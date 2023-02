Píldora anticonceptiva masculina: ¿los hombres estarían dispuestos a tomarla?

Según los coautores del estudio, los doctores Jochen Buck y Lonny Levin, catedráticos de farmacología de Weill Cornell Medicine, el descubrimiento podría cambiar las reglas del juego de la anticoncepción

En 1955 los científicos John Rock y Gregory Pincus, vinculados con la Universidad de Harvard, lograron desarrollar con éxito una pastilla anticonceptiva femenina que evitaba la ovulación. Pero para esto había sido clave el avance logrado en 1951 por el científico mexicano Luis Miramontes, quien logró por primera vez crear una progesterona sintética.

Se trató de una innovación científica que tuvo un impacto social de una rapidez meteórica, ya que para 1960 ya eran usadas por 6,5 millones de mujeres en Estados Unidos. De acuerdo con datos de la Universidad de Harvard de 2018 más de 100 millones de mujeres optan por esa forma de evitar un embarazo.

Pero mientras ya han pasado más de 60 años desde que se comenzó a utilizar masivamente, a la vez que se han efectuado otros adelantos en otros métodos anticonceptivos femeninos, los hombres sólo cuentan con el preservativo y con la vasectomía. Pero esto parece que podría comenzar a cambiar.

La ciencia evalúa métodos aún experimentales que permitirían a los hombres compartir la responsabilidad de la contraconcepción, al menos para aquellos que no desean usar preservativo.

Los estudios de anticonceptivos masculinos hormonales aún son experimentales

Como adelantó Infobae, un estudio de laboratorio de científicos de Weill Cornell Medicine de Nueva York, que hasta el momento se probó con éxito en ratones, logró detener a los espermatozoides y evitar embarazos en modelos preclínicos. El estudio, publicado en la revista Nature Communications, demuestra que es posible un anticonceptivo masculino a la carta.

Según dijeron los expertos, resultó 100% eficaz para evitar el embarazo en las dos primeras horas después de administrarlo. Su eficacia descendió al 91% en las tres primeras horas. Según los coautores del estudio, los doctores Jochen Buck y Lonny Levin, catedráticos de farmacología de Weill Cornell Medicine, el descubrimiento podría cambiar las reglas del juego de la anticoncepción. Porque recordaron que los preservativos, que existen desde hace unos 2000 años, y las vasectomías han sido las únicas opciones de los hombres hasta ahora.

Levin explicó que se ha tardado tanto en experimentar con anticonceptivos masculinos porque, como los hombres no corren los riesgos asociados a un embarazo, se asume que tendrán una baja tolerancia a los posibles efectos secundarios de los métodos.

El nuevo estudio, demuestra que una dosis única de un inhibidor de la proteína, llamado TDI-11861, inmoviliza los espermatozoides de los ratones hasta dos horas y media y que los efectos persisten en el tracto reproductor femenino después del apareamiento. A las tres horas, algunos espermatozoides empiezan a recuperar la motilidad, a las 24 horas, casi todos los espermatozoides han recuperado el movimiento normal.

El Nestorone se está probando en humanos. Se debe aplicar un gel todos los días en los hombros

Los ratones macho tratados con TDI-11861 emparejados con ratones hembra mostraron un comportamiento de apareamiento normal, pero no fecundaron a las hembras a pesar de 52 intentos de apareamiento diferentes. En cambio, los ratones macho tratados con una sustancia de control inactiva fecundaron a casi un tercio de sus compañeras. “Nuestro inhibidor actúa en un plazo de 30 minutos a una hora”, aclaró Balbach.

El hecho de que sea una solución única, en lugar de una píldora que deba tomarse con regularidad, como ocurre con la píldora anticonceptiva femenina, también podría ser revolucionario. El otro anticonceptivo masculino en proceso es Nestorone, requiere la aplicación diaria de gel en los hombros, que usa hormonas para detener la producción de esperma mientras se está utilizando, pero no una vez que se detiene. Ya se encuentra en la etapa de prueba en humanos, informó Eleanor Morgan a fines de 2022.

El NICHD es el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano, uno de los órganos detrás de este método posiblemente revolucionario. La otra entidad encargada es la ONG llamada el Consejo de Población. Según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), la formulación de gel incluye la hormona de progesterona conocida como acetato de segesterona, en combinación con testosterona. Se aplica en la espalda y hombros y se absorbe a través de la piel. La progestina “bloquea la producción natural de testosterona en los testículos, reduciendo la producción de esperma a niveles bajos o inexistentes.”

