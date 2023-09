¿Tiene apnea del sueño? La máquina CPAP podría ayudar a salvar su vida

Dos nuevos estudios confirman que el tratamiento tiene beneficios significativos no solo en la calidad del sueño, sino también para mantener el corazón de las personas saludable SALUD ACADEMIA AMERICANA DE MEDICINA DEL SUEÑO

LUNES, 11 de septiembre de 2023 (HealthDay News) -- Millones de personas que sufren de apnea del sueño se acuestan por la noche con un dispositivo dotado con un pequeño motor, y que se denomina máquina CPAP.

Ahora, dos nuevos estudios confirman que el tratamiento tiene beneficios significativos no solo en la calidad del sueño, sino también para mantener el corazón de las personas saludable .Juntos, los estudios pueden ofrecer más razones para soportar el tratamiento no siempre cómodo conocido como presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP) que mantiene a las personas respirando adecuadamente durante la noche.”Los resultados son sorprendentes”, dijo el Dr. Jordi de Batlle, coautor de uno de los estudios.Durante el período del estudio, los pacientes que continuaron con el tratamiento CPAP redujeron su riesgo de muerte por enfermedad cardíaca en un 36%. Y tuvieron un 40% menos de riesgo de muerte por cualquier causa, encontró su estudio.Investigaciones anteriores han tenido resultados mixtos, dijo de Batlle, quien está con el Instituto de Investigación Biomédica de Lleida en España.Su equipo descubrió que el tratamiento CPAP podría ayudar a muchos pacientes con apnea obstructiva del sueño (AOS) previniendo enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, después de haber ayudado ya a reducir la somnolencia y mejorar la calidad de vida.Para probar esto, los investigadores rastrearon a más de 3,600 pacientes con AOS en Cataluña que habían dejado de usar CPAP en 2011. Los investigadores los compararon con un número igual de pacientes que continuaron usando su CPAP al menos hasta 2015 o su muerte.Además de menores probabilidades de muerte, aquellos que continuaron usando su CPAP tuvieron un 18% menos de riesgo de hospitalización debido a enfermedades cardíacas.De Batlle reconoció que podría haber algunos sesgos que magnifiquen el impacto. Sin embargo, los datos también coinciden con algunas investigaciones anteriores, señaló.Otra experta dijo que el estudio utilizó pacientes reales que podrían haber sido excluidos por criterios de seguridad en ensayos clínicos tempranos. “Y, de hecho, encontraron un riesgo realmente dramáticamente menor de muerte cardiovascular”, señaló la Dra. Janet Wei, cardióloga del Smidt Heart Institute en Cedars-Sinai en Los Ángeles.”Aplaudo a los investigadores por estudiar este problema realmente importante de la apnea obstructiva del sueño porque tenemos evidencia de que la apnea del sueño es ciertamente un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, ya sea hipertensión, enfermedad coronaria, angina, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, etc.”, dijo Wei.Pero aún es importante recordar que el estudio fue observacional y retrospectivo, por lo que no puede ser concluyente, agregó.”No podemos estar convencidos de que CPAP necesariamente reduce (la enfermedad cardiovascular), pero creo que es ciertamente muy provocativo y reconfortante que los pacientes deberían intentar mantenerse en su tratamiento CPAP”, dijo Wei.¿Cómo podría una máquina CPAP hacer una diferencia tan grande en la muerte y la enfermedad?Aunque el estudio no está diseñado para responder a esa pregunta, se sabe que cuando alguien con apnea del sueño duerme, los músculos de la garganta se relajan.Esto hace que las vías respiratorias se estrechen o se cierren por completo. La respiración se interrumpe temporalmente.”Estas pausas en la respiración pueden llevar a una disminución en los niveles de oxígeno en la sangre y perturbar la calidad del sueño, y potencialmente causar varias condiciones, incluyendo alta presión arterial, enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares, trastornos metabólicos e incluso cáncer. Por lo tanto, revertir la situación usando CPAP podría reducir potencialmente todos los efectos negativos asociados con dormir mal y sufrir [privación de oxígeno] intermitente”, dijo de Batlle.Perder peso es típicamente la primera recomendación para pacientes con apnea del sueño que tienen sobrepeso u obesidad, dijo de Batlle. Cuando la pérdida de peso no es suficiente para mejorar el trastorno del sueño, CPAP es el estándar de oro.Los hallazgos de los dos estudios están programados para ser presentados esta semana en una reunión de la Sociedad Respiratoria Europea en Milán, Italia.El otro estudio comparó los efectos de CPAP y el medicamento para bajar de peso liraglutida en el volumen de placa en las arterias coronarias.En ese estudio de concepto, los investigadores encontraron que CPAP podría reducir el volumen de placa en las arterias coronarias en pacientes con apnea del sueño. El medicamento para bajar de peso no pareció tener el mismo impacto.Sin embargo, el estudio fue pequeño, con solo 30 pacientes que recibieron uno o ambos tratamientos durante 24 semanas.”Aunque este es un estudio piloto, lo que significa que no podemos sacar conclusiones firmes, encontramos mejoras en algunos signos tempranos de enfermedad cardiovascular con el tratamiento CPAP”, dijo la investigadora Dra. Cliona O’Donnell, registradora en medicina respiratoria en el Hospital Universitario St. Vincent y la Universidad en Dublín, Irlanda, en un comunicado de prensa de la reunión. “Esto ahora debería ser evaluado en estudios más grandes.”Wei dijo que el segundo estudio es provocativo, pero señaló su pequeño tamaño.En cuanto a por qué la gente podría discontinuar su tratamiento CPAP, Wei dijo que algunos no pueden tolerar la máquina o están demasiado enfermos para usarla.”El mayor desafío en el manejo de la apnea obstructiva del sueño es la tolerancia al tratamiento”, dijo Wei.Una opción sería usar diferentes aparatos CPAP, como un CPAP nasal.Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.Más informaciónLos Institutos Nacionales de Salud de EE. UU. tienen más información sobre la apnea del sueño.FUENTES: Jordi de Batlle, investigador principal, investigación traslacional en medicina respiratoria, Instituto de Investigación Biomédica de Lleida, España; Janet Wei, MD, cardióloga, Smidt Heart Institute, Cedars-Sinai, Los Ángeles; Congreso Internacional de la Sociedad Respiratoria Europea, Milán, Italia, del 9 al 13 de septiembre de 2023.