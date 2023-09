Para bebés prematuros, la educación preescolar sumada a la crianza pueden representar éxito académico

MARTES, 4 de Septiembre de 2023 (HealthDay News) -- Los bebés nacidos de tres a seis semanasantes de término, considerados como prematuros tardíos, están en riesgo de presentar problemas de aprendizaje. La buena noticia, es que según los investigadores, pueden superarse.

Cursar preescolar y una crianza sensible pueden ayudarlos a cerrar la brecha académica, de acuerdo con un nuevo estudio.

"Nuestros hallazgos resaltan una oportunidad para que los proveedores pediátricos ofrezcan estrategias de prevención a los padres de bebés prematuros tardíos para mitigar el riesgo académico y promover la resiliencia a través de una crianza sensible", dijo la autora principal, la Dra. Prachi Shah, pediatra de desarrollo y comportamiento en el Hospital Infantil C.S. Mott del Centro Médico de la Universidad de Michigan en Ann Arbor.

El estudio arrojó que un bajo nivel de educación materna, el consumo de tabaco durante el embarazo, gemelos o gestación múltipe y pertenecer al sexo masculino aumentaron el riesgo de déficits en matemáticas y lectura en el jardín de niños en infantes prematuros tardíos. Los pediatras pueden fomentar una crianza sensible para ayudar a estos niños, dijeron los investigadores. Pueden promover una salud relacional temprana, donde los padres propician una relación segura, estable y enriquecedora con sus hijos."Descubrimos que las experiencias tempranas de crianza sensible estaban asociadas con el éxito académico temprano en los infantes prematuros tardíos", dijo Shah en un comunicado de prensa de la universidad.Los investigadores utilizaron datos de un estudio que ha seguido a miles de niños desde su nacimiento en 2001.Rastrearon el progreso académico de 1,200 infantes prematuros tardíos a lo largo del tiempo. Registraron evaluaciones del desarrollo a los 9 y 24 meses, y realizaron un seguimiento con puntuaciones de lectura y matemáticas en preescolar y jardín de niños.Mientras que la mayoría de los prematuros tardíos desarrollaron habilidades de lectura con un horario similar al de sus pares de término, las puntuaciones promedio en matemáticas resultaron más bajas. La mayor brecha de rendimiento se registró en el jardín de niños.No está claro por qué los infantes prematuros tardíos tienen vulnerabilidad en el desarrollo matemático pero no en la lectura. Los investigadores dijeron que podría sugerir características únicas de desarrollo cerebral, incluyendo cambios estructurales en las vías neuronales relacionadas con las habilidades visuoconstructivas. Las habilidades visuoconstructivas involucran la coordinación de habilidades motoras finas y tareas como dibujar."Ahora que hemos identificado patrones y predictores del desarrollo de habilidades de lectura y matemáticas, podemos ayudar a informar las guías pediátricas para ayudar a los infantes prematuros tardíos, que corresponde a la mayoría de los bebés nacidos antes de término, a prosperar en el período anterior al jardín de niños", dijo Shah.Los hallazgos del estudio fueron publicados el 25 de agosto en la revista Pediatric Research.Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. ofrecen consejos de crianza positiva.FUENTE:

Michigan Medicine - Universidad de Michigan, comunicado de prensa, 29 de agosto de 2023.