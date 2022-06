Quirós: “Estamos en una fase de descenso de casos de COVID en la Ciudad de Buenos Aires”

“La curva esta descendiendo, probablemente se complete en las próximas semanas, pero tenemos que estar atentos a qué es lo que ocurre con las nuevas variables (BA.4, BA.5) que son más contagiosas que la actual", dijo Quirós

La cuarta ola de contagios de COVID-19, que se inició a mediados de abril, empezó a frenarse en la Argentina. Luego de varios días de cifras estables, ahora se registra una leve baja en las nuevas infecciones. “Estamos en una fase de descenso de casos en la Ciudad de Buenos Aires”, dijo el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós en su conferencia semanal sobre la situación epidemiológica.

“ Hasta hace 10 días, llevábamos cuatro semanas de aumento de casos con una media móvil que llegó a pasar los 2.000, 2.500 casos por día. Y en los últimos 7 a 10 días, llevamos un descenso de esos 2.500 casos por día a 1.500 contagios diarios ”, señaló el funcionario.

Quirós destacó que esta curva tiene una “representación epidemiológica más inexacta” que las anteriores, porque “aunque estén abiertos los centros de testeos, hay mucha gente que ya optó por no testearse , por lo que estamos subregistrando la magnitud de la ola, pero sí la forma de la ola es bien representativa”.

“Se ve con claridad, que luego de varias semanas de aumento y algunos días de estabilización, estamos en una fase de descenso de casos en la Ciudad de Buenos Aires ”, concluyó el ministro.

En cuanto a la convocatoria para el segundo refuerzo (cuarta dosis) en la Ciudad, explicó que la estrategia porteña es ir progresando por grupos más vulnerables a la enfermedad grave. “En este momento, llevamos 10 días invitando a los menores de 50 años, y así vamos a ir progresando, hasta ofrecerles el segundo refuerzo a todos los ciudadanos”. Quirós destacó que la cuartas dosis debe aplicarse con un intervalo de 120 días después de la tercera dosis.

Consultado sobre cuándo se aplicarán los refuerzos para niños, el funcionario destacó que en los próximos días o semanas se hará la convocatoria, porque la estrategia porteña es convocar por orden de riesgo, y actualmente los turnos son asignados para menores de 50 años.

“El comportamiento de esta enfermedad depende de muchas variables, sobre todo en cuanto a nuevas variantes, que siempre cambian la dinámica de las curvas, pero lo más probable es que terminemos de transitar esta curva en las próximas semanas” dijo Quirós y explicó que las curvas de contagio de Ómicron se desarrollan entre 8 a 10 semanas, y como en la Ciudad el incremento empezó hace 6 semanas, no debería quedar mucho para finalizar la cuarta ola.

“ Esta curva está descendiendo, probablemente se complete en las próximas semanas, pero tenemos que estar atentos a qué es lo que ocurre con las nuevas variables (BA.4, BA.5) que son más contagiosas que la actual , para ver si encuentran un terreno fértil para desarrollarse o lo hacen más adelante”, indicó.

Quirós explicó que la próxima generación de vacunas ya no solo evitarán la enfermedad grave, sino que además, podrían prevenir y evitar el contagio

Consultado sobre los dichos del Presidente Alberto Fernández quien dijo: “La OMS dio los resultados de cómo en el mundo se trató la pandemia y estamos entre los mejores del mundo ”, Quirós destacó que, si bien es difícil comparar países porque la gestión de la emergencia sanitaria depende de muchas variables (tipo de población, estrategia sanitaria, grado de vacunación, costumbres, cultura, etc), “ la Argentina podría haber hecho una cuarentena más corta y probablemente una campaña de testeos más intensiva de la que hicimos lo largo de toda la pandemia , tal vez esos son dos aspectos que podríamos haber hecho mucho mejor”, señaló el funcionario del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

La próxima generación de vacunas

“ Hemos estado vacunando todo este tiempo con una primera generación de vacunas, diseñadas para la variante Wuhan , hoy esa variante tiene muy poca similitud con las variantes que hoy circulan”, dijo Quirós y explicó que estas dosis si bien protegen contra la enfermedad grave y mortal, no pueden evitar que el virus empiece la enfermedad, por eso “es que tenemos que estar dando refuerzos permanentes, porque cuando bajan los anticuerpos, el virus vuelve a entrar con más facilidad”.

La Ciudad está convocando a menores de 50 años para la cuarta dosis y luego se convocará al resto de la población (foto: Ministerio de Salud CABA)

Probablemente en los próximos meses, ya que están en evaluación un conjunto de vacunas nuevas, “que sería una segunda generación de vacunas, con diferentes estrategias: algunas de aplicación local o nasal con otra lógica técnica, otras vacunas que son para un conjunto de variantes que se parezcan más a las que circulan ahora, y otras que son las consideradas pancovid , que usan diferentes zonas del virus ya no solo la proteína espiga, para que sea más estable la inmunidad”.

Esta nueva generación de vacunas ya no solo evitarán la enfermedad grave, sino que además, podrían evitar la enfermedad, directamente evadir el contagio. Según Quirós, los ensayos sobre esas nuevas fórmulas estarán disponibles entre julio y septiembre de este año.

Por eso, cuando esas nuevas vacunas estén disponibles podrá reevaluarse la estrategia de vacunación y quizás pasar a una sola aplicación anual de vacuna contra el coronavirus, en 2023.

Posibles candidaturas

Consultado sobre su futuro político como posible candidato a Jefe de Gobierno porteño, Quirós insisitón en que “ hoy soy ministro de Salud de la Ciudad, y voy a dedicar todo el tiempo que me queda por delante para eso, en el futuro, el año que viene, los caminos de la vida me indicarán, hoy por hoy no estoy focalizado en eso (una candidatura) , me dedico a ser ministro de salud y ahí focalizo toda mi energía”.

