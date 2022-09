Tucumán: informaron la tercera muerte por neumonía bilateral de origen desconocido

Con el paciente fallecido hoy eran tres las víctimas mortales (Getty)

El Ministerio de Salud Pública de Tucumán informó esta mañana que murió otra persona a causa de una neumonía bilateral de origen desconocido. De esta forma, ya son tres los fallecidos por el mismo motivo de un total de 6 personas confirmadas con la enfermedad, todas relacionadas con una clínica privada de la ciudad de San Miguel de Tucumán. El titular de esa cartera, Luis Medina Ruiz, dijo, además, que otras 3 personas del mismo centro de salud presentaron síntomas y se analiza si también están afectadas por el brote.

Los primeros casos confirmados corresponden a “cinco trabajadores de la salud y una paciente del servicio de terapia intensiva de un sanatorio privado de San Miguel de Tucumán”, había informado por su parte el Ministerio de Salud de la Nación. “Los seis casos presentaron neumonía bilateral” entre los días 18 y 22 de agosto.

El primer fallecido fue un médico de 68 años y a este le siguió ayer por la tarde un enfermero de 45 años. Esta mañana un vocero de la cartera de Salud provincial informó a Infobae del tercer fallecido y poco después, el ministro provincial del área, Luis Medina Ruiz, precisó en conferencia de prensa, que “murió la paciente de 70 años, que estaba internada en el sanatorio privado” Luz Médica, donde se detectó el brote. La mujer había sido ingresada a esa clínica por otro problema de salud el 20 de agosto último.

Respecto de los nuevos casos destacó: “Hemos identificado 3 personas más del sanatorio que alrededor del 23 de agosto han comenzado con síntomas”, afirmó. “Una de ellas tiene 40 años y está internada. Es oficial de farmacia y tiene cuadro febril con neumonía bilateral. Otra persona es una enfermera de 44 años, que está en su domicilio. Hay un enfermero de 30 años y comorbilidades. Este paciente fue internado hoy”, agregó.

Las autoridades sanitarias vincularon el brote con el sanatorio privado Luz Médica de la capital tucumana

“Luego haremos un análisis profundo, pero la relación con el sanatorio, la neumonía bilateral y el origen desconocido son los criterios para identificar a los pacientes dentro del brote”, según Medina Ruiz.

Al resumir el cuadro de situación el ministro señaló: “Agregamos, entonces, 3 pacientes a los 6 pacientes que ya se habían notificado. Los tres nuevos casos son casos sospechosos”, remarcó. El ministro admitió cierto desconcierto por el momento, ya que “hasta ahora no hemos encontrado nada que permita saber cuál fue la causa del brote”, dijo. Por lo tanto, “al tratarse de una enfermedad que no sabemos en qué consiste, no sabemos bien la evolución”, señaló.

“La mayoría de los pacientes empezó con vómitos, fiebre alta, diarrea, y dolor del cuerpo, con la evolución que en algunos pacientes fue más compleja. Dos de los 6 pacientes iniciales están aún graves y con asistencia respiratoria”, precisó.

Expertos en infectología y neumonología consultados por Infobae sospechan de la presencia de la bacteria Legionella, pero insisten en que se deben esperar los resultados de los estudios que están en curso.

Según el Ministerio de Salud Pública de la provincia, se está investigando si la causa del brote por neumonía puede haber estado en las cañerías que aportan el agua y el aire acondicionado del sanatorio.

Los diferentes estudios de las muestras de los pacientes, incluyendo la secuenciación genómica, se están llevando a cabo en la sede del Instituto ANLIS/Malbrán en la ciudad de Buenos Aires. Se esperar que los resultados estén disponibles a partir de mañana.

“Estuve hablando con la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti”, contó el funcionario para compartir información sobre el brote. “Estamos en alerta. Sacamos comunicado para las terapias públicas y privadas para que estén en alerta . Si tiene el antecedente laboral de haber estado en el sanatorio privado”, se debe tener en cuenta, destacó.

“Nuestros equipos están yendo al sanatorio y haciendo un seguimiento. La clínica privada tiene una autonomía. Le hemos ofrecido apoyo con recursos y asesoramiento”, dijo el Ministro. “Con un equipo de salud nos hemos acercado al Sanatorio para que las medidas de aislamiento están preservadas. Si detectamos algún riesgo para la población internada, lo vamos a considerar. Esto se trata de un brote y tiene relación con el sanatorio (Lus Médica). Hubo uno o dos momentos de exposición al germen. Todo ronda alrededor del 20 de agosto”, dijo.

Por su parte, el instituto ANLIS-Malbrán informó ayer por tarde que “analiza las muestras de los casos de neumonía de causa desconocida en Tucumán” y los resultados se conocerán en las próximas horas. El ANLIS-Malbrán “recibió las muestras provenientes de Tucumán para llevar a cabo una ampliación diagnóstica de los seis casos de neumonía de origen desconocido”, puntualizó.

“Agregamos, entonces, 3 pacientes a los 6 pacientes que ya se habían notificado. Los tres nuevos casos son casos sospechosos”, remarcó el ministro (IStock)

El Ministerio de Salud de la Nación aseguró que “además, las autoridades sanitarias nacionales y provinciales están trabajando en conjunto para realizar la investigación del brote, lo que incluye el seguimiento de los contactos de los casos y acciones específicas de control en el centro de salud donde surgió el brote”.

