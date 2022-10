Los estigmas son agravantes severos de los problemas de salud mental, alertaron la OMS y The Lancet

Más de 50 especialistas de todo el mundo participaron de la comisión de The Lancet para poner fin al estigma y la discriminación en la salud mental (Getty)

Loco, insano, desquiciado, freaky, desequilibrado y, entonces, peligroso. Todos estos términos son parte de los estigmas y concepciones despectivas que padecen quienes tienen un problema o trastorno mental. Durante el Foro de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que se desarrolló hoy en Ginebra, Suiza, una cumbre de expertos internacionales advirtieron que la estigmatización y la discriminación empeoran el cuadro clínicos de los pacientes y, en algunas ocasiones, más aún que el trastorno mental en sí.

Con el objetivo de poner fin a los estereotipos negativos que sufren estos pacientes en sus familias o comunidad y que les ponen barreras visibles e invisibles para desarrollarse y alcanzar el bienestar, la prestigiosa revista científica The Lancet conformó una comisión internacional para investigar la problemática. Los resultados de la investigación, de la que participó la ONG argentina Proyecto Suma, fueron divulgados esta mañana en la reunión de la OMS. Infobae estuvo presente durante la exposición del informe de manera virtual y escuchó a los principales referentes de salud mental a nivel global.

Los expertos de la comisión de The Lancet concluyeron que la estigmatización y la discriminación hacia las personas con problemas de salud mental son generalizadas en todas las sociedades y culturas. Los estereotipos despectivos pueden tener un enorme impacto negativo en el bienestar y la vida cotidiana de las personas con trastornos psíquicos, con frecuencia empeorando su condición y retrasando o impidiendo que obtengan ayuda.

El informe de The Lancet incluyó los testimonios de personas con experiencia vivida de condiciones de salud mental (PWLE, por sus siglas en inglés) / (Getty)

En colaboración con más de 50 especialistas en todo el mundo, la comisión fue dirigida por Graham Thornicroft, profesor de Psiquiatría en el King´s College de Londres, Reino Unido, y Charlene Sunkel, directora ejecutiva y fundadora de la ONG Global Mental Health Peer Network, quien además, es paciente con esquizofrenia.

En todo el mundo, el gasto público en salud mental es, en promedio, un escaso 2% del presupuesto total de salud, subrayó The Lancet. Además, los expertos apuntaron que las personas con trastornos mentales graves tienden a morir prematuramente (entre 10 y 20 años en promedio en comparación con la población general) a causa de enfermedades físicas prevenibles.

La comisión incluyó una revisión integral de las intervenciones médicas y sociales eficaces para reducir el estigma y la discriminación, y encontró que el contacto social con las personas que han vivido la experiencia de tener un trastorno mental es la forma más eficaz de erradicar los estereotipos negativos de estos pacientes.

Durante la presentación desde Ginebra, la argentina Devora Kestel, directora del departamento de Salud Mental de la OMS, destacó que “la estigmatizacion y la discriminacion actúan como barreras y exacerban la exclusión de las personas que viven con condiciones de salud mental”.

Para los expertos las personas experiencia vivida de condiciones de salud mental son los agentes de cambio clave para la reducción del estigma, ya que el contacto social es una herramienta clave para reducir la discriminación (Getty)

Sunkel, una de las directoras del informe y quien tiene esquizofrenia, puntualizó que esta investigación se distinguió por incluir la mirada de las personas que han tenido un problema de salud mental, para darle un enfoque basado en las personas y su experiencia frente a cada una de las patologías, desde depresión, estrés, esquizofrenia u otras.

Muchas veces, la terminología para referirse a personas con trastornos psíquicos terminan creando estereotipos y formas de trato despectivo. El informe planteó que el lenguaje es un poderoso vehículo que da forma a actitudes, emociones y percepciones: “Las palabras son muy importantes porque pueden reflejar y reforzar actitudes y percepciones negativas, y causan un daño enorme en las personas que sufren problemas de salud mental”, señaló Sunkel y aconsejó utilizar términso amables y no descriminatorios.

Por su parte, desde la sede de la OMS, Thornicroft, profesor de Psiquiatría en el King´s College Londres, apuntó que luego de identificar 216 revisiones sistemáticas de intervenciones anti-estigma, la comisión concluyó que “el mensaje central es simple y sencillo: el contacto social es la manera más efectiva para reducir el estigma y la discriminación, esto significa encontrar maneras para que las personas que han tenido problemas de salud mental y las que no pueden reunirse y socializar”.

