Después, mañana o el próximo mes: cómo evitar la postergación de decisiones

El arte de posponer. Hay personas que son verdaderos artistas en ese arte de decir mañana, después, y postergan indefinidamente.

Algunos por haraganería, otros por perfeccionismo, otros porque se ponen metas demasiado ambiciosas y, finalmente, el lunes comienzo la dieta. Si hay una decisión que se pospone es la de comenzar una dieta. Es una cosa común a la mayoría de los seres humanos.

Bueno, entonces lo que tengo que hacer es fijarme cuál es la meta. Es decir, cuál es mi meta próxima. Qué es lo que puedo hacer hoy, qué es lo que puedo hacer durante la semana y qué es lo que puedo hacer durante el mes.

El único día, el único momento que yo puedo controlarme es este, y el único día en el que yo puedo manejar mi alimentación es el día de hoy. Si yo me cuido el día de hoy, es probable que me cuide el día de mañana porque va a aumentar mi autoestima y mi confianza en que lo puedo hacer. Pero solamente eso se logra si yo me propongo objetivos que sean pequeños.

Le recuerdo un encuentro anterior, cuando hablamos sobre la aceptación de las enfermedades crónicas. En ese momento, le conté que es posible que pase por distintas fases. Una puede ser la etapa de entender: “Yo entiendo que tengo una enfermedad crónica, pero en el fondo no lo acepto. Entonces, no hago las cosas que tengo que hacer”.

Pero es importante que comprenda que la aceptación implica un compromiso con el cambio y saber que tengo que hacer el tratamiento a largo plazo. Como ocurre, por ejemplo, con la diabetes, la obesidad o la hipertensión, en los cuales tengo que hacer cambios y esos cambios tienen que mantenerse. Sin embargo, hay personas que dicen “llueve, es una porquería, se me arruinó el día”; mientras que otras aceptan y dicen: “Llueve”. Entonces, sacan el paraguas y encaran su vida.

Es que el entendimiento es el primer paso para llegar a la aceptación, aunque muchas veces se transforma en el primer obstáculo porque la persona se queda ahí, dando vueltas alrededor, creyendo que ha aceptado el problema y lo único que ha hecho es entenderlo.

En resumidas cuentas, no me peleo más con la situación. El asunto es que sos humano y como humano no sos perfecto. Muchas cosas en la vida no van a salir bien, pero es importante poner su mejor esfuerzo y pagar el precio para insistir en aquellas que me son indispensables.

Porque recuerde que la semana tiene siete días, ninguno de ellos se llama algún día. Porque, algún día es una cosa que no existe. Si posterga usted las decisiones, el tiempo o las circunstancias las van a tomar por usted.

Y no me quiero despedir sin recordarle que en el mundo hay tres tipos de personas: las que pueden hacer algo, las que no pueden hacer algo y las que hacen algo.

*El doctor Alberto Cormillot (MN 24.518) es un reconocido médico argentino especialista en obesidad, educador para la salud, escritor y conferencista. Fundó y dirige la Clínica de Nutrición y Salud que lleva su nombre, Dieta Club, la Fundación ALCO (Anónimos Luchadores Contra la Obesidad) y el Instituto Argentino de Nutrición, desde donde asesora a industrias para la elaboración de productos dietéticos y saludables.

