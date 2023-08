Tres claves sobre la primera píldora para la depresión posparto aprobada en EEUU

Algunos síntomas de la depresión posparto son la sensación de agobio, el llanto persistente, la falta de lazos de afecto con el bebé y las dudas sobre la propia capacidad para cuidar de una misma y del niño (Getty)

La llegada de un bebé en la familia, lleva consigo una amplia gama de emociones profundas, que incluyen amor, alegría, entusiasmo, frustración y ansiedad, por citar sólo algunas. Las fluctuaciones emocionales suelen ser normales en las madres durante las primeras semanas y meses después del parto, reflejando los cambios significativos tanto físicos como emocionales que acompañan al nacimiento y cuidado de un hijo recién nacido.

“Sin embargo, para muchas mujeres, los sentimientos de depresión y ansiedad pueden eclipsar la celebración que implica dar la bienvenida al nuevo miembro de la familia”, señalan los especialistas de UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, por sus siglas en inglés).

En ese marco, la agencia reguladora de medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció ayer que la píldora zuranolona, bajo la marca Zurzuvae, ha sido aprobada para tratar la depresión posparto en ese país. Esto la convierte en la primera píldora oral aprobada en EEUU específicamente para esta enfermedad mental grave que puede desarrollarse después del parto en aproximadamente 1 de cada 7 nuevas madres.

Sin ningún tratamiento, la depresión posparto puede durar meses o incluso años, según el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos

La depresión posparto o posnatal es diferente de la melancolía que se siente después del parto. Suele aparecer entre dos y ocho semanas después de dar a luz, pero puede darse hasta un año después del nacimiento del bebé.

“La depresión posparto es una afección grave y potencialmente mortal en la que las mujeres experimentan tristeza, culpa, inutilidad e incluso, en casos graves, pensamientos de hacerse daño a sí mismas o a sus hijos. Y, debido a que la depresión posparto puede alterar el vínculo materno-infantil, también puede tener consecuencias para el desarrollo físico y emocional del niño”, dijo Tiffany R. Farchione, médica y directora de la División de Psiquiatría del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA.

“Tener acceso a un medicamento oral será una opción beneficiosa para muchas de estas mujeres que se enfrentan a sentimientos extremos y, a veces, que amenazan la vida”, agregó la experta de la FDA.

Durante el embarazo, las hormonas estrógeno y progesterona aumentan unas 10 veces. Pocos días después del parto, caen en picada hasta llegar a los niveles previos al embarazo. Se cree que este descenso repentino es uno de los principales factores que contribuyen a la depresión posparto.

Alrededor de dos o tres días después de dar a luz, son comunes los sentimientos de depresión y ansiedad (Getty)

Las mujeres con depresión posparto severa pueden experimentar ideación suicida, y las muertes maternas por suicidio representan alrededor del 20% de todas las muertes que ocurren después del parto, según un estudio, publicado en Springerlink.

Zurzuvae fue desarrollada por Sage Therapeutics, un laboratorio de Massachusetts que la produce en asociación con Biogen. La dosis diaria recomendada es de 50 mg. Debe tomarse una vez al día, durante 14 días.

Se estima que cada año en los Estados Unidos nacen más de 400.000 bebés de madres deprimidas. Sin ningún tratamiento, la depresión posparto puede durar meses o incluso años, según el Instituto Nacional de Salud Mental.

La depresión posparto “a menudo no se diagnostica ni se trata adecuadamente. Con la decisión de la FDA, es posible que podamos revertir esto y ayudar a muchas más mujeres necesitadas”, dijo la doctora Kristina Deligiannidis, profesora del Instituto de Ciencias del Comportamiento de los Institutos Feinstein de Investigación Médica en Nueva York, quien fue la autora principal del estudio del fármaco.

Sobre la medicación

A diferencia de un fármaco anterior, de aplicación endovenosa, la píldora se puede tomar fácilmente en casa (Getty Images)

La zuranolona es un esteroide neuroactivo que está estrechamente relacionado con la alopregnanolona, una sustancia que se produce naturalmente en el cuerpo como un metabolito de la hormona progesterona.

Los niveles de alopregnanolona pueden aumentar significativamente durante el embarazo, pero caer drásticamente después del parto, lo que posiblemente contribuya a la depresión posparto en ciertas mujeres.

Tres claves de la nueva medicación:

1. Administración oral. Anteriormente, el único tratamiento aprobado por la FDA para la depresión posparto era una inyección intravenosa, Zulresso, que solo podía administrarse en ciertos centros de atención médica. Sin embargo, la píldora se puede tomar fácilmente en casa una vez al día, durante 14 días, por la noche con una comida grasosa.

2. Tiene efecto rápido, particularmente durante los primeros días cruciales después del parto, cuando las mujeres se unen a sus bebés. Samantha Meltzer-Brody, directora del Centro de Trastornos del Estado de Ánimo de la Mujer de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, subrayó: “El medicamento también es significativo por la rapidez con que actúa, particularmente durante los primeros días cruciales después del parto, cuando las mujeres se unen a sus bebés”, dijo al diario The Washington Post.

La FDA advirtió que las pacientes no deben conducir durante al menos 12 horas después de tomar la píldora (Getty Images)

Y remarcó esta diferencia en comparación otros antidepresivos que pueden “tardar semanas, o incluso meses, en alcanzar su efecto completo.”

3. Actúa sobre los receptores de ácido gamma-aminobutírico (GABA) del cerebro, una importante vía de señalización que ayuda a regular el estrés y el estado de ánimo. El GABA calma el sistema nervioso, y se ha descubierto que las personas con depresión grave y estrés crónico tienen niveles más bajos de esta sustancia química.

La FDA advirtió que los efectos secundarios del medicamento pueden incluir somnolencia, mareos, fatiga, diarrea, infección del tracto urinario y nasofaringitis (resfrío común).

La agencia también dijo que las pacientes no deben conducir durante al menos 12 horas después de tomar la píldora. Los ensayos clínicos mostraron que el efecto de Zurzuvae se mantuvo durante cuatro semanas después de la última dosis, dijo la FDA.

Sin embargo, no todos ven en este medicamento una solución total a la depresión posparto. Judite Blanc, profesora de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento en la Universidad de Miami, dio una visión más matizada a The Washington Post. Según Blanc, no se trata una “píldora mágica” para resolver ampliamente la depresión posparto, ya que esta afección se encuentra profundamente influenciada por aspectos como el estatus socioeconómico, los niveles de educación y la exposición a factores como el trauma y la violencia de género.

Blanc enfatizó también la necesidad de una perspectiva más amplia en el apoyo a las mujeres durante esta etapa crítica. “Necesitamos brindar un mejor apoyo social a las mujeres”, dijo y añadió que esto debería traducirse en políticas concretas: “Necesitamos una licencia de maternidad más larga, horarios de trabajo más flexibles y cuidado infantil universal”.