El informe que cuenta con 40 páginas y un anexo de otras 100 páginas, detalló las experiencias personales de quienes han sufrido trastornos mentales, para que la población general y los profesionales de la salud puedan contemplar un enfoque desde el paciente.

La salud mental ncluye el bienestar emocional, psicológico y social. Afecta desde cómo pensamos, sentimos y actuamos, hasta cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones (Getty)

Los especialistas de la comisión formularon seis objetivos, que abarcan ocho recomendaciones concretas para el abordaje de la salud mental para las organizaciones internacionales:

- A las agencias de las Naciones Unidas (ONU), lideradas por la OMS, que trabajen junto con las autoridades de los estados miembro para implementar una guía de herramientas fundamentales y lineamientos de políticas públicas que reduzcan la estigmatización y la discriminación hacia las personas con problemas de salud mental

- Implementar políticas gubernamentales y establecer leyes que respalden el fin del estigma y la discriminación

- Eliminar el estigma y la discriminación en los lugares de trabajo contra las personas con problemas de salud mental

- Implementar capacitaciones para todos los profesionales de la salud y asistencia social que inclyuyan contenidos sobre las necesidades y derechos de los pacientes y que deben ser impartidas conjuntamente por personas que hay vivido problemas de salud mental

- Eliminar el contenido estigmatizante de los medios de comunicación y redes sociales

- Apoyar a las personas con experiencias vividas de trastornos de salud mental

18/08/2015 Pensando, triste, depresión ESPAÑA EUROPA MADRID SALUD FLICKR/JULIEN HALER

El director de la comisión de investigación enfatizó que la salud mental es parte integral e inherente al ser humano, y es tan importante como la salud física, aunque muchas veces se relativiza su envergadura en el bienestar individual y social.

Durante la presentación del informe, también expusieron los expertos que participaron de la comisión de investigación de The Lancet: Dan Chisholmel, director del programa de Salud Mental para la región europea de la OMS, el psicólogo argentino Martín Agrest, coordinador del Área de Investigación de Proyecto Suma, Nasser Loza, presidente de la Federación Mundial para la Salud Mental (WFMH, por sus siglas en inglés), Afzal Javed, presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría (WPA, por sus siglas en inglés) y Joshua Duncan, coordinador del programa de la Coalición de Salud Mental de Sierra Leona.

“El informe será una pieza de enorme valor al basarse en las experiencias, necesidades y capacidades de las personas directamente afectadas por el trato dado por la comunidad a quienes luchan con su padecimiento mental”, señaló Agrest. El especialista argentino destacó la importancia de atender el problema de la estigmatización, para evitar el rechazo y el temor social a estos pacientes.

Asimismo, el coordinador de investigación de Proyecto Suma indicó que “los profesionales de la salud mental de la región prácticas también contribuimos a esa dinámica con prácticas poco centradas en las personas, paternalismos diversos y pesimismos infundados que privan a las personas de oportunidades de recuperación. Justamente desde Proyecto Suma en Argentina venimos desde hace años trabajando en favor de estas oportunidades”.

En todo el mundo, el gasto público en salud mental es, en promedio, un escaso 2% del presupuesto total de salud (Getty)

“Se trata de un esfuerzo conjunto y plural de miradas compartidas y, también, complementarias. Deja bien claro su cuestionamiento al tutelaje profesional y hace su aporte al respeto por las personas que pelean por el fin del estigma social que las envuelve. El informe puede ser una fuente de información para los profesionales para volvernos más humanos”, concluyó el psicólogo argentino.

Proyecto Suma es una asociación civil sin fines de lucro que lleva a cabo tareas asitenciales, de intervención comunitaria, de docencia y de investigación, con el objetivo de lograr la recuperación y la inclusión social y laboral de personas con padecimientos mentales severos. Proyecto Suma participó de la comisión de The Lancet que llevó adelante la investigación.

Por su parte, Richard Horton, el editor jefe de The Lancet, indicó que “la salud mental no consiste sólo en una serie de perturbaciones mentales. No tenemos una vision binaria, en cuanto a que tenemos un problema o no lo tenemos. También quiero destacar la importancia de los determinantes sociales y ambientales - que muy a menudo no son tenidos en cuenta -, la salud mental es un derecho humano fundamental, por eso es tan importante”.

Para finalizar, el responsable de la revista científica se refirió a la situación extraordinaria de la pandemia, y el aumento de los trastornos de salud mental, en especial “en mujeres y jóvenes”. Por eso, Horton dijo que las recomendaciones de esta comisión no podrían ser más urgentes, muchas personas se ven marginadas, excluidas y, en algunos países, viven humillaciones profundas y son encarceladas”.

