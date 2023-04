Olor a quemado y humo en la Ciudad de Buenos Aires: cinco consejos para proteger la salud

La Ciudad de Buenos Aires se "despertó" este domingo con olor a quemado y humo. Por el momento, se desconocen las razones de este fenómeno / (foto archivo-Franco Fafasuli)

Luego de que las neblinas matinales de este domingo abandonaran a la Ciudad de Buenos Aires, la presencia de humo y olor a quemado ganó terreno. Según advirtieron, esta situación afecta la visibilidad porteña, pero también apareció en varios municipios bonaerenses linderos. Según la última información brindada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), “el humo proviene de un incendio en el departamento uruguayo de San José. El fuego está activo desde ayer y el viento del este desplaza el humo hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires”. Ante esta situación, cómo se puede proteger la salud para evitar molestias.

Generalmente, y tomando lo argumentado por el SMN, el humo podría haberse originado de la quema de pastizales. De esta manera, está compuesto por una mezcla de gases y partículas pequeñas que son emanados por la vegetación, los materiales de construcción y otros materiales al quemarse. Al respirar ese humo, cualquier persona puede padecer alguna alteración. Incluso las personas sanas.

Cuando una persona respira este humo, los efectos en la salud pueden ser inmediatos. Algunos de ellos son: tos, dificultad para respirar normalmente, ardor en los ojos, irritación en la garganta, más mucosidad, irritación en la nariz, sibilancias y dificultad para respirar, dolor de pecho, dolores de cabeza, ataques de asma, cansancio, o latidos cardíacos acelerados.

Aún se desconocen las causas de la presencia de humo y olor a quemado, desde el SMN estiman que se debe a "algún incendio local y pequeño / Getty

Según indicó la doctora Stella Maris Cuevas, otorrinolaringóloga y alergista especialista en olfato, “el humo tiene un impacto muy nocivo en nuestra salud. Más allá de la irritación ocular y la congestión nasal, también puede traer consecuencias en los pulmones, como broncoespasmo, y dolor de cabeza intenso”. En ese sentido, en diálogo con Infobae, detalló que esta situación “empeora el estado de las personas alérgicas y asmáticas y también puede afectar el sentido del olfato. Los grupos más vulnerables son los niños pequeños y los adultos mayores”.

Aunque algunos se hayan olvidado el barbijo, la especialista aseguró que puede ser una medida para mitigar el ingreso de aire con partículas de la quema. Además, se pueden sumar el uso de anteojos protectores, con el objetivo de que los ojos estén protegidos, apuntó la doctora Cuevas.

Cinco consejos para protegerse del humo

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, se pueden seguir cinco pautas para preteger la salud ante la presencia de humo. Estos son:

1 - Utilizar mascarillas N95 o similares: brindarán más protección cuando se usan adecuadamente que los barbijos comunes.

El uso de doble barbijo quirúrgico y los denominados N95 podrían convertirse en importantes herramientas para mitigan la presencia de humo y sus consecuencias en el sistema respiratorio / (Getty Images)

2 - Mantenga el aire interior tan limpio como sea posible. Cierre las puertas y las ventanas. Si tiene aire acondicionado, enciéndalo, pero cierre la entrada de aire de afuera y mantenga el filtro limpio para evitar que entre el humo.

3 - No aumente la contaminación del aire interior. Si las concentraciones de humo son altas, no encienda artefactos que generen combustión, como estufas o chimeneas. No pase la aspiradora porque esto mueve las partículas que ya hay en su casa. No fume tabaco ni ningún otro producto, ya que con ello aumentará la contaminación del aire.

4 - Preste atención a los informes locales sobre la calidad del aire. En caso de conocer que un incendio forestal tiene lugar en su zona, preste atención a las advertencias y tome precauciones adicionales de seguridad como, por ejemplo, evitar estar al aire libre.

La ciudad de Rosario fue una de las más afectadas Rosario por el humo que se registró, en varias oportunidades, por incendios forestales que se sucedieron sobre el Delta / Archivo: TELAM

5 - Evite exponerse al humo cuando practique actividades recreativas al aire libre. Los incendios forestales pueden producir mucho humo. Es preferible posponer estas actividades o realizarlas en interior para evitar la inhalar aire contaminado.

Qué barbijos utilizar

Como se dijo, el barbijo puede ser una herramienta ideal para mitigar el ingreso de aire con partículas de la quema. Según explicó a Infobae el presidente saliente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, médico y especialista en alergias Pablo Moreno, “recomendamos el uso del barbijo para las personas que estén en zonas donde hay humo provocado por incendios de pastizales”.

“Por el tamaño de las partículas que circulan por los incendios, se aconseja un barbijo N95 o un doble barbijo quirúrgico. Ambos pueden ayudar”, advirtió

