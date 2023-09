Moderna afirma que la actualización de su vacuna contra la COVID ofrece protección contra la nueva variante altamente mutada

MIÉRCOLES, 6 de septiembre de 2023 (HealthDay News) - Hay buenas noticias para aquellos preocupados por la nueva variante de COVID conocida como BA.2.86: Moderna Inc. anunció el miércoles que su vacuna actualizada resistió eficazmente esta versión del virus altamente mutada.

Te puede interesar: Cómo la terapia génica en células madre podría ser la respuesta ante la anemia falciforme

Aunque la aprobación para la versión más reciente de la vacuna todavía está pendiente por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés), la compañía ofreció una buena razón por la que la agencia debería aprobar la nueva dosis para este otoño: generó un aumento de 8.7 veces en anticuerpos neutralizantes contra BA.2.86, también conocida como Pirola.

"Estos resultados demuestran que nuestra vacuna COVID-19 actualizada genera una fuerte respuesta inmunológica humana contra la variante altamente mutada BA.2.86. Junto con nuestros resultados previamente comunicados que muestran una respuesta igualmente efectiva contra las variantes EG.5 y FL.1.5.1, estos datos confirman que nuestra vacuna COVID-19 actualizada seguirá siendo una herramienta importante para la protección a medida que entramos en la temporada de vacunación de otoño", dijo el presidente de Moderna, el Dr. Stephen Hoge, en un comunicado de prensa de la compañía.

Te puede interesar: Un análisis de sangre permitiría diagnosticar el Parkinson antes que los test actuales

Los funcionarios de salud pública ya están observando de cerca la variante BA.2.86, que tiene más de 30 mutaciones en comparación con variantes anteriores de Omicron. La aparición de BA.2.86, además de la creciente prevalencia de las variantes EG.5 y FL1.5.1, subraya la necesidad de una vacuna COVID actualizada, que puede ayudar a reducir la enfermedad grave y las hospitalizaciones, agregó la compañía.

Afortunadamente, las primeras pruebas de laboratorio sobre la nueva variante sugieren que no es tan eficaz evadiendo la inmunidad como se temía inicialmente.

Te puede interesar: Cuando uno de los padres está en prisión, el riesgo cardíaco de sus hijos aumenta

Científicos, incluidos los de China y Suecia, están descubriendo que la variante parece ser menos preocupante de lo que inicialmente se pensaba.

Hasta ahora, BA.2.86 se ha extendido a los Estados Unidos y a otros 10 países. Dinamarca ha informado de la mayoría de las secuencias. En total, se han observado alrededor de tres docenas de secuencias en un repositorio global durante el último mes, según informó CNN.

"Amigos míos, esto no es la segunda venida de Omicron. Si lo fuera, es seguro decir que lo sabríamos ahora", dijo el Dr. Bill Hanage, un epidemiólogo que es codirector del Centro para la Dinámica de Enfermedades Transmisibles de la Universidad de Harvard, en una publicación en redes sociales.

En China, los investigadores determinaron que la variante BA.2.86 se presenta diferente ante el sistema inmunológico en comparación con las variantes anteriores de COVID y puede evadir parte de la inmunidad, según informó CNN.

Dentro de los hallazgos, se descubrió que hubo una disminución al doble en la capacidad generada por la vacunación y la infección reciente para neutralizar la BA.2.86, en comparación con los virus de la variante XBB.1.5, dijo Yunlong Cao del Centro de Innovación Biomédica de la Universidad de Pekín a CNN. Pero también fue un 60% menos infecciosa que las variantes XBB.1.5.

"Diría que circulará lentamente en la población. No podrá competir con otras variantes rápidamente predominantes", dijo Cao, refiriéndose a las variantes EG.5 y FL.1.5.1.

Mientras tanto, en experimentos en el Instituto Karolinska en Suecia, los investigadores utilizaron sangre de donantes humanos recolectada a fines de 2022 y desde finales de agosto para probar el impacto de los anticuerpos contra BA.2.86.

Aunque las muestras de sangre más antiguas no pudieron detener a BA.2.86, las obtenidas más tarde lo hicieron mejor, informó CNN.

"En general, no parece ser una situación tan extrema como la aparición original de Omicron", escribió el investigador principal Benjamin Murrell en una publicación en redes sociales.

"Todavía no está claro si BA.2.86 (o sus descendientes) superará a las variantes que circulan actualmente, y no creo que haya datos sobre su gravedad, pero nuestros anticuerpos no parecen ser completamente ineficaces contra él", señaló.

Ambos estudios tuvieron limitaciones: entre ellas, que los investigadores estaban probando modelos del virus y no el virus real, informó CNN.

Aún así, los resultados fueron alentadores.

"Las noticias son mejores de lo que esperaba", dijo el Dr. Ashish Jha, ex coordinador de respuesta COVID-19 de la Casa Blanca, en una publicación en redes sociales. "Y [esto] me hace sentir más alentado de que la nueva vacuna próxima tendrá un beneficio real contra la variante dominante actual [EG.5], así como contra BA.2.86".

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre las variantes de COVID.

FUENTES: Moderna Inc., comunicado de prensa, 6 de septiembre de 2023; CNN.