Según una consulta realizada a varones de distintas edades por The Times, la reacción ante estos nuevos métodos no es pareja. Uno de los entrevistados dijo respecto del gel: “Poner algo en el hombro suena mucho más difícil que tomar una pastilla todos los días” y preguntó si el equipo detrás de la crema vio alguna vez a un hombre heterosexual aplicar SPF (protección solar) en su cuerpo sin ayuda. ¿Las parejas femeninas tienen que intervenir aquí?

"Pasé una cantidad desproporcionada de tiempo durante mi adolescencia preocupándome por la paternidad adolescente. Entonces, tomar una pastilla y saber, es un trato que haría con gusto", dijo uno de los consultados (iStock)

Aún entre los hombres más jóvenes, de la Generación Z o los millennials podría ser controvertido el uso de un anticonceptivo químico masculino, a pesar de que se trata de personas que concuerdan en que la responsabilidad de evitar un embarazo debe ser compartida.

Los ensayos anteriores de píldoras hormonales masculinas se cancelaron cuando los efectos secundarios, como acné, trastornos del estado de ánimo y aumento de la libido, se consideraron demasiado graves. Si bien eran decisiones razonables dejarlas de lado, también en el comienzo las píldoras femeninas tuvieron efectos no deseados, como aftas, riesgo de desarrollar coágulos de sangre y un mayor riesgo de contraer algunos tipos de cáncer.

Otro de los consultados por el medio británico, aseguró: “Me atrae más una píldora única que las píldoras regulares que afectan las hormonas, aunque la píldora es tan brutal que no puedo imaginar que la versión masculina pueda ser peor. No probaría la hormonal dado que he visto que la píldora afecta a parejas anteriores, pero esta es la misma razón por la que optaré por una vasectomía en lugar de que mi esposa vuelva a tomar la píldora después de que nazca nuestro tercer hijo”. Uno más de los entrevistados dijo: “Los DIU son increíbles [...] doy gracias a Dios por la ciencia feminista y la libertad que me brinda, especialmente con los derechos reproductivos en crisis”.

La píldora anticonceptiva masculina se mostró exitosa en la prueba en ratones

Qué opinan los hombres de los anticonceptivos hormonales masculinos

Los siguientes son los testimonios de hombres consultados en torno de un futuro uso de un anticonceptivo masculino hormonal recabados por The Times:

David Bates, 31 años, soltero

Soy un glotón de autocontrol. Cada año me encuentro atraído por una nueva forma de pedantería corporal. Primero fue el peso corporal, luego la grasa corporal, la frecuencia cardíaca en reposo, el VO2 máx (cantidad máxima de oxígeno que el organismo puede absorber, transportar y consumir en un tiempo determinado), la calidad del sueño y el microbioma intestinal. Y ahora, la última frontera: el esperma.

Según los científicos de Weill Cornell Medicine, la anticoncepción masculina oral confiable está al alcance de la mano. Esta “píldora de los sueños”, basada en una enzima que actúa como un “interruptor de encendido y apagado” para los espermatozoides, solo necesitaría tomarse antes del sexo, no regularmente. Cuente conmigo. De hecho, si una pastilla es todo lo que se necesita, ¿por qué detenerse allí? Hay un montón de impulsos que me gustaría apagar. Imagina la serenidad si pudieras pausar tu libido por el día.

Los hombres y los jóvenes temen los embarazos accidentales. No hay duda de que el miedo es diferente, menos físico, menos intenso, que el de una mujer, y las consecuencias a menudo se distribuyen de manera desigual. Pero existe, y si, como yo, estás enredado en una densa red de problemas paternos, la idea de que un niño nazca en una situación sin amor puede ser paralizante. Pasé una cantidad desproporcionada de tiempo durante mi adolescencia preocupándome por la paternidad adolescente. Entonces, tomar una pastilla y saber, es un trato que haría con gusto.

Aún entre los hombres más jóvenes, de la Generación Z o los millennials podría ser controvertido el uso de un anticonceptivo químico masculino (iStock)

Por supuesto que hay desventajas. Es un inconveniente, pero un inconveniente mucho menor que pedirle a tu pareja que tome una pastilla indefinidamente que jugará con sus hormonas, su peso, su piel. Es un freno para la espontaneidad, claro, pero en realidad esto podría considerarse positivo: piensa en todas las malas decisiones que debes evitar con un momento de tranquilidad para tomar tu píldora. Y luego está la confianza: ¿una mujer confiaría en mí para tomar esta píldora? Si ella es como yo, entonces probablemente no. Entiendo. ¿Qué pasa si me olvido? Bueno, si puedo recordar controlar mi peso corporal, mi grasa corporal, mi frecuencia cardíaca en reposo, mi VO2 máximo, la calidad de mi sueño y mantener mi microbioma intestinal, entonces, ¿qué es una pastilla más? ¿Habrían confiado en mi para tomarlo? No.

Robert Crampton, 58 años, casado

Este nuevo anticonceptivo masculino suena prometedor, aunque con pruebas en una etapa temprana: en el salto entre ratones y hombres, los planes mejor trazados a menudo salen mal.

Cuando la píldora salga al mercado, mis espermatozoides estarán disfrutando de un merecido descanso, ya que sus días de natación han quedado atrás y no necesitan ningún inhibidor enzimático que les haga olvidar temporalmente la forma correcta de nadar en estilo libre. Además, para cuando las distintas agencias reguladoras den el visto bueno al fármaco, es posible que otras disfunciones más, ejem, hidráulicas estén impidiendo mi fertilidad.

Aún así, no vale la pena obsesionarse (risita) con lo que quizás nunca suceda en un futuro lejano. Supongamos, en cambio, que en 1981, cuando yo estaba haciendo mis primeras incursiones incompetentes en la actividad sexual que necesitaban métodos anticonceptivos, hubiera existido una tableta segura, efectiva y reversible para hombres, como la que estamos discutiendo. ¿Me lo habría tragado? Sin duda, sí. Si lo hubiera recordado. ¿Mi pareja de entonces habría confiado en mí para tomarlo? Enfáticamente, no, ella no lo haría.

"Me gustaba pensar en mí mismo como alguien de mente abierta, pero estoy seguro de que si mi novia hubiera rechazado la píldora, me habría esforzado mucho para encontrar una solución antes de recibir el golpe yo mismo", dijo uno de los consultados (Getty Images)

El escepticismo habría surgido no sólo porque a los 17 años, como muchos chicos adolescentes, yo no llevaba muchos años más allá de haber aprendido a atarme correctamente los cordones de los zapatos, sino también porque esta píldora masculina debe tomarse al menos media hora antes del acto sexual para garantizar que incluso los espermatozoides más atléticos hayan fichado fuera de servicio cuando llegue su gran momento.

Hay problemas con esa escala de tiempo cuando tienes 17 años. El sexo adolescente no tiende a surgir como la conclusión deliciosamente inevitable de una larga y lánguida velada de sensualidad y seducción en el curso de la cual puedes besarte discretamente lo necesario, después del pudín y antes del digestivo, tal vez, mientras te ajustas los gemelos y arqueas una ceja al estilo 007.

Más bien, a la edad en la que eres simultáneamente más fértil y más irresponsable, y por lo tanto es más probable que la cópula resulte en concepción, el sexo suele ser urgente y oportunista, posiblemente sujeto a la interrupción de los padres o del grupo de pares. Por lo tanto, ambas partes generalmente están ansiosas por salir y vestirse, por lo que el sexo adolescente no es propicio para quedarse durante 30 minutos hasta que los espermatozoides del muchacho hayan decidido por unanimidad no unirse a la fiesta.

En segundo lugar, lo que te falta en delicadeza lo compensas con energía y entusiasmo: a los 17, el sexo es más una cuestión de cantidad que de calidad. Una hora después de tomar la primera píldora, si las circunstancias lo permiten, tendrá que tomar la siguiente, solo para estar seguro, y la sobredosis podría convertirse en un problema.

Los ensayos anteriores de píldoras hormonales masculinas se cancelaron cuando los efectos secundarios, como acné, trastornos del estado de ánimo y aumento de la libido

Es cierto que ese problema se marchitaría con el paso de los años. Pero en cuanto a la cuestión fundamental de que una mujer confíe en un hombre para evitar un embarazo no deseado, esa nunca se convierte en una propuesta sensata. Mi consejo es que te quedes con los calzoncillos de goma. No es práctico, el sexo no se planea con una hora de anticipación.

Ben Clatworthy, 30, en una relación

Puedes imaginarte la escena. Una cita va bien y parece que las cosas pueden progresar en la dirección del dormitorio. Pagas la cuenta en el restaurante e invitas a tu cita a tomar un café. Excepto que realmente será café, al menos por un tiempo. Porque cuando sales del restaurante, usas lo último del vino para hacer estallar una tableta. Y pones un cronómetro.

El problema es que la píldora anticonceptiva masculina potencialmente revolucionaria requeriría potencialmente al menos media hora para hacer efecto después de tomarla. Tómelo antes de que comience la cita y podría estar perdiendo efecto para cuando esté en casa. Hazlo al final de la noche, cuando, habiendo jugado bien tus cartas, el sexo parece estar en las cartas, y estarás atrapada en un limbo precoital. Nunca antes los juegos previos habrían tenido un papel tan protagónico.

