La recuperación de los niños y adolescentes con cáncer también depende de su salud mental

Aunque haya momentos de tristeza o angustia, en general la adaptación es adecuada y satisfactoria”, explicó Carina Miranda, psicóloga del Garrahan (Hospital Garrahan)

Aunque muchas veces los niños ingresan al Hospital Juan Garrahan sin necesidad de asistencia psicológica, los tratamientos e intervenciones que deben asumir vuelven clave la actuación del personal especializado para su contención y acompañamiento. Es el caso de los pacientes oncológicos, por ejemplo, ya que implican, en muchos casos, amputaciones o extensas estadías en el centro de salud, alejados de su vida habitual, con lo cual el Servicio de Salud Mental cumple un rol fundamental en la recuperación y la mejora de la calidad de vida de los pacientes.

La psicoprofilaxis quirúrgica es un conjunto de técnicas aplicadas por profesionales de la salud mental, en este caso niños, niñas y adolescentes, con cáncer cuando deben afrontar una amputación o cirugía no conservadora como parte del tratamiento.

En el Día Mundial de la Salud Mental, que se celebró este lunes, el Garrahan destacó el trabajo de los profesionales de esa área para contener y acompañar psicológicamente a estos pacientes en su proceso de recuperación.

“En los relevamientos posteriores notamos que la mayoría de las chicas y chicos expresan que la cirugía los alivió”, dijo la profesional (Getty Images)

“Esta tarea representa muy bien cuál es la función de un servicio de salud mental en un hospital pediátrico de alta complejidad. Tenemos la misión de cuidar la calidad de vida de pacientes con enfermedades médicas y las cirugías no conservadoras son hechos de carácter potencialmente traumático”, destacó Débora Farberman, a cargo del servicio de Salud Mental del Hospital Garrahan.

La cirugía de resección tumoral no conservadora es el procedimiento que más beneficio le reporta a pacientes con tumores sólidos —que aparecen en órganos sólidos, no en el sistema nervioso central— en las extremidades superiores o inferiores. Se denomina no conservadora ya que incluye la pérdida de esa parte del cuerpo porque no hay manera de solucionar o controlar la enfermedad sin abarcar la pierna o el brazo. En el Hospital se realizan aproximadamente diez procedimientos de ese tipo por año.

“En muchos casos los tumores eran muy grandes y, por el dolor, las y los pacientes antes de operarse no podían disfrutar de actividades sencillas como jugar, hacer deporte o caminar. Por eso, y aunque haya momentos de tristeza o angustia, en general la adaptación es adecuada y satisfactoria”, explicó Carina Miranda, psicóloga del Garrahan y responsable del equipo que desarrolla el abordaje.

“Mayormente, el efecto traumático psicológico se da cuando el paciente se enfrenta a algo para lo que no estaba preparado”, sostuvo la profesional

“En los relevamientos posteriores notamos que la mayoría de las chicas y chicos expresan que la cirugía los alivió”, dijo la profesional. Para alcanzar esa elaboración por parte de los pacientes, está el equipo de salud que, junto a las áreas de Hematología y Oncología y Ortopedia y Traumatología y otros sectores, realizan el abordaje integral de la enfermedad.

El trabajo que lleva adelante el servicio de Salud Mental, en el marco del comité de Tumores Sólidos del Hospital, consiste en ayudar a procesar la información, saber qué comprendieron, responder preguntas y evacuar dudas mediante la utilización de un lenguaje sencillo para explicar los detalles de un procedimiento que resulta necesario para evitar que el tumor siga creciendo y se disemine hacia otras partes del cuerpo, explicaron los especialistas del Garrahan.

En algunas edades el juego es un gran aliado. Si las niñas o niños son más grandes, se planifica en conjunto con la familia las mejores estrategias para hablar con los pacientes. Los adolescentes tienen mayor protagonismo en el proceso y el profesional de la salud mental tiene en cuenta su posición frente a la indicación médica y los ayuda en la toma de decisiones teniendo en cuenta sus temores y emociones. En todos los casos, las familias cumplen un rol esencial para transmitirles la confianza necesaria.

La psicoprofilaxis quirúrgica es un conjunto de técnicas aplicadas por profesionales de la salud mental, en este caso niños, niñas y adolescentes (Hospital Garrahan)

“La mayoría de los pacientes conocen todas las vivencias de la enfermedad y cuentan con trayectoria en el Hospital. Son conscientes que requieren determinados tratamientos y que, como parte del proceso, hay un momento en que la cirugía es necesaria”, explicó Miranda, y agregó: “Saben que sin eso pueden empeorar y, además, el procedimiento tiene una connotación muy importante porque simbólicamente representa sacar la enfermedad”.

La anticipación es un elemento importante a la hora de abordar la decisión. Al explicar en detalle cómo van a ser cada uno de los pasos del antes, durante y después de la cirugía, la psiquis se prepara de otra manera. “Mayormente, el efecto traumático psicológico se da cuando el paciente se enfrenta a algo para lo que no estaba preparado”, sostuvo la profesional.

SEGUIR LEYENDO