Vacunas bivalentes contra COVID: los detalles de cuándo comienza la aplicación en todo el país

A partir del martes 24 se empezarán a distribuir las vacunas bivalentes contra el COVID-19 desde Nación a las 24 jurisdicciones de Argentina ( REUTERS/Eric Gaillard)

Este martes 24 de enero se empezarán a distribuir en la Argentina las dosis de vacunas bivalentes o bivariantes contra el COVID-19. El Ministerio de Salud de la Nación las enviará a las 24 jurisdicciones y se aplicarán como parte del plan estratégico de inmunización, que ya incluyó vacunas desarrolladas en base a diferentes plataformas.

Las autoridades sanitarias recibieron una primera entrega de 901.440 dosis de vacunas bivariantes de Pfizer/BioNTech. Una segunda entrega incluye 1.100.160 dosis de vacuna bivariante de los mismos fabricantes. A partir de mañana se iniciará la distribución de 900.000 dosis de vacunas bivalentes a todo el país.

En cuanto al inicio de la aplicación, fuentes de la cartera de Salud nacional dijeron será a partir de las próximas semanas de acuerdo a los planes estratégicos de cada una de las jurisdicciones, informó la cartera de Salud nacional.

Al ser consultadas la autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, se informó que aún no tienen no tienen la fecha de aplicación, ya que primero aguardarán la llegada de las dosis.

En otros distritos, como el caso de Salta, por ejemplo, el Ministerio de Salud provincial informó que esta semana recibirá una partida de más de 28.000 dosis de vacunas contra COVID-19 bivalentes, elaboradas por el laboratorio Pfizer. Estas primeras dosis serán distribuidas en todas las áreas operativas, como estrategia de respuesta a la pandemia iniciada en marzo de 2020.

Las vacunas “bivariantes” o "bivalentes" tienen componentes contra el virus original que causa el COVID-19, y contra los linajes de la variante Ómicron BA.4 y BA.5 (REUTERS/Eric Gaillard)

Una declaración similar hicieron las autoridades de Mendoza, al señalar que aguardan a que Nación cumpla con los plazos establecidos para hacer el anuncio oficial del inicio de la aplicación.

Por su parte, en Santa Fe, la ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, dijo que este martes comenzará la distribución a todo el país y que a la provincia llegarán más de 79 mil dosis, pero advirtió que aún no está definido cómo será la aplicación. Detalló que por el requerimiento de frío de las bivalentes, la distribución no será “tan rápida”. Las vacunas bivalentes ya llegaron a la Argentina y se espera que este martes comience la distribución de las dosis. La ministra de Salud santafesina, Sonia Martorano, confirmó que a la provincia llegarán más de 79 mil dosis, pero advirtió que aún no está definido cómo será la aplicación. Además, advirtió que, por el requerimiento de frío de las bivalentes, la distribución no será “tan rápida”. No obstante, aseguró que comenzará esta misma semana.

En el caso del Chaco “las primeras 23.000 dosis que envía Nación a la provincia llegarán en el transcurso de la semana entrante”, había dicho el viernes la doctora María Laura Lescano, jefa del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de la Provincia del Chaco. Las vacunas serán distribuidas en toda la provincia.

Por otra parte, a partir del 6 de febrero próximo se recibirán vacunas bivalentes de la empresa biotecnológica Moderna, según informó la médica Vizzotti.

Las dosis de vacunas “bivalentes” o “bivariantes” tienen componentes contra el virus original que causa el COVID-19, y contra los linajes de la variante Ómicron BA.4 y BA.5. Aún no está definida la fecha exacta en que cada jurisdicción empezará a aplicarlas.

Según informó la Ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, se aplicarán tanto las vacunas bivalentes desarrolladas por la empresa Pfizer/BioNTech como las de Moderna.

Las bivalentes fueron desarrolladas en plataformas de ARN mensajero por las empresas Pfizer/BioNTech y Moderna

Las bivalentes están autorizadas para diferentes edades. En el caso de las dosis bivariante del laboratorio Pfizer/BioNtech están autorizadas para su uso en población general a partir de los 12 años en adelante. En el caso de las vacunas bivariantes del laboratorio Moderna se encuentran autorizadas para su uso en población general a partir de los 6 años en adelante.