Permítanme ser claro, estoy a favor de compartir la responsabilidad, sobre todo con la anticoncepción. Pero hay una razón por la que la píldora femenina, que se toma todos los días, es tan popular. Y hay una razón por la cual los condones han resistido la prueba del tiempo, sobre todo en la prevención de la transmisión de ITS. Si la píldora masculina funcionara de inmediato, me imagino que sería un éxito rotundo.

El nuevo fármaco hormonal en estudio puede impedir que los espermatozoides maduren y naden, impidiendo los embarazos en ratones a los 30 minutos de la inyección

En el pasado, los hombres con un condón metido en la billetera, aunque posiblemente responsables, corrían el riesgo de ser acusados de presuntuosos. Con la píldora, esa presunción requeriría un nivel de planificación. Simplemente no se siente diseñado para la forma en que funciona el sexo. Incluso cuando estás en una relación, como yo, el sexo no se planea con una hora de anticipación. Y la idea del sexo programado simplemente no es atractiva, sin importar cuán ocupados puedan estar sus diarios. No digo que no lo tomaría. Tampoco estoy eludiendo el hecho de que ambas partes son responsables de la protección. Es solo que la píldora que se está probando no me parece la más práctica en momentos de lujuria frenética. Suena demasiado bueno para ser verdad, así que tal vez lo sea.

Richard Assheton, 29, en una relación

Un anticonceptivo masculino, dices. ¿No más condones? ¿No más charlas de ánimo consoladoras con novias que sufren la píldora? ¿Y ninguno de los efectos secundarios de la versión femenina? Inscríbeme.

Suena demasiado bueno para ser verdad, así que tal vez lo sea. Pero si no lo es, y se demuestra que es seguro, obtendrá un gran sí de mi parte.

Martes. Día de San Valentín, 2023. El primero con mi novia. Estaba de viaje y solo llegué a su apartamento a las 11 p. m. en punto. La mayor parte del día se ha ido. Demasiado tarde para salir. Tenía los ojos rojos después de un largo día mirando una pantalla. Tuvimos solo una hora para hacer de este el día más memorable posible. Sin detalles, le dimos una buena oportunidad. Habiendo dicho eso, si me hubieras ofrecido una pastilla para tomar mientras recorría las calles nocturnas en una carrera para alcanzar a mi amada antes de la hora 12, me la habría tragado.

Son esos molestos condones. Son cosas maravillosas, admirables, a las que hay que agradecer grandes avances planetarios en el control de la natalidad. Lo que no son, como nos gusta decir a los millennials, es una vibración. ¿Cuál es la alternativa? La píldora. Estuve allí, vi las devastadoras consecuencias de que alguien más hiciera eso. Esa cosa es un gremlin, un proveedor de historias de terror. En la universidad, todas mis compañeras estaban en eso, tomando el relevo por nosotros como novios o parejas ocasionales.

Otro de los consultados por el medio británico, aseguró: “Me atrae más una píldora única que las píldoras regulares que afectan las hormonas, aunque la píldora es tan brutal que no puedo imaginar que la versión masculina pueda ser peor

Si hubiera habido una versión masculina disponible, con todo el acoso hormonal que implicaría, ¿habría optado por ella? ¿Hubo uno todo el tiempo, y simplemente no lo sabíamos? Me gustaba pensar en mí mismo como alguien de mente abierta, pero estoy seguro de que si mi novia hubiera rechazado la píldora, me habría esforzado mucho para encontrar una solución antes de recibir el golpe yo mismo.

Pero dame un anticonceptivo sin el daño, una pastilla única antes del sexo, y estaría listo. Ahora que lo pienso, parece lógico que la solución resulte estar en el pistoletazo de salida, no en la cinta de llegada. Lucha por la causa, no por el resultado. Dicho esto, me parece que un anticonceptivo masculino como éste es para los que tienen pareja, no para los solteros. No es que fuera presuntuoso en una cita caliente meterse uno mientras ella hace pipí; ¿qué tiene de malo si se tragan unos cuantos pero no se actúa? No, simplemente no puedo ver cómo reemplaza a los condones cuando se trata de enfermedades.

Volviendo unos años a tiempos más promiscuos, las ITS y las ETS se habrían disparado entre mi grupo de edad si hubiéramos sabido que podíamos tragar una tableta antes de salir por la noche y olvidar que existían los condones. Incluso ahora, en esa cita caliente, sin conocer a la chica durante mucho tiempo, todavía querría usar protección para no contagiarme de algo, y me imagino que ella también. Un pensamiento final. ¿No es clásico que pasamos todo este tiempo mirando el cuerpo de la mujer mientras que la solución a este viejo problema puede haber estado sentada allí en el del hombre?

