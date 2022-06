Cuarta ola de COVID: pese a que bajaron los contagios, por qué la positividad se mantiene en alza

Después de ver triplicadas las cifras de contagios de coronavirus en las últimas semanas, la Argentina confirmó una leve baja en las infecciones semanales, según el último reporte sanitario del Ministerio de Salud de la Nación, que se difundió este domingo.

Así, del 29 de mayo al 5 de junio se registraron 84 muertes por coronavirus y 46.045 contagios. En comparación con la semana anterior, cuando se reportaron 51.778 infectados, la cantidad de casos descendió un 12%. Por el contrario, la cantidad de decesos subió un 31%.

Media de casos reportados en todo el país, en la última semana (Infografía de Marcelo Regalado, con información de Martín Barrionuevo)

Con estas cifras, el total de infectados desde el inicio de la pandemia ascendió a 9.276.618, mientras que los fallecimientos suman 128.973. Además, la cartera sanitaria indicó que, a la fecha, son 344 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva (dos personas menos que la semana anterior), con un porcentaje de ocupación de camas, tanto en el sector público como en el privado y para todas las patologías, de 43.1% en el país.

Según los últimos gráficos publicados por el senador provincial por Corrientes, contador y experto analista de datos Martín Barrionuevo, la positividad informada por el Ministerio de Salud indica que está en baja en los últimos días. Del casi 35% que experimentó la Provincia de Buenos Aires el 27 de mayo, cayó al 30% en la última semana . En CABA sucedió casi lo mismo, aunque con un menor porcentaje de positividad registrado (bajó del 33% al 28%). A nivel nacional también las cifras están en descenso y la positividad que hoy registra Argentina alcanza el 28%.

En la última semana hubo un registro a la baja de positividad en CABA y PBA, pero no así en el interior del país (Infografía de Marcelo Regalado, con información de Martín Barrionuevo)

El infectólogo Lautaro de Vedia coincidió en que “estamos viendo una creciente del número de casos debido a la cuarta ola de COVID”, aunque aclaró que los médicos observan poco crecimiento de ingresos de pacientes a terapia intensiva , debido a que la gran mayoría de los casos son leves o reportan pocos síntomas, lo cuales se concentran en la vías respiratorias superiores a diferencia de lo que ocurrió con la variante Delta.

“Se va amainando la intensidad del cuadro de coronavirus en la Argentina en esta cuarta ola. Tuvimos menos casos en la práctica cotidiana. El número de la semana fue inferior a la previa. Pienso que estamos entrando en una fase de descenso. Hay que seguir vacunando como principal desafío, especialmente con terceras y cuartas dosis”, indicó De Vedia.

Para el doctor Luis Camera, lo positivo de Ómicron es que “no baja a los pulmones y no genera esas neumonías inflamatorias que han causado muchas muertes y genera efectos renales y neurológicos, ya que afecta mucho la zona de garganta y nariz” y redobló el pedido de que la gente concurra a vacunarse con refuerzos.

Evolución de la media de casos positivos por fecha de diagnóstico (Infografía de Marcelo Regalado, con información de Martín Barrionuevo)

“Los casos de COVID-19 están aumentando por diferentes factores. Hay un ritmo lento de la vacunación con las dosis de refuerzo y se sabe que tener aplicadas solo dos dosis de vacunas hoy no es suficiente frente a la exposición ante la variante Ómicron y sus sublinajes, que son más transmisibles”, aseguró a Infobae el médico infectólogo Eduardo López.

“La efectividad vacunal frente a Ómicron BA.1 es menor que para Delta, especialmente para la prevención de las infecciones sintomáticas, pero también para la prevención de cursos más severos. Y esa efectividad incluso baja con el tiempo, sobre todo frente a Ómicron, evidenciando una inmunidad menguante y comprometiendo no solo la protección frente a infecciones sintomáticas, sino también frente a los cursos más severos. Pero la efectividad vacunal se recupera mucho con dosis de refuerzo, y es allí donde hay que hacer hincapié en este momento, sobre todo porque no sabemos los valores de efectividad frente a [los linajes] BA.2, BA.2.12.1 o BA.4/BA.4, que dominarán nuestro próximo escenario”, sostuvo en este hilo en Twitter el el virólogo Humberto Debat, investigador del INTA en Córdoba.

Contagios en la última semana en Argentina, según el Ministerio de Salud

Cuarta ola y evolución de infectados

La nueva ola de nuevos casos de COVID-19, la cuarta para Argentina, empezó en abril pasado. Y, al menos en Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano y La Pampa, el ritmo de evolución de los contagios de personas diagnosticadas con la infección por el coronavirus se está desacelerando en virtud de las otras olas.

Los expertos coinciden en que la gran diferencia entre la ola actual y las anteriores está asociada a la alta cobertura de la vacunación contra el COVID-19 en la población argentina. En abril pasado -cuando los casos de COVID-19 volvieron a subir-, el 81% de la población tenía el esquema primario y el 43,2% había accedido a la dosis de refuerzo. Al día de hoy, según datos del Monitor Público de Vacunación de la Nación, se aplicaron 103.807.545 dosis. De ese total, 37.516.229 completaron el esquema primario básico de dos dosis; otros 22.417.835 personas tiene su tercera dosis o “refuerzo”; y unas 3.065.812 con una cuarta dosis o adicional.

En ese contexto, el pasado jueves 2 de junio, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, aseguró que “después de cinco semanas de crecimiento los casos comenzaron a estabilizarse y, seguramente, descenderán en las próximas semanas” , aunque aclaró que los actuales reportes de COVID-19 no reflejan con exactitud la situación epidemiológica porque muchas personas no se están testeando.

Evolución de contagios en Argentina, desde el pico de infecciones de enero 2022

“Llevamos cinco semanas de aumento de casos, interpretar la ola es muy complejo porque una parte de la sociedad ha decidido ya no testearse, entonces los números no tienen el nivel de representatividad que tenían antes. No obstante, lo que sabemos es que en estos últimos días dejaron de aumentar y es probable que en las próximas semanas ya comience a descender”, afirmó Quirós.

Para otras provincias, como Salta, Mendoza, Neuquén, Santa Fe y La Rioja, el panorama es menos alentador . En La Rioja, los casos de coronavirus crecieron 169%. Pese al alto incremento de pacientes por COVID-19, la internación en los hospitales y clínicas riojanas no aumentó en las salas comunes. Santa Fe, por ejemplo, ante la duplicación de contagios, analiza la posibilidad de reestablecer el uso obligatorio del barbijo durante 60 días en lugares con alta concentración de personas, como escuelas, medios de transporte y espacios de atención sanitaria y falta de adecuada ventilación.