Para conseguir la autorización para su uso, se han realizado ensayos clínicos que evaluaron a las vacunas bivalentes. Esos ensayos demostraron que son seguras y efectivas para dar protección ante internaciones, complicaciones y muertes frente a todas las variantes circulantes, según explicó la cartera de Salud.

Desde diciembre de 2020, Argentina ha estado aplicando dosis monovalentes: contenían la protección contra la cepa ancestral del coronavirus que se detectó en China en 2020. Esas dosis también brindan protección para reducir el riesgo de complicaciones y muertes si una persona adquiere la infección por el coronavirus. En el caso de las bivalentes, se suma protección específica contra Ómicron BA.4 y BA.5.

En la Argentina desde diciembre de 2020 se han estado aplicando vacunas monovalentes. Brindan protección para reducir las complicaciones y la muerte por el coronavirus (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Durante las próximas semanas, coexistirá la aplicación de dosis monovalentes, que quedan en stock en las provincias, y las dosis bivalentes. “Aquel que se vacunó ayer con la vacuna monovalente, sepa que está protegido y que es muy importante no haber perdido tiempo en recibir esa dosis. La vacuna que más sirve es la que se aplica lo antes posible y sin perder oportunidades”, aclaró Vizzotti durante una conferencia de prensa la semana pasada.

La recomendación es que las personas que hayan recibido su última dosis de vacuna contra el COVID hace más de cuatro meses, deben ir a recibir un refuerzo. No importa si es el primero, el segundo, el tercero, o si es incluso la segunda dosis para completar el esquema primario. Es muy relevante tener la cobertura de vacunación porque aún hay transmisión comunitaria del coronavirus en el país.

Desde la cartera de Salud enfatizaron que “todas las vacunas, ya sean monovariantes o bivariantes, son efectivas para evitar hospitalizaciones y muertes. Por lo cual se van a coadministrar y se va a dar la que esté disponible en el momento en cada vacunatorio”.

Hoy la recomendación es que las personas que hayan recibido su última dosis de vacuna contra el COVID hace más de cuatro meses, deben ir a recibir un refuerzo. O completar el esquema primario si aún no lo hicieron

Las dosis bivalentes de Pfizer/BioNTech y de Moderna son vacunas de ARN mensajero. Y las dosis monovalentes de esos laboratorios ya se han estado aplicando en la Argentina junto con vacunas elaboradas en base a otro tipo de plataformas.

Para las personas que hayan tenido reacciones alérgicas a las dosis de vacunas de ARN mensajero, la cartera de Salud proyecta aplicar vacunas Sputnik Componente I. Se espera la confirmación de la llegada de 500.000 dosis de Sputnik Componente 1, según dijo Vizzotti.

En Chile las bivalentes se aplican desde el 16 de enero pasado para prevención del COVID (REUTERS/Rodrigo Garrido)

En la región ya hay varios países que comenzaron a ofrecer a su población las vacunas bivalentes. En Chile, a partir del 16 de enero se encuentra disponible para todas las personas mayores de 50 años y grupos como los docentes y las personas con inmunocompromiso.

En Brasil se aplican desde diciembre en personas mayores de 14 años. Las bivalentes también se aplican en Perú y Panamá.

En Israel un estudio reveló que los dosis de bivalente redujeron drásticamente las hospitalizaciones entre pacientes de edad avanzada (REUTERS/Ammar Awad)

Días atrás se dieron a conocer los resultados de un estudio científico en Israel. Allí se aplicó el refuerzo con dosis bivalente o bivariante de Pfizer/BioNTech. Ese trabajo reveló que los dosis redujeron drásticamente las hospitalizaciones entre pacientes de edad avanzada. Es una de las primeras pruebas de la eficacia de las bivalentes en el mundo real.

El estudio fue realizado por investigadores de Clalit, la Universidad Ben-Gurion del Néguev y el Sapir College, aún no ha sido revisado por pares. El estudio se llevó a cabo desde finales de septiembre hasta mediados de diciembre y analizó a 622.701 personas mayores de 65 años que cumplían los requisitos para recibir el refuerzo bivalente. De ellas, 85.314, es decir, el 14%, la habían recibido.

Se descubrió una reducción del 81% en las hospitalizaciones entre las personas de 65 años o más que habían recibido el refuerzo frente a las que habían recibido previamente al menos dos vacunas COVID, pero no la vacuna bivalente, según informó la agencia Reuters.

