“Gripe de camello” en el Mundial Qatar 2022: ante un aumento de casos de MERS, qué dice la ciencia

Expertos en salud de todo el mundo hicieron un llamado de atención en medio del Mundial Qatar 2022. Según advirtieron, la gente que regresa de la Copa del Mundo de la FIFA podría estar en riesgo por la ‘gripe del camello’, una infección respiratoria causada por el virus del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS).

El sitio web del Ministerio de Salud de Australia publicó un aviso donde dicen que los fanáticos que regresan de Qatar deben estar al tanto del MERS y pide a las personas que reduzcan el riesgo de contraer la infección “observando buenas prácticas de higiene, evitando el contacto cercano con camellos y evitando consumir carne cruda o leche sin pasteurizar”.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) también ha pedido a los médicos que busquen personas que sufran fiebre y dificultades respiratorias.

Así se ven las partículas del virus del Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS) sobre la superficie de una célula infectada / SALUD / NIAID-FREDERICK

“El riesgo de infección para los residentes del Reino Unido es muy bajo, pero puede ser mayor en aquellos con exposición a factores de riesgo específicos dentro de la región, como los camellos”, dijo UKHSA, según Metro.

Los avisos surgen a raíz de un aumento en el número de casos de MERS en todo el mundo. Según datos de UKHSA, 2600 casos de MERS-CoV confirmados por laboratorio y 935 muertes asociadas se informaron a nivel mundial ante la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde abril de 2012 hasta octubre de 2022.

Identificado por primera vez en Arabia Saudita en 2012, el MERS es una enfermedad respiratoria causada por un coronavirus. Se considera más peligroso que el COVID.

“El MERS es producido por un coronavirus, hubo muchos casos en 2013 y después medio se controló, no molestó más, pero sigue. Sí, se originan en los camellos. Creo que no es para asustarse, siempre los infectólogos estamos al tanto cuando hay un paciente que viaja, es lógico, uno toma en cuenta las infecciones del lugar, la famosa medicina del viajero. Pero no creo que sea un tema que deba generar preocupación”, expresó a Infobae el infectólogo Lautaro de Vedia.

Todo lo que hay que saber sobre el MERS-COV

A diferencia del COVID, que aún se desconoce quién fue el huésped que permitió el salto zoonótico (de animales a humanos), en el MERS pudo identificarse a los camellos / (Tara Todras-Whitehill/The New York Times)

Es un virus zoonótico, lo que significa que se transmite entre animales y personas, según el sitio web de la OMS. Dijo, además, que el virus ha sido identificado y vinculado a infecciones humanas en dromedarios en el Medio Oriente, África y el sur de Asia.

La OMS dijo, incluso, que la transmisión de persona a persona es posible y ha ocurrido predominantemente entre contactos cercanos y en entornos de atención médica. “Fuera del entorno de atención médica, ha habido una transmisión limitada de persona a persona”, agregó el organismo sanitario mundial.

Los alimentos y productos derivados de los camellos, como la leche o las carnes, pueden consumirse luego de ser pasteurizados o cocidos / Archivo

Entre los síntomas de la “gripe del camello” o MERS-Cov se encuentran dificultades para respirar, vómito, diarrea, tos y fiebre. Siendo que la enfermedad se puede adquirir por contacto cercano con camellos.

Hoy no existe un tratamiento específico para la gripe del camello, ni una vacuna. La OMS tiene registro de la enfermedad en 27 países: Qatar, República de Corea, República Islámica de Irán, Reino Unido, Tailandia, Túnez, Turquía, Yemen, Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Austria, Bahréin, China, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Kuwait, Líbano, Malasia, Omán, Países Bajos, Grecia, Italia y Jordania.

“Como precaución general, toda persona que visite granjas, mercados, establos u otros lugares donde haya dromedarios y otros animales debe adoptar medidas de higiene generales, como lavarse las manos con frecuencia, antes y después de tocar a los animales, y evitar el contacto con animales enfermos”, recomiendan desde la OMS.

“El consumo de productos de origen animal crudos o poco cocinados, incluidas la leche y la carne, conlleva un alto riesgo de infección por diversos patógenos que pueden causar enfermedades en el ser humano. Los productos de origen animal que se procesan adecuadamente mediante cocción o pasteurización son seguros para el consumo, pero también deben manipularse con cuidado para evitar una contaminación cruzada con alimentos crudos. La carne y la leche de camello son productos nutritivos que pueden seguir consumiéndose después de la pasteurización, la cocción u otros tratamientos térmicos”, indicaron.

