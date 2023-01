Cuáles son los riesgos y los efectos adversos de la polimedicación

Dr. Cormillot - EFECTOS ADVERSOS DE LA POLIMEDICACIÓN - #Informe

Cinco de cada 10 personas que tienen más de 70 años, están tomando más de cinco medicamentos. Y siete de cada 10 personas que tienen más de 60 o 70 años, están tomando más de ocho o 10 medicamentos.

Esos medicamentos pueden estar bien prescriptos o no, da lo mismo, porque lo que no se ha tenido en cuenta es la interacción entre esos medicamentos.

Algunos son de venta libre, otros son prescriptos, pero, en general, después de que pasan los años, las personas tenemos más de un médico. Y, si uno no le lleva la lista, el médico no sabe cuáles son los otros remedios que toma y le puede prescribir algo que esté perfecto pero que no interactúe bien con el otro.

Ahí pueden aparecer mareos, pueden aparecer desmayos, pueden aparecer problemas con la coagulación, pueden aparecer distintos tipos de problemas que son los resultados de lo que se llama polimedicación o polifarmacia.

Es importante que los profesionales de la salud a los que se acuda conozcan la medicación que ingiere una persona para que evalúen la interacción entre los fármacos / Christine Sandu, Unsplash, CC0 (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/)

Si usted cree que está haciendo todo bien con los remedios que toma, del mismo modo que ocurre en la vida, si cree que está todo bien, chequee de nuevo.

Además, le recuerdo que es importante prestar atención a qué hora se toman determinados medicamentos. Y esto se relaciona con la cronobiología y la cronofarmacología.

La cronobiología es aquella disciplina que estudia el funcionamiento del organismo y las variables fisiológicas que tiene el cuerpo a lo largo del día, a lo largo de la semana, a lo largo del mes, y a lo largo del año. Pero, cómo influyen los momentos en los ritmos biológicos.

A medida que transcurren los años, las personas consumen una mayor cantidad de medicamentos / ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍA SALUD JUNTA DE ANDALUCÍA

Hay una disciplina que es la cronofarmacología, la cual dice: “Mire, no es lo mismo la hora en que usted toma un medicamento que otra hora”. En algunos medicamentos puede ser que rija este precepto y en otros no. Por ejemplo, si mencionamos aquellos que lo van a proteger del colesterol, el hígado produce más colesterol del que se va a pegar en las arterias de noche. Entonces, conviene tomar las estatinas, en el caso que usted las esté tomando, en la noche.

En cambio, a los medicamentos para la presión arterial la mayoría de los cardiólogos se los van a dar de día. Pero, si le hicieron un estudio y ven que usted tiene el ritmo cambiado y por ahí le sube más a la noche, entonces le van a dar la medicación a la noche o la van a repartir durante el día. Pero no es lo mismo.

Hay una disciplina que es la cronofarmacología, la cual dice: “Mire, no es lo mismo la hora en que usted toma un medicamento que otra hora”. Las personas que tienen asma, suelen tener los ataques en la madrugada, entonces se les da la mediación a la tardecita, cosa que le siga haciendo efecto durante toda la noche.

Se estima que 7 de cada 10 personas de más de 60 o 70 años ingieren entre más de 8 o 10 medicamentos / ESPAÑA EUROPA MADRID SALUD CEDIDA / FUNDACIÓN ECO

En las personas que tienen dolores articulares, algún tipo de reumatismo, algún tipo de artrosis, algún tipo de artritis; se les da generalmente algunas horas antes de que empiece el dolor. Si el dolor es a la tardecita, se les puede dar a las 2 o 3 de la tarde, para no abusar. Porque son medicamentos que suelen traer problemas en el aparato digestivo si uno los consume muy frecuentemente.

Por supuesto, no le puedo explicar todas las relaciones que hay entre el reloj y los medicamentos. Pero de ahí la importancia de que usted lo charle con su médico y que, además, lea el prospecto de los medicamentos.

¿Se va a equivocar? Sí, se va a equivocar. A mí me ha pasado de tomar medicamentos en horarios que no eran los que más convenían. Errores cometemos todos. El asunto es no sobrepasar la cuota diaria.

A fin de cuentas, es importante saber cuándo, cómo y durante cuánto tiempo tomar los medicamentos y las interacciones que presenta con alimentos, bebidas y otros medicamentos que deben evitarse al tomar ese fármaco. Es conveniente, además, interiorizarse sobre las consecuencias en caso de no seguir al pie de la letra las indicaciones del médico.





*El doctor Alberto Cormillot es un reconocido médico argentino especialista en obesidad, educador para la salud, escritor y conferencista. Fundó y dirige la Clínica de Nutrición y Salud que lleva su nombre, Dieta Club, la Fundación ALCO (Anónimos Luchadores Contra la Obesidad) y el Instituto Argentino de Nutrición, desde donde asesora a industrias para la elaboración de productos dietéticos y saludables.

* Realización: Samuel Cejas / Edición: Facundo Madero / Producción: Dolores Ferrer Novotný

