de meses, desde las facturas principales hasta una parada diaria en una cafetería. “Una vez que haces eso, te da una idea de en qué estás gastando dinero realmente y si eso realmente cumple con lo que quieres o necesitas”, dijo.

“En mi caso, por ejemplo, me sorprendió un poco que estuviera gastando tanto dinero en pequeños artículos durante el día que realmente no necesitaba”. Las personas también deben incluir la atención médica en su planificación financiera, dijo Waterman. “Lo que he visto es que los adultos mayores tienden a tener desembolsar más dinero como deducibles, copagos y recetas médicas, y no está realmente incluido en su presupuesto general”, dijo.

FUENTES: Genevieve Waterman, DSW, directora, seguridad económica y financiera, Consejo Nacional sobre el Envejecimiento, Arlington, Va.; David John, MBA, asesor principal de políticas, Instituto de Política Pública de AARP; PLOS One, 27 de septiembre de 2023, en línea.