Golpe de calor: cuáles son los síntomas y 9 consejos para prevenirlo

Tomar mucha agua y recordar que la hidratación en los bebés y las personas mayores se vuelve imprescindible, muchas personas mayores dejan de beber y solo lo hacen ante la insistencia de un tercero (Getty)

El calentamiento global genera que los fenómenos meteorológicos extremos sean cada vez más frecuentes y tengan mayor impacto, independientemente de la ubicación geográfica. Para confirmarlo, basta mirar los registros durante el último verano en el hemisferio norte: Tokio pasó nueve días consecutivos por encima de los 35ºC, su ola de calor más severa desde que comenzaron los recuentos oficiales en la década de 1870. A mediados de julio, el Reino Unido batió récords cuando las temperaturas superaron los 40ºC por primera vez desde que comenzaron las mediciones.

Ola de calor: hubo 20 provincias con temperaturas mayores a 30° y ciudades que superaron los 40° Hay regiones del país que se mantienen en alerta amarilla. Según un reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) algunas localidades alcanzaron las mediciones más altas para un mes de noviembre VER NOTA

Esta semana, la Argentina atravesará jornadas de calor agobiante y el Servicio Meteorológico Nacional mantiene bajo alerta por altas temperaturas a la Ciudad de Buenos Aires y localidades de 13 provincias, especialmente en las zonas centro y oeste, donde las máximas pueden alcanzar los 40 grados. Uno de los problemas de salud más habituales durante los días de temperaturas extremas es el golpe de calor.

“El golpe de calor es un trastorno por el cual se acumula calor en el cuerpo y, por distintas razones, el organismo es incapaz de eliminarlo”, describió en Infobae la doctora Stella Maris Cuevas (MN 81701), otorrinolaringóloga y alergista. El golpe de calor requiere tratamiento de urgencia ya que si no se trata, puede dañar rápidamente funciones del cerebro, el corazón, los riñones y los músculos.

Evitar estar mucho tiempo en lugares cerrados muy calurosos Getty)

El diagnóstico se define por elevada temperatura corporal (típicamente, pero no siempre, superior a los 40° C) y disfunción orgánica múltiple que, si no se tratan de manera rápida y adecuada, puede ser fatal.

La especialista precisó los síntomas más frecuentes que dan cuenta de un posible golpe de calor:

- Hipertermia (aumento de la temperatura corporal)

- Alteración de la conciencia

- Antecedente de permanecer en un lugar no acondicionado

- Presencia de letargo, astenia, cansancio y/o falta de apetito

- Mareos, zumbidos, náuseas y vómitos

El golpe de calor puede dañar órganos vitales y se debe evitar llegar a ese momento.

El último verano boreal marcó récords de temperatura, en Reino Unido se el termómetro marcó por primera vez 40,2 °C (iStock)

La doctora Cuevas explicó que para prevenir el golpe de calor es necesario tener presente los siguientes consejos:

1 - Vestirse con ropa clara y ligera

2 - Usar de sombreros y gorras, incluso estando en la sombra

3 - Evitar salir en las horas de mayor intensidad de los rayos solares (entre las 10 y 17 horas)

4 - Beber la cantidad suficiente de agua

5 - Evitar la actividad física al aire libre entre las 10 y las 17, aproximadamente

Durante los días de calor extremo mantener una alimentación liviana, evitar comidas de lenta digestión y pesadas. Por eso, se aconseja el consumo de frutas y verduras (Getty Images)

6 - Si no es posible evitar la actividad laboral extenuante bajo el sol intenso, se recomienda tomar períodos de descanso y rehidratarse continuamente

7 - Evitar estar mucho tiempo en lugares cerrados muy calurosos

8 - Recordar que la hidratación en los bebés y las personas mayores se vuelve imprescindible, muchas personas mayores dejan de beber y solo lo hacen ante la insistencia de un tercero

9- Se trata de una urgencia médica: lo más importante es normalizar la temperatura corporal y llevarla entre 36,5 y 38 °C, aproximadamente, en pocos minutos.





El golpe de calor requiere tratamiento de urgencia ya que si no se trata, puede dañar rápidamente funciones del cerebro, el corazón, los riñones y los músculos (Getty)

La hidratación es indispensable, en algunas oportunidades se recomienda agregar bebidas con sales y enfriar el cuerpo. Lo importante es tener en cuenta que siempre se debe concurrir a un centro médico para recibir atención adecuada.

Los bebés que se alimentan exclusivamente a pecho no necesitan tomar agua, pero hay que amamantarlos con mayor frecuencia. No hay que exponerlos al sol directo hasta los seis meses. Es necesario mojarles la piel y consultar ante cualquier reacción, diarrea o vómitos.

Además, es indispensable reforzar la hidratación al hacer actividad física: si se entrena durante los días de mucho calor es esencial mantenerse hidratado antes, durante y después del ejercicio. Otro consejo es mantener una alimentación liviana, evitar comidas de lenta digestión y pesadas. Por eso, se aconseja el consumo de frutas y verduras.

Seguir leyendo: