¿Cuántos kilos es posible adelgazar?

El Dr Cormillot explica el beneficio para la salud de bajar de peso, pero advierte que no hay que intentar bajar más de lo que realmente podemos.

La pregunta es, ¿cuánto hay que adelgazar para sentirse mejor? Bueno, sentirse mejor puede tener, por un lado la parte sentirse mejor en la parte física o sentirse mejor en la parte estética. Yo le voy a hablar de la parte física.

Las frutas y verduras congeladas, ¿mantienen sus nutrientes? Existe un mito sobre estos alimentos y su conservación en el freezer. Sin embargo, las creencias están lejos de la realidad. Cuál es la mejor forma de consumirlas y qué tener en cuenta a la hora de comprarlas VER NOTA

La parte física, con un cinco por ciento que usted adelgace, estamos hablando de personas que tienen hasta 100 kilos, 110. Cinco por ciento son 5 kilos. Esa persona mejoró muchísimo. Si baja el 10 por ciento, una persona de 100 que baje a 90, ya el funcionamiento de su páncreas, de sus riñones, de su corazón, su presión, se está haciendo verdaderamente un festival de salud.

El gran problema es cuando la persona quiere bajar más de lo que realmente puede, porque ahí es cuando no puede sostener el esfuerzo y vuelve a engordar y a perder lo que había ganado. Y ahí es cuando aparece el desaliento. No hay nada peor que desalentarse en un esfuerzo que uno está haciendo.

"Ganarle" a la balanza es posible, solo es necesario establecer metas alcanzables y acciones que podamos mantener en el tiempo / (Getty Images)

La grasa del cuerpo, que tiene la forma que le da el lugar donde está ubicada, es una sustancia adiposa que se puede presentar de múltiples maneras: si está debajo de la piel es como si fuera una segunda capa de la piel. Si está alrededor del corazón para protegerlo, tiene esa forma.

Alerta obesidad: la ONU advirtió que las personas consumen cada vez más calorías en todo el mundo El organismo internacional publicó los últimos datos sobre la situación nutricional a nivel global. Cuáles son las regiones más comprometidas y por qué se habla de una epidemia de sobrepeso VER NOTA

Pero no es lo mismo para la salud que la grasa esté en las caderas o que esté alojada en el vientre. La que está en el vientre es siempre la más complicada y produce más riesgos de desarrollar otras enfermedades.

Cuando una persona dice: “Quiero bajar 2 kilos en una semana”, tiene que hacer un déficit de 15 mil calorías en esa semana, si no, todo el resto que se adelgazó, es líquido. Es muy difícil hacer un déficit de 15 mil calorías cuando una persona lo que consume ronda las 1.800, 2.000, o, a lo sumo, 2.500 calorías por día. Entonces, ¿cómo se logra un déficit de 15 mil calorías? La respuesta es sencilla: es virtualmente imposible.

Qué tipo de ejercicio es necesario hacer para tener una condición física óptima Solo necesitan tres cosas: las piernas, alguna botellita, como pesa o equivalente; y una silla. Todo lo que hay que saber según la palabra de un experto VER NOTA

Con un plan de alimentación equilibrado y con actividad física de moderada a fuerte, uno puede proponerse bajar medio kilo de grasa por semana, es una meta factible. O sea, con un plan de alimentación equilibrado y con actividad física de moderada a fuerte, uno puede proponerse bajar medio kilo de grasa por semana.

Las dietas restrictivas no logran mantenerse en el tiempo y aparece el efecto rebote / (Getty Images)

Pero usted debe saber que para quemar toda esa cantidad como si fuera manteca, porque es una cantidad de energía muy grande la que está almacenada, debe gastarla para eliminarla. Entonces, al proponerse metas inalcanzables muchos pacientes sienten que fracasan, pero el problema está en el principio, en querer alcanzar algo inalcanzable o casi imposible.

Cada gramo de grasa para “quemarse” necesita una disminución de siete calorías en lo que consume esa persona, la cual puede llegar a consumir 500 calorías menos por día o, como mucho,1000 durante un tiempo muy corto. Pero yo le aseguro que 15 mil en una semana, no lo va a lograr. Y esto produce la mayoría de los fracasos en los tratamientos para adelgazar: fijarse una meta irreal, que nunca podrá ser alcanzada.

Para llegar a una dieta ideal, la clave para adelgazar y mantenerse. Es realizar un plan de alimentación equilibrado, establecer un compromiso real con uno mismo y llevarlo a cabo con perseverancia. Si se desea lograr un descenso de peso razonable, de medio kilo por semana, no existen fórmulas fáciles para adelgazar, ni resultados mágicos.

Mi abuela tenía una frase que creo que ya no se dice más, pero posiblemente le va a dar una idea de lo que le estoy comentando. “No conviene dar el paso más largo de lo que le da la pollera”. Quiere decir, no trate de bajar más de lo que puede, porque posiblemente no le va a salir bien.





*El doctor Alberto Cormillot es un reconocido médico argentino especialista en obesidad, educador para la salud, escritor y conferencista. Fundó y dirige la Clínica de Nutrición y Salud que lleva su nombre, Dieta Club, la Fundación ALCO (Anónimos Luchadores Contra la Obesidad) y el Instituto Argentino de Nutrición, desde donde asesora a industrias para la elaboración de productos dietéticos y saludables.

* Realización: Samuel Cejas / Edición: Pedro Kablan / Producción: Dolores Ferrer Novotný

Seguir leyendo: