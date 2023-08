Wegovy podría ser una nueva opción valiosa para los pacientes con insuficiencia cardiaca

VIERNES, 25 de agosto de 2023 (HealthDay News) -- Wegovy (semaglutida), un medicamento para perder peso, y un medicamento relacionado dirigido a la diabetes, Ozempic, ya han alterado el tratamiento tanto de la obesidad como de la diabetes, y las ventas de ambos fármacos se han disparado.

Ahora, el Wegovy inyectado podría ser una bendición para muchos pacientes que se enfrentan a la insuficiencia cardiaca, sugiere un nuevo estudio. Los resultados del ensayo se presentaron el viernes, en Ámsterdam, en la reunión anual de la Sociedad Europea de Cardiología (European Society of Cardiology, ESC).

El tratamiento con el fármaco "produjo grandes mejoras en los síntomas, las limitaciones físicas y la función de ejercicio", en comparación con un placebo, explicó el autor del estudio, el Dr. Mikhail Kosiborod, del Instituto Cardiaco Mid America de Saint Luke, en Kansas City.

En el ensayo, los pacientes obesos con insuficiencia cardiaca que tomaron Wegovy durante un año también mostraron "una mayor pérdida de peso, y menos eventos adversos graves, en comparación con el placebo", añadió Kosiborod en un comunicado de prensa de la ESC.

Los hallazgos se publicaron de forma simultánea en la revista New England Journal of Medicine.

El nuevo ensayo se enfocó en un subconjunto de pacientes que sufrían de lo que se conoce como "insuficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada", que conforma alrededor de la mitad todas las personas con insuficiencia cardiaca.

La fracción de eyección mide la capacidad del corazón de bombear sangre rica en oxígeno hacia el cuerpo. Tener una fracción de eyección baja significa que hay una alteración peligrosa de la capacidad de bombeo. Pero los pacientes con insuficiencia cardiaca pueden tener una fracción de eyección preservada, lo que significa que retienen una capacidad de bombeo en un rango saludable.

Pero, con frecuencia, la insuficiencia cardiaca es una afección letal, en que los pacientes experimentan falta de aliento, hinchazón y una fatiga al moverse que puede reducir la calidad de vida.

Como la obesidad y la insuficiencia cardiaca con frecuencia van de la mano, el grupo de Kosiborod deseaba ver si Wegovy podría ayudar a los pacientes con ambas afecciones.

El nuevo ensayo fue financiado por el fabricante de Wegovy, Novo Nordisk. Incluyó a 529 pacientes reclutados en América del Norte y todo el mundo. Todos tenían insuficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada, un IMC de 30 o más (el umbral de la obesidad), y declives en la función, según se midió en dos pruebas estándar. Poco más de la mitad de los participantes eran mujeres, y la edad promedio de los pacientes era de 69 años.

Las personas recibieron inyecciones de Wegovy (2.4 miligramos de semaglutida) o un placebo una vez por semana, y su progreso se monitorizó durante un año.

La pérdida de peso fue una importante diferencia entre los dos grupos: las personas que tomaron Wegovy experimentaron una reducción promedio de un 13.3 por ciento en el peso tras un año, en comparación con una reducción de un 2.6 por ciento entre los que tomaron el placebo, informaron los investigadores.

Además, entre los pacientes que recibieron Wegovy, los síntomas de insuficiencia cardiaca mejoraron. Basándose en un sistema de puntuación estándar de 100 puntos, llamado Cuestionario de puntuación de resumen clínico de miocardiopatía de Kansas City (en que 100 puntos es un "estado de salud excelente" y de 0 a 25 puntos es "muy malo"), los pacientes que recibieron Wegovy experimentaron una mejora promedio de 16.6 puntos en sus puntuaciones, en comparación con 8.7 puntos entre los que recibieron el placebo.

Las personas que tomaban Wegovy también mostraron unas mejoras al completar lo que se conoce como prueba de caminata de seis minutos, en comparación con las del placebo, anotaron los investigadores.

Además, los "eventos adversos graves" (como las visitas a emergencias o las hospitalizaciones) también fueron bastante menos frecuentes en el grupo de Wegovy que en el grupo del placebo, anotó el equipo.

¿Cómo ayuda Wegovy a estos pacientes? La pérdida de peso es un factor clave, al reducir la "enfermedad metabólica" subyacente que contribuye a la insuficiencia cardiaca, anotó el Dr. Yigal Pinto en un editorial que se publicó en la NEJM.

Pero Pinto, profesor de cardiología de los Centros Médicos de la Universidad de Ámsterdam, en Países Bajos, anotó que el ensayo fue "relativamente pequeño". Dijo que se necesitan unos datos mucho mejores antes de lograr una comprensión clara sobre la forma exacta en que Wegovy ayuda al corazón.

Aun así, Pinto afirmó que los nuevos hallazgos son "alentadores", y añadió que "potencialmente añaden una opción adicional muy necesaria para estos pacientes".

FUENTES: European Society of Cardiology annual meeting, news release, Aug. 25, 2023; New England Journal of Medicine, Aug. 25, 2023