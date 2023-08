Las pruebas de aguas residuales de EE. UU. detectan una variante de COVID-19 altamente mutada

JUEVES, 24 de agosto de 2023 (HealthDay News) -- Las autoridades de salud pública han detectado la nueva variante BA.2.86 de la COVID-19 en las aguas residuales de EE. UU., lo que plantea preocupaciones sobre la variante, altamente mutada, en Estados Unidos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. anunciaron la detección el miércoles.

Se encontró como parte del muestreo rutinario de las aguas residuales. Las autoridades no especificaron de dónde provenían las muestras.

En todo el mundo, se han reportado nueve secuencias de la nueva variante de infecciones humanas con la COVID-19, según CNN. Además de dos en Estados Unidos, las demás fueron en Dinamarca, Sudáfrica, Reino Unido e Israel. Suiza ha detectado niveles bajos de la variante en las aguas residuales.

"[Estas] son evidencias de una transmisión internacional", advirtieron los CDC el miércoles.

Las dos secuencias de EE. UU. fueron de pacientes en Michigan y Virginia. El paciente de Virginia acababa de volver de un viaje a Japón, y fue identificado a través de la vigilancia genómica de viajeros de los CDC.

La mayoría de estos pacientes han tenido síntomas leves, informó CNN.

La preocupación es que la BA.2.86 tiene más de 30 cambios genéticos, en comparación con su ancestro, la BA.2.

Esto hace que su evolución sea similar a lo que sucedió cuando el virus mutó de la delta a la ómicron, que es altamente contagiosa, en 2021, reportó CNN.

También se parece a la forma en que la BA.2 y la XBB.2.5 divergieron con un año de diferencia, señalaron los CDC.

"Pienso que todo el mundo está de acuerdo con que es muy probable que sea una variante que escape de los anticuerpos neutralizantes, lo que significa que para nuestros cuerpos resultará más difícil protegernos de la infección con esta variante", comentó Bette Korber, bióloga computacional de los Laboratorios Nacionales de Los Álamos, en Nuevo México, según CNN.

Todavía no es posible saber cómo aguantará la inmunidad, pero la situación se debería aclarar en las próximas semanas.

Korber está trabajando para clarificar la estructura de esta variante, de forma que otros científicos puedan construir modelos en sus laboratorios, dijo CNN.

Tampoco está claro cómo competirá esta variante contra las demás para alcanzar la dominancia.

"Todavía es muy pronto. Se descubrió hace apenas una semana. Quizá no avance demasiado porque no es competitiva por otros motivos", planteó Korber.

Michael Diamond, que estudia los virus de ARN que surgen en todo el planeta en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, en St. Louis, afirmó que por ahora hay que esperar.

"Aunque sabemos que ha estado circulando durante varias semanas, basándonos en un análisis del linaje y de las ligeras diferencias en la secuencia, todavía no sabemos si emergerá y se convertirá en dominante", escribió Diamond en un correo electrónico que envió a CNN.

Las muestras conocidas más tempranas de la BA.2.86 se recolectaron a finales de julio, reportó CNN.

Los científicos sospechan que podría haberse estado propagando en una región que no está enviando secuencias a la base de datos de acceso abierto GISAID, donde se comparte la información genética sobre el virus.

Esto es distinto de cuando la ómicron se propagó, y los científicos pudieron monitorizar su rápido crecimiento. Nadie ha observado la propagación local de esta variante.

"Todavía no hay muestras de virus ampliamente disponibles para unas pruebas de laboratorio más fiables de los anticuerpos, y es demasiado pronto para saber sus impactos en la inmunidad en el mundo real", añadía el informe de los CDC.

Más información

La Organización Mundial de la Salud ofrece más información sobre la monitorización de las variantes de la COVID-19.

Artículo por HealthDay, traducido por HolaDoctor.com

FUENTES: U.S. Centers for Disease Control and Prevention, Aug. 23, 2023; CNN, Aug. 23, 2023