Tres claves para prevenir el cáncer de piel, incluso en invierno

La prevención del cáncer de piel se debe considerar durante todo el año/Archivo

Este 13 de junio es el Día Mundial del Cáncer de Piel, uno de los tipos de tumores más frecuentes que afectan a los seres humanos, con más de 1,5 millones de casos nuevos estimados en 2020, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Su principal factor de riesgo es la sobrexposición al sol. Es por eso que, aunque la temperatura baje durante las estaciones del otoño y del invierno, y los días estén más nublados, el uso frecuente del protector solar debe ser tenido en cuenta.

Los dañinos rayos ultravioletas, más conocidos como UV, están presentes todo el año. Incluso pueden filtrarse a través de las nubes para llegar a la piel. “Si está al aire libre, cualquier zona descubierta de su cuerpo está expuesta a los rayos UV”, afirmó la doctora Susan Chon, profesora asociada del Departamento de Dermatología del MD Anderson de los Estados Unidos.

El de piel es uno de los cánceres más fáciles de prevenir, incluida la forma más grave, el melanoma maligno. Otros tipos más comunes de cáncer de piel, como los carcinomas de células basales y de células escamosas, son tratables si se detectan a tiempo.

“Por lo tanto, es importante usar protección solar durante todo el año para reducir las probabilidades de padecer cáncer de piel”, remarcó la doctora Chon.

Al salir al aire libre y aunque esté nublado, se debe colocar el protector solar en la piel expuesta (Getty)

Entre los tipos más comunes de cáncer de piel se encuentran, en orden de frecuencia, el carcinoma basocelular (80% de los casos), que suele aparecer en las áreas más expuestas al sol, crece lentamente y rara vez se propaga a otras partes del cuerpo, según explicó en diálogo con Infobae la doctora Graciela Manzur, Jefa de la División de Dermatología del Hospital de Clínicas José de San Martín de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en la Argentina.

Después, le sigue en frecuencia el carcinoma espinocelular (12%), que se propaga más rápidamente; y el melanoma (5%), que se origina en los melanocitos, que son las células que producen el pigmento de la piel; y es el tipo de tumor de piel más peligroso. Hay también otros cánceres menos comunes, como por ejemplo el carcinoma de células de Merkel, que es muy agresivo, resaltó Manzur.

Aquí van tres claves para prevenir el desarrollo del cáncer de piel:

El cáncer de piel se suele desarrollar en la piel expuesta al sol. Pero también puede ocurrir en zonas de piel que normalmente no están expuestas a la luz solar/Archivo

1- Tener en cuenta la regla del ABCDE

Los signos y síntomas que pueden orientar a detectar el cáncer de piel pueden diferenciarse según la variante. Para eso, es importante aprender la regla del ABCDE. La “A” significa “asimetría”. Un signo es que un lunar sea asimétrico. Es decir, la forma de una mitad no es igual a la de la otra mitad.

La letra “B” es de “bordes irregulares”. Si un lunar es benigno generalmente tiene borde suave y regular. Si tiene borde irregular, dentado o borroso, puede indicar un mayor riesgo de melanoma. La “C” se refiere a color variado: si presenta diferentes tonalidades (áreas más claras o más oscuras) o tiene varios colores.

La “D” es el diámetro. El tamaño de un lunar benigno suele ser pequeño, generalmente de menos de 6 milímetros de diámetro. Sin embargo, no todos los melanomas son grandes, por lo que también se deben tener en cuenta lunares más pequeños si tienen otras características preocupantes.

La “E” se relaciona con evolución. Si un lunar existente cambia (se agranda, se modifica su forma o color, sangra, pica o desarrolla costras) o si aparece repentinamente un nuevo lunar, se debería considerar para hacer la consulta al médico o médica.

También es motivo de consulta la aparición de una nueva mancha o lesión que no estaba presente anteriormente; o que estaba pero no cicatriza y continúa creciendo; o la presencia de lesiones que se ven elevadas, con bordes irregulares o ulceradas. Asimismo, se debe asistir al médico en caso de tener tumoraciones brillantes del color de la piel, un nódulo rojo y firme, verrugosidad que crece, úlcera que no cura o crece en una cicatriz previa, lesiones con una costra escamosa, o ubicadas en el labio, la región anal o genital.

Se debería hacer una consulta anual por los lunares para detectar a tiempo el cáncer de piel/Archivo

2- Hacer el chequeo médico de manera frecuente

La frecuencia recomendada de los chequeos dermatológicos varía en cada situación de acuerdo a los antecedentes patológicos y familiares de cada persona, como así también la historia de exposición solar y la edad. De acuerdo con la doctora Manzur, las personas sin factores de riesgo agregados, un control anual es suficiente. El Servicio de Dermatología del Hospital de Clínicas está abocado a la detección temprana del cáncer de piel o de lesiones precursoras y atienden gratis los lunes, martes, miércoles y viernes. (Teléfono: 5950-8601 y turnos online aquí).

Si se diagnostica cáncer de piel, el tratamiento inicial es la extirpación quirúrgica del tumor y suele ser suficiente para eliminarlo completamente. Pero, si no se avanza a tiempo, existe el riesgo de que las células cancerosas se diseminen a otras partes del cuerpo o que se presenten infecciones, ulceración, sangrado u otras complicaciones.

En etapas avanzadas, es posible que se requieran opciones de tratamiento más agresivas, como cirugía radical, radioterapia, medicamentos biológicos o quimioterapia. “La efectividad de algunos tratamientos puede disminuir si el cáncer se ha propagado o se ha vuelto resistente”, comentó Manzur. Después del tratamiento, es importante realizar exámenes de la piel periódicos y autoexámenes regulares para detectar cambios sospechosos.

El protector solar debería tener un factor de 30 o superior para cuidar la piel. Se debería usar principalmente entre las 10 y las 16 horas (Getty Images)

3- Usar protector solar

“Todo el año hay que usar un fotoprotector si vamos a estar al aire libre. Se debe aplicar sobre las zonas expuestas, aunque esté nublado y haga frío. Porque la radiación pasa igual a través de las nubes. Al protegerse prevenimos el envejecimiento cutáneo, las manchas y las arrugas”, dijo Manzur.

La recomendación del uso del protector solar con factor 30 o superior se debe considerar especialmente durante las horas pico de radiación (generalmente entre las 10 y las 16 horas). También se debe evitar el uso de camas solares ya que aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de piel. Según la Sociedad Argentina de Dermatología, recibir 10 o más sesiones anuales de bronceado artificial, contribuye al envejecimiento prematuro de la piel y aumenta considerablemente el riesgo de padecer cáncer.

El uso de camas solares aumenta el riesgo de sufrir cáncer de piel/Archivo

Un ejemplo de la importancia del uso de estos protectores solares se da en los Países Bajos. Esta semana el Gobierno anunció que ofrecerá protección solar gratuita a los ciudadanos como medida para combatir los niveles récord de cáncer de piel.

Habrá dispensadores de crema solar en colegios y universidades, festivales, parques, instalaciones deportivas y espacios públicos abiertos de todo el país. El Gobierno ha declarado que quiere que todo el mundo tenga acceso a la protección solar sin que factores, como el coste o las molestias, supongan un inconveniente.

