Maniobra de Heimlich: qué hacer cuando alguien se atraganta con comida o un objeto

Un trozo de comida o un objeto que producen atragantamiento pueden afectar la oxigenación cerebral

Este fin de semana, una tragedia afectó a la familia de la senadora nacional del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti. Es que su sobrino, Enzo Fernández Schiarioli, de 23 años, falleció luego de asfixiarse con un trozo de carne. El suceso ocurrió el sábado a la 1 de la mañana en las instalaciones del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba, provincia de Mendoza. El joven se encontraba en un asado junto a 50 personas.

De acuerdo a los expertos de Mayo Clinic, “el atragantamiento ocurre cuando un objeto se aloja en la garganta o la tráquea y bloquea el flujo de aire. En los adultos, un pedazo de comida suele ser el culpable, mientras que los niños a menudo se tragan objetos pequeños. El atragantamiento pone en riesgo la vida ya que corta la oxigenación del cerebro”.

Los signos para reconocer si una persona se está atragantando son los siguientes, según el centro de salud estadounidense: “Expresión de pánico, conmoción o confusión; incapacidad de hablar; respiración forzada o ruidosa; sonidos chirriantes al intentar respirar; tos, que puede ser débil o fuerte; piel, labios y uñas que cambian de color y se ponen azules o grises; y pérdida del conocimiento”.

En ese tono, ante esta clase de situaciones, es fundamental conocer las medidas preventivas para poder actuar, ya que la atención en esos primeros momentos puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Paola Caro, directora Médica del servicio de emergencias Vittal, explicó que “lo principal es tratar de extraer el objeto para que la persona pueda respirar, siempre que éste sea visible ya que de lo contrario, una mala maniobra puede hacer que se introduzca todavía más”.

Enzo Fernández tenía 23 años y, al momento de fallecer, comía un asado en el club Godoy Cruz, del cual era socio

Qué hacer cuando alguien se atraganta con comida o con un objeto

Para comenzar, se debe saber que para este tipo de accidentes lo más importante es la prevención. Los atragantamientos son la tercera causa de muerte accidental y, por lo tanto, es importante educar a la población en comer despacio y masticar bien la comida. Y en los niños, además, evitar comprar juguetes que tengan piezas que se puedan romper, o que sean muy pequeñas; y prestar atención, sobre todo cuando hay hermanos mayores, que algún juguete de estos no llegue a manos de los más pequeños.

Para la doctora en Medicina española Alicia Villar, “lo importante ante un atragantamiento es mantener la calma lo máximo posible”. En primer lugar, hay que llamar a un servicio de emergencias - que en el caso de Argentina es el 911 o 107-, y recién después ayudar a toser a la persona. “No hay nada más eficaz si la persona atragantada tiene la energía suficiente o si sabe hacerlo. Esto es lo más importante. Probablemente con esta tos, si es eficaz, el cuerpo extraño salga expulsado, pero muchas veces está más impactado el trozo y es difícil que con la simple tos pueda salir”, indicó Villar.

Si no funciona este procedimiento, Villar señaló que es momento realizar la maniobra de Heimlich. “Nos colocamos por detrás del individuo y lo abrazamos, presionando la boca del estómago -donde acaba el esternón- con un puño de la mano. La otra mano debe ubicarse por encima del puño para darle impulso. Posteriormente, realizamos compresiones hacia atrás y hacia arriba, intentando aumentar la presión dentro de la caja torácica para que ese cuerpo extraño salga hacia afuera. Se deben hacer cinco compresiones secas, y alternarlos con cinco golpes detrás, entre las dos escápulas, hasta que el trozo salga al exterior”.

En el caso de los niños pequeños sugieren darlos vuelta y brindar golpes secos entre las escápulas

Si la persona atragantada no esta consciente o es de gran tamaño, hay que echarla al suelo y hacerle compresiones torácicas. “La clave está en aumentar la presión del tórax. Es muy raro que ese trozo llegue a la tráquea, que llegue tan abajo, ya que sobre todo suele enquistarse en la vía aérea superior, pero lo importante es que esa presión se ejerza como un efecto tapón, igual que en las botellas de champán, y salga ese cuerpo extraño a la vía aérea superior y después salga afuera”, apuntó Villar.

Si la afectada es una mujer embarazada, se sugiere hacer compresiones torácicas en lugar de abdominales. El procedimiento consiste en rodearla por las axilas y colocar las manos en la mitad inferior del esternón, tirando hacia atrás.

En el caso de los lactantes o niños pequeños, no es tan sencillo hacer que tosan porque pueden no entender la orden. No obstante, a diferencia de los adultos, los menores son más livianos para sostener, por lo que Villar aconsejó: “Hay que alternar, sentados en una silla, o de pie, y ponerlos boca abajo, sobre nuestro muslo, y darles cinco golpes secos entre las escápulas. En ese momento se debe mirar la boca y observar si ha salido algo o ha caído algo. Si no sale nada, se los debe voltear y sobre el centro del pecho, como cuando hacemos el masaje de las compresiones torácicas, darle cinco golpes y alternar”.

Antes de hacer cualquier maniobra, hay que llamar a los servicios de emergencia (Getty)

Quién era el sobrino de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti

Enzo Fernández Schiarioli era hijo del hermano de la senadora oficialista Fernández Agasti, según confirmaron fuentes fiscales a Infobae. El sábado, los presentes en el evento notaron que el joven se estaba atragantando y, mientras, intentaban salvarle la vida, un llamado al 911 alertó a los oficiales de la Comisaría 34° de Godoy Cruz. Al arribar al lugar, los efectivos solicitaron la presencia del personal de Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) que, tras realizar una serie de maniobras de RCP, constató que Fernández Schiarioli había fallecido

Posteriormente, el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba decretó 48 horas de duelo y comunicó que su sede social permanecerá cerrada y sin actividades durante todo el sábado. “Con profundo dolor despedimos a Enzo Fernández, socio de nuestra institución. Acompañamos a familiares y allegados en este momento. Q.E.P.D”, expresaron desde la institución.

