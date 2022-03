Reapareció Carlos Perciavalle tras haber sido estafado y reveló el pedido que le hizo China Zorrilla antes de morir

El artista recordó la longeva amistad que tuvo con la actriz y reveló las charlas que mantuvieron hasta poco antes de su partida

A cinco meses de que se conociera un video donde se lo escuchaba discutir con los caseros de su propiedad, Carlos Perciavalle reapareció en un móvil desde Uruguay con el programa A la tarde (América TV). Sin evadir ningún tema, el artista se refirió a la traición que sufrió por parte de las personas que conocía hace 25 años, y también recordó una anécdota de su gran amiga China Zorrilla. En este sentido, sorprendió al revelar el pedido que le hizo la actriz tres días antes de morir, en honor al longevo vínculo que mantuvieron.

El referente del café concert charló con Karina Mazzoco desde una confitería en Punta del Este, y lo acompañó el periodista Gustavo Descalzi durante la entrevista. En vísperas del día en que Zorrilla hubiera cumplido 100 años -el próximo 14 de marzo, jornada en que se realizan distintos homenajes a su memoria en el país vecino-, Perciavalle la recordó con gran cariño: “Yo creo que ni ella tenía bien en claro si yo era padre, hijo, amigo, porque siempre la sentí como alguien menor, aunque La China era 19 años mayor que yo, siempre la protegí y la quise porque era tan ingenua, tan buena, tan talentosa, y había que tener alguien un poco fuerte al lado, y yo soy bastante fuerte”.

Carlos Perciavalle contó que la China Zorrilla le pidió que se casar con ella, tres días antes de morir

Luego explicó que aunque pasaron siete años desde su partida, conserva el acto reflejo de levantar el teléfono cuando llega a su casa para llamarla, como hacían siempre. “La sigo sintiendo al lado mío, para mí es como si ella estuviera en este momento acá, sentada conmigo. Está muy viva. Mientras yo viva estará viva”. Después confesó el último diálogo que mantuvieron, cuando restaban tres días para que recibiera la triste noticia de la partida de su gran amiga.

“Los últimos días, ya hacia el final, un 14 de septiembre me dijo: ‘Ay Carlitos, ¿no te querés casar conmigo?’, y yo le dije: ‘Pero China, cómo me decis eso a mí, si vos sos muy fisiquera, y yo ya soy un viejito’”, relató. La respuesta que le brindó la actriz es una de las que se guarda en el corazón: “‘Cuando uno se ha reído con una persona durante tantos años, no hay buen mozo que valga’”, me respondió, y la verdad es que todos esos años, desde que yo tenía 15 años, nos hemos reído”.

Una amistad de más de cinco décadas: la China Zorrilla y Carlos Perciavalle

La estafa que sufrió Carlos Perciavalle

“Estoy regio de salud, espléndido, camino muy bien, con la presión controlada. Hoy fui al sanatorio y me dieron los resultados de mis análisis, que yo me hago siempre, y tengo la salud de un chico de 15 años”, bromeó cuando le consultaron cómo se encuentra. “Estoy muy bien, viviendo feliz en mi casa de la Laguna del Sauce, que es un paraíso, tiene bien puesto el nombre, donde estoy en contacto con la naturaleza permanentemente”, agregó.

En ese punto Descalzi le recordó los inconvenientes que había sufrido con las personas que vivían en su propiedad, y el artista se sinceró: “Ya no están más conmigo por suerte, pero yo soy culpable. No quiero hablar mal de nadie, pero toda la gente que me quiere, todos, absolutamente todos, mi familia, mis hermanos, me decían: ‘No te conviene, vos no controlás nada’, porque yo tenía todas las cuentas a disposición, podían retirar dinero, pero yo soy el culpable por haberles dado tanta confianza”.

El artista explicó el conflicto que tuvo con los caseros que vivían al lado de su hogar en Uruguay

“Hoy fui al banco, ya hice todos los trámites. Hoy estoy muy bien acompañado, con gente que quiero mucho, en toda mi zona se ha creado una relación muy fuerte, entre todos los vecinos, que yo no conocía, porque viví 60 años sin conocer a nadie”, aseguró. Sin embargo, la conductora quiso saber en detalle lo que había ocurrido, y Perciavalle le explicó: “Yo tenía unos caseros, que vivían en una casa que estaba al lado de la mía, que yo los traje de Cerro Largo, porque tenían tres hijos, todos casados, y todos vivían ahí, una familia completa; y la verdad es que cometieron abuso de todo tipo”.

“La traición en sí es que me robaron mucho”, sentenció. En este punto Descalzi enfatizó que de un día para el otro “le vaciaron las cuentas, quedaron en 0″, y el actor reconoció que fue así: “Sí, fue así, pero algo de plata mía me quedó, pero bueno, que aprovechen lo que robaron, ya está”. Además explicó que en su barrio muchos vecinos se acercaron para ayudarlo en el momento del conflicto.

Sobre el final aprovechó para desmentir los rumores que indicaron que se encontraba en “estado de abandono” y “en quiebra” luego de desalojar a los caseros: “Después de todo esto no hay mal que por bien no venga; estoy lleno de amigos que me vienen a visitar, me traen comida, a pesar de que yo tengo un cocinero maravilloso y que como muy bien, porque estoy estupendo. Nada de eso es cierto, que estaba a la miseria comiendo nueces, no, eso no es cierto”.

