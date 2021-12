Autotests COVID: se estima que a partir de enero estaría el registro de autorización para su comercialización

Autotest de antígenos en una farmacia, en foto de archivo (EFE/Quique Garcia)

A partir del próximo mes se espera la aprobación del registro de autorización de comercialización de ANMAT para la venta de los autotests hogareños con el fin de la detección del COVID-19. Así lo confirmó en diálogo con Infobae, Sonia Tarragona, jefa de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación. Si bien no precisó demasiados datos sobre los laboratorios, aclaró que tres o cuatro se encuentran solicitando el registro y estima que estarían autorizados en enero, una vez que cumplimenten todo lo necesario.

Sin embargo, explicó que “después de que estén autorizados comienza el proceso de la disponibilidad física de los tests que no depende de nosotros sino de las compañías que los tienen que traer a la Argentina, ya que no se fabrican acá” . En tal sentido aclaró que una vez que estén los registros habrá que importarlos y calcula que esa tarea llevará un par de semanas.

Con respecto a los tests, Tarragona expresó: “Una de las ventajas es que la disponibilidad es inmediata. Uno puede ir a la farmacia, comprarlo y hacer un test en su casa, que no requiere más de veinte minutos de procesamiento” . Al referirse al lado B de estos autotests señaló que “las desventajas es la técnica para autotomarse la muestra, que pueden existir fallas, depende de cuál sea el test . Si es con hisopo, uno se tiene que auto hisopar y eso puede tener alguna dificultad, como la toma de la muestra de cualquier test”.

Diferentes laboratorios podrían tener el registro en enero para poder acceder al mercado argentino

Además, aclaró que probablemente muchos de los tests que se realicen, no se lleguen a registrar. “Las personas no tienen acceso a registrar en el sistema los tests que se hacen. Posiblemente los que den positivo, sí lo hagan ” . Y agregó: “Nosotros estamos trabajando con las farmacias, con la Confederación Farmacéutica y las agrupaciones de farmacias para ver la posibilidad de tener el registro como corresponde”.

Aún quedan datos para develar como cuál será su costo, si se entregarán de manera gratuita y a partir de qué edad se podrán realizar; incluso cómo será su uso. Para la jefa del Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación la información de la edad para poder utilizar el test tendrá que ver con cada laboratorio y lo que incluyan en su prospecto. Tampoco puede determinar el costo y si serán de venta libre : “Eso tiene que ver con la aprobación que haga el ANMAT y el registro que solicite el fabricante.

Si bien afirmó no conocer los laboratorios que esperan el registro a partir de enero, aclaró que, en cualquier caso, el test hogareño no reemplaza al que se realiza en los centro habilitados ya que tienen técnicas distintas y diferentes finalidades: “ Este test no sirve para viajar, para certificar ausencia laboral, por ejemplo, porque eso lo tiene que certificar un profesional. Es para tener un diagnóstico rápido si hay sospecha de un caso positivo. Para poder tomar la debida precaución y cuidado a tiempo y no tener que esperar a ir a un centro de testeo”, concluyó.

La ciudad de Buenos Aires hoy se vio sobrecargada por largas filas para realizar testeos, a pesar de haber sumado cuatro unidades móviles adaptadas para tal fin. Es que el avance del COVID-19 no da tregua y los casos positivos siguen subiendo. Se confirmaron 20.263 contagios, la mayor cifra en más de 5 meses.

Estos tests caseros servirán para descomprimir la situación que se vive en todo el país y principalmente en el centro porteño

Una de las ventajas del autotest es que la disponibilidad es inmediata (Getty)

Los tests hogareños en el mundo

Desde hace meses que en países como el Reino Unido, las familias pueden realizarse un auto test rápido de COVID en su domicilio para descartar la presencia del virus. Alemania y Francia, entre otros, también disponen de tests de venta libre destinados a ser utilizados de forma particular, como complementarios de los análisis que se realizan en laboratorios y centros médicos.

Para estas fiestas los madrileños obtuvieron gratis una prueba de antígenos casera. Hoy es habitual realizarse en casa una prueba para descartar posibles contagios.

Cada laboratorio indicará cómo se debe realizar el test hogareño

La provincia de Córdoba es una de las primeras en expresarse sobre los autotests

En la provincia de Córdoba, el ministro de Salud, Diego Cardozo, adelantó esta tarde, en Cadena 3, que es inminente la aplicación del autotest, una vez que estén habilitados por la ANMAT. “Hicimos un trabajo con 5 mil muestras y los resultados son prometedores. La muestra fue bajo protocolo de estudio e investigación, y se evaluó en un grupo poblacional determinado para tener resultados claros, concretos y certeros” , explicó.

Cardozo, además, indicó que en los próximos días, con la habilitación de Anmat, comenzarán a distribuirlos, comenzando por ciertos sectores que son fundamentales, como comercio, industrias y fábricas.

Si bien a comienzos de este año parecía que finalmente estarían a la venta en las farmacias, finalmente quedó sin efecto. Esta vez se espera que en pocos meses puedan comercializarse en las farmacias de todo el país.

