Otra vez humo en la Ciudad de Buenos Aires: se redujo la visibilidad y hay olor a quemado

Otra vez, la Ciudad de Buenos Aires se inundó de humo: se redujo la visibilidad y hay olor a quemado (foto archivo-Franco Fafasuli)

Tras las neblinas matinales, la ciudad de Buenos Aires permanece envuelta en un persistente humo desde las 9 de esta mañana que afecta la visibilidad y deja sentir un leve olor a quemado.

Si bien su origen aún no pudo ser determinado, desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explicaron que “seguramente es algún incendio muy local y pequeño”.

”No logramos identificar dónde está el foco pero sí podemos decir que hay olor a humo, la Ciudad está cubierta, la visibilidad está reducida y hay mucha nubosidad en el ambiente”, dijo a Télam la meteoróloga y difusora del SMN, Cindy Fernández.

”Seguramente es algún incendio muy local y pequeño que como tenemos muchas nubes no lo podemos identificar. Hasta que no se despeje un poco o que el incendio se haga más grande, no podremos verlo”, agregó.

Desde media mañana, las redes sociales comenzaron a hacerse eco de esta situación, sobre todo en Twitter donde los usuarios se manifestaban entre extrañados y preocupados en posteos que acompañaron con fotos de la vista de sus ventanas.

Municipios bonaerense linderos a la ciudad también se ven afectados por el viento del este que atravesó el Río de la Plata durante toda la noche.

”¿Qué onda este humo? ¿Por qué los medios no lo están cubriendo? No es neblina. Zona Barracas”, escribió @Decha 919.

″Atendeme este nivel de humo que hay en Parque Chacabuco. Con suerte la visibilidad debe ser de 500 metros. ¿Alguien sabe de dónde viene?”, posteó @neptunistico. Mientras que @magiaconpecas se mostró sorprendida: ”Vine a Twitter a ver qué onda el #humo de la ciudad. Y nadie sabe nada. Me falló”.

El pasado 3 de marzo se había vivido una situación similar aunque con el condimento adicional de las altas temperaturas, y en ese momento el motivo fue debido a incendios activos en la zona sur del Delta del Paraná, cerca de Baradero.

En aquella oportunidad, el fenómeno se produjo en medio de una fuerte ola de calor que afectaba al centro del país y el termómetro no paraba de subir en la Ciudad de Buenos Aires. Pasado el mediodía de ese jueves, marcó 37,9°.

Así llegó al pico máximo de temperatura para marzo, igualando un récord que llevaba más de medio siglo. Al atardecer, cuando el calor todavía no daba tregua y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) decretaba un alerta rojo, se sumó otro factor molesto: el humo proveniente de los incendios en el Delta.

Este domingo, el clima en la ciudad de Buenos Aires y alrededores presentará una mínima de 15 grados y una máxima 23 con viento del sector este.

Para el lunes, en el inicio de la semana, se prevén idénticas condiciones meteorológicas aunque con una temperatura de 16 grados de mínima y 22 de máxima.

En tanto, el martes se esperan lluvias aisladas por la mañana y chaparrones el resto de la jornada, y una temperatura de 17 grados de mínima y 22 de máxima.

Seguir leyendo: