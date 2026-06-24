Salud

Celulitis, linfedema y lipedema: cómo identificarlas y cuándo consultar con un especialista

Hasta 4 de cada 10 mujeres pueden confundir alguna de estas patologías con un problema puramente estético, aunque dos de ellas requieren atención médica para evitar progresión, dolor y pérdida de movilidad

Guardar
Google icon
Ilustraciones de tres piernas femeninas mostrando piel con celulitis, anatomía muscular y ósea, y distribución de grasa y músculos.
La celulitis afecta a entre 80% y 98% de las mujeres, pero hasta 40% puede tener linfedema o lipedema y confundir esas patologías con la piel de naranja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre 80% y 98% de la población femenina presenta algún grado de celulitis a lo largo de su vida, pero cerca de 40% de las mujeres puede padecer linfedema o lipedema y confundir esas patologías con la llamada “piel de naranja”, de acuerdo con un artículo de profesionales de la Universidad San Jorge publicado en The Conversation. La diferencia es relevante, dado que la celulitis es una alteración estética, mientras que las otras dos condiciones requieren identificación y tratamiento para evitar progresión, dolor o limitaciones en la movilidad.

La celulitis, también llamada lipodistrofia ginecoide, aparece a partir de la menstruación y se origina por cambios en la estructura del tejido graso. Intervienen factores hormonales, vasculares, metabólicos y mecánicos, aunque la causa principal suele ser el aumento de los estrógenos, que modifica la organización del tejido adiposo y agranda los nódulos grasos.

PUBLICIDAD

Ese aumento de los adipocitos ralentiza la microcirculación porque comprime pequeños vasos sanguíneos. Como resultado, se acumula más líquido en las zonas afectadas y áreas con más grasa, como caderas o abdomen, pueden sentirse más frías al tacto.

Qué es la celulitis y por qué aparece en la piel

El aspecto irregular característico se produce por la disposición del tejido bajo la piel. Unas bandas fibrosas llamadas septos conectan la piel superficial con estructuras más profundas: en las mujeres están orientadas de forma vertical y en los hombres, de manera oblicua o cruzada.

PUBLICIDAD

Infografía sobre celulitis, linfedema y lipedema. Muestra tres ilustraciones de piernas femeninas, descripciones, el 40% de incidencia y un estetoscopio
Esta infografía detalla las diferencias entre celulitis, linfedema y lipedema, afecciones que pueden afectar al 40% de las mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando los adipocitos aumentan de tamaño y esos tabiques se vuelven más rígidos o pierden elasticidad con el tiempo, tiran de la piel hacia abajo mientras la grasa empuja hacia arriba. Esa combinación genera los hoyuelos visibles de la celulitis; en los hombres, la distinta orientación de los septos distribuye mejor la tracción y mantiene una superficie más uniforme.

El estrés, el sedentarismo, el tabaco y los anticonceptivos pueden agravar su gravedad. Aun así, los profesionales remarcaron que no provoca hinchazón progresiva de las piernas, no afecta al sistema linfático y no genera complicaciones clínicas relevantes más allá del impacto estético o emocional.

El linfedema, en cambio, es una enfermedad crónica del sistema linfático. Se caracteriza por la acumulación de líquido, por lo general en las piernas, debido a un fallo en el drenaje corporal, y puede afectar tanto la movilidad como la calidad de vida.

Los casos menos frecuentes son los de linfedema primario, originados por alteraciones en el desarrollo del sistema linfático. Lo habitual es el linfedema secundario, que aparece tras otros procesos, como la extirpación de ganglios linfáticos en cirugías oncológicas, por ejemplo, en pacientes con cáncer de mama, o después de radioterapia; también pueden desencadenarlo la obesidad y algunas infecciones.

Primer plano de una mujer de pie en ropa interior gris, tocándose el muslo donde la piel muestra celulitis claramente visible
El aspecto de la celulitis se produce cuando los adipocitos aumentan de tamaño y los septos fibrosos tiran de la piel mientras la grasa empuja hacia arriba (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo reconocer el linfedema y el lipedema

El linfedema suele producir pesadez, tirantez y a veces dolor. También es frecuente el aumento del volumen de la extremidad, visible al final del día, y la marca profunda que dejan medias u otras prendas sobre la piel por la acumulación de líquido.

De acuerdo con los protocolos de Cleveland Clinic, hay señales que lo distinguen de la celulitis: la piel afectada se vuelve tensa y cuesta tomar un pliegue, algo que se conoce como signo de Stemmer. La celulitis rara vez causa dolor o pesadez, no genera edema y suele afectar ambas piernas, mientras que el linfedema con frecuencia aparece solo en una extremidad.

El lipedema afecta casi exclusivamente a mujeres y puede confundirse con “celulitis fuerte”, piernas anchas o retención de líquidos. Se trata de un trastorno del tejido graso que hace que las piernas, y a veces también los brazos, acumulen grasa de forma simétrica, dolorosa y desproporcionada, incluso en personas con vida activa y alimentación cuidada.

Su causa exacta no se conoce por completo, aunque intervienen factores hormonales, genéticos e inflamatorios. Suele aparecer o empeorar en etapas de cambios hormonales como la pubertad, el embarazo o la menopausia.

Las mujeres con lipedema describen dolor en las piernas al tocarlas, moretones que aparecen sin causa aparente y persistencia del aumento de volumen en las piernas aunque el resto del cuerpo adelgace. Esos rasgos lo separan de la celulitis, que no duele, no produce hematomas y no engrosa las piernas de forma llamativa.

Frente al linfedema, el lipedema también tiene un perfil distinto. El primero suele afectar una sola pierna, progresa con los años y vuelve la piel tensa y dura.

El linfedema es la hinchazón en un brazo o una pierna. En circunstancias excepcionales, afecta a los dos brazos o las dos piernas. También puede afectar a la pared torácica y el abdomen.
El linfedema es una enfermedad crónica del sistema linfático que provoca acumulación de líquido, pesadez, tirantez y aumento del volumen, por lo general en las piernas (Mayo Clinic)

Cómo trata la fisioterapia el linfedema y el lipedema

De acuerdo con los autores, la fisioterapia ocupa un lugar central en el tratamiento del linfedema y el lipedema porque actúa sobre el tejido, la circulación y el movimiento. En el linfedema se utiliza la terapia descongestiva compleja, que reúne drenaje linfático manual, vendajes multicapa, prendas de compresión, ejercicios específicos y cuidados de la piel.

Ese abordaje reduce el volumen del edema, mejora la función de los vasos linfáticos y disminuye la fibrosis del tejido. El drenaje manual estimula las zonas sanas del sistema linfático para compensar el trabajo de las áreas dañadas, y los ejercicios suaves favorecen la acción de la bomba muscular, el mecanismo natural del retorno linfático.

En el lipedema, el objetivo cambia: se busca disminuir el dolor, mejorar la movilidad, reducir la pesadez y frenar la progresión del edema secundario que puede surgir en fases avanzadas. Como esta afección altera la grasa, el agua extracelular y los vasos sanguíneos pequeños, el drenaje linfático, la compresión adaptada y el ejercicio de baja carga ayudan a controlar los síntomas.

Los profesionales también enseñan estrategias de autocuidado, entre ellas ejercicios diarios, pautas de movimiento y recomendaciones para reducir la inflamación.

Temas Relacionados

CelulitisLepidemaLinfedemaSistema LinfáticoObesidadInflamaciónCáncer de mamaFisioterapiaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ni ciclos ni programas diferenciados: la ciencia reveló qué necesitan realmente las mujeres para ganar músculo

La evidencia más reciente desmonta décadas de recomendaciones basadas en diferencias hormonales y devuelve el foco a los pilares que sí mueven la aguja en cualquier programa de fuerza

Ni ciclos ni programas diferenciados: la ciencia reveló qué necesitan realmente las mujeres para ganar músculo

Por qué los abdominales no deberían ser lo primero en una rutina de ejercicios, según un experto

Agotar esos músculos antes de tiempo afecta una función que la mayoría desconoce y que determina la protección que tendrá la columna durante el resto del entrenamiento

Por qué los abdominales no deberían ser lo primero en una rutina de ejercicios, según un experto

Keto vs. Paleo: la evidencia detrás de las dietas más populares para bajar de peso

Investigaciones recientes comparan los efectos de ambos planes alimenticios en la reducción de grasa corporal, el control metabólico y la facilidad de seguimiento, y revelan ventajas y limitaciones de cada alternativa según diferentes perfiles

Keto vs. Paleo: la evidencia detrás de las dietas más populares para bajar de peso

Cómo una innovadora técnica ambulatoria ayuda a pacientes a superar el dolor crónico de rodilla

El procedimiento desarrollado en la Universidad de Colorado denominado EAG consiste en reducir el flujo sanguíneo a las zonas inflamadas de la rodilla, lo que disminuye la hinchazón y el dolor

Cómo una innovadora técnica ambulatoria ayuda a pacientes a superar el dolor crónico de rodilla

5 hábitos saludables para prevenir el dolor de garganta

Se trata de un síntoma frecuente que puede evitarse siguiendo recomendaciones avaladas por especialistas y organismos internacionales de salud

5 hábitos saludables para prevenir el dolor de garganta

DEPORTES

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 24 de junio, partidos, clasificados y definiciones de grupos

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 24 de junio, partidos, clasificados y definiciones de grupos

Escocia-Brasil, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Marruecos-Haití, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

“Cristiano Ronaldo tiene una mentalidad obsesiva, vive para superar sus propios récords”: así definió Kaká al portugués

Noel Gallagher respaldó que “Wonderwall” sea el himno de Inglaterra en el Mundial 2026

TELESHOW

Vicky Xipolitakis en “Lo de Pampita”: “Yo sabía que iba a ser famosa”

Vicky Xipolitakis en “Lo de Pampita”: “Yo sabía que iba a ser famosa”

Fabián Cubero reveló el vínculo que lo une a Lionel Scaloni y recordó su llanto en el Mundial de 2022: “Me sigue emocionando”

El festejo de Sofía Jujuy en el Mundial que generó una ola de críticas: “Gracias por hacerme hincha de Argentina”

El motivo del escándalo de Icardi y la China Suárez con una mujer en un boliche: “Mauro se le tiró para robarle un pico”

El Turco García ingresó a Gran Hermano y se reencontró con Mariela Prieto: “Si no fuese por vos, yo estaría muerto”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones y misiles sobre el este de Ucrania: al menos un muerto

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones y misiles sobre el este de Ucrania: al menos un muerto

Qatar afirmó que la comunicación directa entre Irán y Estados Unidos es esencial para evitar incidentes en el estrecho de Ormuz

El legado de Barack Obama

Corea del Sur informó la deserción de un militar norcoreano que atravesó la Zona Desmilitarizada

La OEA reconoció la necesidad de restaurar la democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela e instó a la liberación de los presos políticos